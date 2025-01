Autonomní drony jedním z letošních trendů ve Facility managementu, KTV Working Drone udává směr

„Ke konci roku 2024 jsme zahájili autonomní čištění pomocí dronů a v Česku jsme tímto revolučním způsobem umyli první budovy, například Hyundai v Nošovicích, ČHMÚ a Plaza Roztyly v Praze. Významně se tak zvyšuje nejen efektivita úklidu, ale také bezpečnost práce. Pilot dron přímo neřídí, pouze kontroluje bezpečnost, okolí apod.,“ vysvětluje Tomáš Roubal z české pobočky KTV Working Drone a dodává: „Dokonce se nám podařilo s drony vystoupat při úklidu až do výšky 70 metrů, což je velký průlom, a otevírají se tak možnosti údržby podobně vysokých, a do budoucna i vyšších, budov.“

Mezi další klíčové trendy, které budou hrát letos v odvětví facility managementu zásadní roli, patří právě bezpečnost, ale také ekologický přístup, digitalizace nebo třeba energetická účinnost. „Ekologický a udržitelný přístup je i pro nás na prvním místě. Při údržbě fasád používáme metodu SelfCleaner, což je nízkotlaká pěna, která oproti vysokotlakým metodám zabraňuje opotřebení fasád. Druhou možností je metoda čisté vody. Zde využíváme reverzní osmózu k dosažení čistoty bez použití chemikálií. Cílem je zbavit vodu minerálů, aby na okně nezůstávaly žádné nečistoty ani kapky po uschnutí,“ uvádí Tomáš Roubal.

KTV Working Drone se etabluje jako lídr v oblasti inovativních řešení pro čištění budov. Jejich portfolio zahrnuje údržbu nákupních center, logistických areálů, kancelářských komplexů, průmyslových objektů, nově i hotelů. Loňský rok byl pro KTV Working Drone nabitý. Své zastoupení rozšířili už do 65 zemí světa, za celou dobu fungování za sebou mají 60 000 letových hodin při úklidu budov. Ročně umyjí přes 60 milionů metrů čtverečních. Mezi nejzajímavější budovy, které KTV Working Drone po celém světě loni vyčistilo, patří například: luxusní hotelový komplex Four Seasons nebo 201 metrů vysoká věž UDC, obojí v Kataru, dále byly poprvé na světě pomocí dronů vyčištěny stěny tunelu v Austrálii, lanovka na vrcholku norské hory Nesaksla nebo třeba největší výletní loď na světě Icon of the Seas. „My jsme v Česku loni vyčistili přes 83 000 metrů čtverečních, což trvalo přibližně 570 hodin. Za takový highlight považujeme údržbu pražského stadionu Fortuna Arena,” doplňuje Tomáš Roubal.

Cílem pro letošní rok je rozšířit síť partnerů KTV Working Drone až na 80 zemí. Očekává se také představení nové řady dronů s podstatným vylepšením a připravuje se nová technologie v podobě malování sprejem. Česká pobočka se chce zaměřit především na rozšíření týmu, zaučení dalších pilotů, plně implementovat nové senzory pro autonomní mytí dronů a zaměřit se i na čištění solárních panelů.

KTV Working Drone

KTV Working Drone je norská společnost založená Kennetem Nilsenem v roce 2015, která způsobila revoluci v odvětví údržby a čištění fasád díky inovativnímu řešení v podobě čistících dronů. Momentálně má pobočky ve více než 60 zemích a v České republice začal působit v roce 2023. KTV Working Drone přináší nejen vyšší bezpečnost a efektivitu, ale také ekologicky šetrné řešení s nižší spotřebou vody a energie, a nastavuje nový standard v údržbě budov.

http://ktvworkingdrone.com/cz/

Zdroj: KTV Working Drone Česká republika