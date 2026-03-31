Autorotační kulmofén Sencor Artemiss: rychlé vysoušení i 10 nástavců pro styling

  13:00
Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - Hledáte pomocníka, který z ranní rutiny udělá rychlejší a pohodlnější záležitost? Autorotační kulmofén Sencor Artemiss kombinuje Coanda efekt s autorotační funkcí a zvládne vysoušení i styling v jednom kroku. Nabízí rychlé a tiché vysoušení a díky deseti nástavcům umožňuje vytvořit různé typy účesů – od hladkého vyfoukání až po vlny nebo objem.

Rychlost, výkon a tichý provoz v jednom

Srdcem kulmofénu Sencor SHS 9200RS Artemiss (doporučená cena 6999 Kč) je vysokorychlostní profesionální BLDC motor, který se vyznačuje dlouhou životností a tišším chodem než běžné motory. Dosahuje rychlosti až 110.000 otáček za minutu a vytváří proudění vzduchu o síle až 75 km/h, takže vlasy rychle vysouší a zároveň umožní jejich snadný styling.

K dispozici jsou tři stupně rychlosti – od intenzivního vysoušení až po jemné vyfoukávání. Nechybí ani čtyři teplotní režimy (20 až 72 °C) včetně stálého proudu chladného vzduchu, který pomůže účes zafixovat.

Dnešní styling vlasů by měl být rychlý, pohodlný a zároveň šetrný. Proto jsme u modelu Artemiss spojili rychlé vysoušení, autorotační funkci a širokou škálu nástavců tak, aby si každý mohl vytvořit účes podle svého stylu i aktuální nálady,“ říká Břetislav Panák, produktový manažer značky Sencor. „Ranní úprava vlasů by zkrátka neměla zabrat půl hodiny ani zaplnit koupelnu několika přístroji.“

Deset nástavců, spousta možností pro každý den

Součástí balení je deset nástavců, díky nimž jeden přístroj zastane hned několik funkcí. Nechybí hlavice pro rychlé vysoušení vlasů, difuzér pro kudrnaté vlasy ani nástavec pro vyhlazení a narovnání.

Pro tvorbu loken jsou připraveny dva 32mm nástavce využívající Coanda efekt, zatímco rotační kartáče o průměru 38 a 50 mm pomohou vytvořit přirozené vlny. Oválný kartáč dodá vlasům objem a dvojice hřebenových kartáčů usnadní jejich rozčesávání. Styling tak můžete snadno přizpůsobit typu vlasů i příležitosti.

Komfort při používání i snadná údržba

Kulmofén Artemiss myslí i na pohodlí při každodenním používání. Součástí balení je prostorný kosmetický kufřík, do kterého uložíte přístroj i všechny nástavce přehledně na jednom místě.

Praktickým detailem je také snadno odnímatelný filtr, který usnadňuje čištění a pomáhá udržet přístroj v perfektní kondici. Výkon 1500 W a hlučnost 75 dB pak doplňují kombinaci síly a komfortu při každém stylingu.

Autorotační kulmofén Sencor Artemiss je novinkou pro všechny, kdo chtějí mít doma univerzálního pomocníka pro úpravu vlasů. V jednom přístroji kombinuje rychlé vysoušení, variabilní styling i široké příslušenství, které umožňuje vytvořit různé typy účesů podle aktuální potřeby.

Značka SENCOR je synonymem pro spolehlivou spotřební elektroniku, která do každé domácnosti přináší nejen praktické spotřebiče, ale i chytré pomocníky, kteří překvapí svými schopnostmi a zpříjemní každodenní život. Všechny spotřebiče vynikají vyváženým poměrem mezi atraktivní cenou, kvalitou, moderními technologiemi a designem.

SENCOR je globálně rostoucí značkou, která působí v 60 zemích světa. Její historie sahá až do roku 1969, kdy byla založena v Japonsku. V devadesátých letech přešla pod evropské vedení a doma je v Praze, kde sídlí i vývojové centrum se špičkovými odborníky, kteří pracují na vývoji spotřebičů a jejich designu. www.sencor.cz

 

Zdroj: Sencor

