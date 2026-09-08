Automobilový trh v regionu CEE dosáhl úrovně před pandemií

Česká republika patří mezi nejsilnější automobilové trhy v CEE, zároveň však čelí jedné z největších výzev – má nejstarší vozový park v regionu s průměrným věkem 16,5 roku. V zemi je registrováno 6,6 milionu osobních automobilů a 609 vozidel na 1000 obyvatel, což je třetí nejvyšší hodnota v EU. Stárnutí vozového parku vytváří potenciál i tlak na jeho obnovu.
V prvním pololetí 2026 se v Česku prodalo 130 tisíc nových osobních automobilů, meziročně o 5,8 % více. Prodej elektromobilů vzrostl o 27,3 %, přesto jejich podíl na trhu zatím představuje pouze 6,8 %. Ještě rychleji rostl segment lehkých užitkových vozidel (+12,7 %). Elektrifikaci podporují také zvýhodnění, například osvobození elektromobilů od dálniční známky či parkovací výhody.
Celý region CEE zaznamenal v prvním pololetí 2026 růst registrací osobních automobilů o 8,9 % a lehkých užitkových vozidel o 14,4 %, což je výrazně více než průměr EU. Zpráva zároveň ukazuje, že region již není jednotným trhem – jednotlivé země se vyvíjejí rozdílným tempem a růst stále více ovlivňují nové značky, cena, dostupnost financování i geopolitické faktory.
„AutoWallis působí na několika trzích CEE s řadou značek a v různých obchodních modelech v automobilovém průmyslu, díky čemuž vnímá vývoj v regionu nejen izolovaně ale v širších souvislostech. Tato perspektiva nám pomáhá nejen řídit tržní rizika, ale také včas identifikovat nové příležitosti k růstu,“ uvedl na odborném diskusním setkání při příležitosti představení zprávy Gábor Ormosy, generální ředitel společnosti AutoWallis.
Zdroj: Wallis Auto Group
PROTEXT