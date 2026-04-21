Autoškola nestačí. Kurzy „Učme se přežít“ učí motorkáře zvládat reálné situace

Autor:
  8:15
Praha 21. dubna 2026 (PROTEXT) - Stovky motorkářů na jednom místě, desítky kurzů po celé republice i unikátní figurína, která odhaluje, co jezdce při nehodě skutečně chrání. „Učme se přežít“ i letos cílí nejen na samotné jezdce, ale i na ty, kteří je učí. Reaguje tak na realitu, kdy v Česku každoročně přibývají tisíce nových motorkářů, kteří potřebují své dovednosti dále rozvíjet. Projekt přitom kombinuje praktický trénink, moderní metody i změny ve vzdělávacím systému.

Až 450 motorkářů na jedné akci, desítky kurzů po celé republice a výuka sahající od základů až po školení komisařů. Projekt „Učme se přežít“ letos opět vstupuje do sezóny s ambicí zdokonalit samotné jezdce i změnit systém jejich vzdělávání a pro rok 2026 připravil 32 praktických kurzů pro veřejnost. Součástí je navíc 6 školení pro učitele autoškol, 3 programy pro zkušební komisaře a 5 specializovaných kurzů zaměřených na skútry, doplněných o tři velké akce „Kolama dolů s Policií ČR“, které propojují vyjížďky z více míst do jednoho cíle s celodenním programem až pro 450 účastníků. „Učme se přežít“ není jen o samotných kurzech pro motorkáře. Zaměřujeme se i na učitele autoškol, zkušební komisaře a celkové prostředí výuky. Naším cílem je dlouhodobě zvyšovat standard napříč celou republikou,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Kurzy „Učme se přežít“ se uskuteční na 10 polygonech napříč Českou republikou, mimo jiné v Mostě, Sosnové u České Lípy, Vysokém Mýtě, Třinci, Brně, Jihlavě nebo Příbrami. Jádrem programu je důraz na základní dovednosti. Praktická část se zaměřuje na krizové brzdění, brzdění na přesnost, ovládání motocyklu v nízkých rychlostech, práci s rovnováhou i přesné vedení stopy. Typickým cvičením je jízda mezi kužely, která rychle odhalí rezervy i u jezdců, kteří jinak působí jistě. „Řada jezdců má pocit, že základní dovednosti zvládá, ale ve chvíli, kdy má projet jednoduchý slalom mezi kužely, se ukáže, že má ještě velké rezervy. Právě proto se vracíme k úplným základům, které jsou pro bezpečnou jízdu klíčové,“ vysvětluje vedoucí instruktor „Učme se přežít“ Jiří Novotný.

Výuka přitom nekončí u samotné jízdy. Významnou roli hraje psychologie i pohybová příprava, díky které se účastníci učí trénovat koordinaci, rovnováhu i správné pohybové návyky. Součástí programu je také teorie jízdy a rozbor nejčastějších příčin dopravních nehod. Důraz je kladen na pochopení situací, například správného průjezdu zatáčkou, protože bez teoretického základu nelze očekávat správné zvládnutí v praxi. Autoškola poskytuje základní dovednosti, které je potřeba dál rozvíjet. Ideálně pod odborným dohledem, aby si jezdci nevytvářeli špatné návyky. Navíc po zimní pauze je nutné se do ježdění znovu dostat a správné návyky obnovit. 

Projekt reflektuje i technologický vývoj v oblasti bezpečnosti. Účastníci se seznamují s ochrannými prvky včetně moderních airbagových systémů. Novinkou je detailní prezentace motocyklového oblečení včetně rozpůlené figuríny připravené ve spolupráci s firmou Bikers Crown, na níž jsou viditelné vrstvy materiálů i chrániče, což názorně ukazuje funkci výbavy při nárazu i rozdíly v její kvalitě. Doplněna je také ukázkou vnitřní konstrukce přileb.

Kapacita kurzů je nastavena s důrazem na kvalitu výuky – ideálně ve čtyřech skupinách po zhruba patnácti účastnících, tedy přibližně 60 lidí denně. Na velkých polygonech může dosáhnout až 80 osob, což je maximální limit. Zájem o účast zůstává stabilně vysoký a roste i mezi organizovanými skupinami. Například komunita Havloids Memorial Club si letos rezervovala celou skupinu na jednom z kurzů pro přibližně 20 jezdců.

Samotnými kurzy projde přibližně 1200 až 1500 účastníků, což je v kontextu zhruba 20 tisíc nových držitelů motocyklového oprávnění ročně v Česku jen část cílové skupiny. Autoškola totiž poskytuje základní dovednosti, které je nutné dále rozvíjet. Bez tréninku si jezdci často fixují špatné návyky nebo přeceňují své schopnosti. Projekt se nesoustředí jen na jezdce, ale i na instruktory, učitele autoškol a zkušební komisaře.

„Cílem je kultivovat prostředí výuky jako celek a postupně zvyšovat standard napříč republikou. Vznikají nové metodiky, aktualizují se výukové materiály a dlouhodobě se zavádějí moderní nástroje, například videa zaměřená na vnímání a předvídání rizik,“ doplňuje Jan Polák. Důležitá je také kontinuita výcviku. Základ z autoškoly je potřeba dále rozvíjet, ideálně pod dohledem, zvlášť po zimní pauze, kdy se mnoho motorkářů vrací do sedla bez potřebné jistoty a musí si dovednosti znovu osvojit.

Projekt, který vznikl v Libereckém kraji před 16 lety, brzy překročil hranice regionu a dnes má i mezinárodní přesah. Český model výuky inspiruje nejen třeba v africké Keni, ale také napříč Evropou. Například portugalská národní asociace autoškol ANIECA na jeho základě připravuje změny ve svém systému. V nejbližší době má být tento přístup prezentován na úrovni ministerstva jako možná inspirace pro úpravu výuky v Portugalsku.

Financování zajišťuje Fond zábrany škod, který projekt dlouhodobě podporuje. Zapojení regionů pokračuje, například Liberecký kraj letos financuje dva kurzy na polygonu v Sosnové, kde projekt vznikl. „Jsem rád, že projekt Učme se přežít vznikl právě v Libereckém kraji a dnes už výrazně překračuje jeho hranice. O to víc nás těší, že se do něj můžeme znovu zapojit a podpořit konkrétní kurzy pro veřejnost,“ uvádí náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David.

 

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

 

Kompletní tisková zpráva je k dispozici ZDE

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

