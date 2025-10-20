Autoshow & Den bezpečnosti: Nejdostupnější svezení roku, den plný zážitků – a start oslav 20 let Polygonu Most

Hlavním lákadlem dne bude bohatý program složek IZS, které se během celého dne představí v akci. Návštěvníci uvidí ukázku zásahu při dopravní nehodě, kde policie, hasiči i záchranáři předvedou spolupráci při záchraně životů. Chybět nebudou psovodi a policejní psi, ukázka hipologie s jezdeckou jednotkou, vodní stříkač SPJ Praha ani legendární policejní Ferrari.
Od 13:00 do 15:00 bude k vidění také policejní vrtulník, který se stane jedním z hlavních magnetů dne. Závěr programu bude patřit společné jízdní přehlídce policejních, hasičských a historických vozidel z muzea policejních veteránů.
20 let Polygonu Most
Letošní ročník má navíc slavnostní příchuť – Den bezpečnosti odstartuje oslavy 20. výročí Polygonu Most, největšího centra bezpečné jízdy v České republice. Autodrom Most připravil pro své fanoušky 20 dní speciálních akcí, slev, tipů a soutěží, které budou probíhat jak online, tak přímo v areálu. Polygon Most za dvě desetiletí své existence pomohl stovkám tisíc řidičů zlepšit jejich dovednosti a stal se symbolem prevence dopravních nehod a odpovědné jízdy.
Bezpečně i zábavně
Na polygonu si budou moci návštěvníci vyzkoušet typické krizové situace – brzdění na kluzné ploše, aquaplaning či vyhýbací manévry před vodními překážkami. Ukázkové kurzy probíhají od 9:00 do 15:00, pro řidiče elektromobilů je připraven speciální slot 13:00–14:00. Součástí akce je i tradiční Autoshow – jízdy pro veřejnost na závodní dráze Autodromu Most. Za 250 Kč si může každý vyzkoušet, jaké to je projet se po skutečném závodním okruhu vlastním vozem. Zájemci o moderní techniku mohou navštívit Kia Roadshow, kde budou po celý den probíhat testovací jízdy s novými modely této značky.
Pomáháme společně
Den bezpečnosti má i charitativní rozměr – Nadační fond Autodromu Most věnuje veškerý výtěžek z prodeje speciálních nadačních kelímků Nadaci policistů a hasičů. Akce tak propojuje prevenci, vzdělávání a podporu těch, kteří denně pomáhají ostatním.
„Autoshow & Den bezpečnosti je pro nás symbolem otevřenosti našeho areálu. Chceme, aby si lidé mohli bezpečně vyzkoušet jízdu na okruhu i polygonu, naučili se zvládat krizové situace a současně zažili den plný zábavy a inspirace. Autodrom Most není jen závodní dráha – je to místo, které skutečně slouží lidem, pomáhá zvyšovat bezpečnost a podporuje veřejně prospěšné projekty,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most.
Harmonogram dne
|9:00–17:00
|Jízdy na závodní dráze a ukázkové kurzy bezpečné jízdy
|10:00
|Předání grantů generálním ředitelem Autodromu Most Josefem Zajíčkem
|10:30
|Ukázka vodního stříkače SPJ Praha
|11:15
|Ukázka zásahu při dopravní nehodě (spolupráce složek IZS)
|12:15
|Ukázka kynologie (Cizinecká policie)
|12:30
|Ukázka kynologie
|13:00
|Ukázka hipologie
|13:00–15:00
|Ukázka policejního vrtulníku
|15:00
|Společná jízdní přehlídka policejních, hasičských vozů a vozidel z muzea policejních veteránů
Shrnutí
- Kdy: sobota 25. října 2025, 9:00–17:00
- Kde: Autodrom Most
- Vstup: zdarma
- Ukázkové kurzy bezpečné jízdy: 200 Kč
- Jízdy na okruhu: 250 Kč / 10 min
- Program: IZS ukázky, Kia Roadshow, charitativní aktivity
- Zvláštní příležitost: start oslav 20 let Polygonu Most – 20 dní akcí, slev a soutěží
Více informací na www.autodrom-most.cz
