Avathon uvádí na trh autonomii pro letecké operace

  9:25
Pleasanton (Kalifornie) 17. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Autonomie se přesunula z kokpitu do výrobních hal, hangárů a dodavatelského řetězce, čímž transformuje letecké operace

Společnost Avathon dnes oznámila uvedení Autonomie pro letecké operace, jednotné platformy umělé inteligence a znalostí, která propojuje data o výrobě, dodavatelském řetězci a údržbě s cílem podpořit koordinované rozhodování v rámci celého životního cyklu leteckého průmyslu.

Díky integraci poznatků z oblasti kvality výroby, kusovníků (BOM), vyhledávání dodavatelů, dostupnosti dílů a kapacity pracovní síly umožňuje tato platforma organizacím synchronizovat rozhodnutí v oblasti výroby a logistiky s údržbou a opravami v provozu. Takto se snižuje počet případů AOG (letadlo musí zůstávat na zemi), zlepšuje se propustnost a kvalita a posiluje se připravenost flotily.

Letecký průmysl čelí rostoucímu provoznímu tlaku. Letecké společnosti a provozovatelé musí udržovat stárnoucí flotily a zároveň provádět složité opravy sítě; výrobci originálního vybavení (OEM) musí škálovat výrobu a zároveň splňovat nekompromisní standardy kvality; a dodavatelské řetězce jsou zatíženy ubývajícími výrobními zdroji a nedostatkem materiálu (DMSMS), dlouhými dodacími lhůtami a geopolitickými nebo obchodními omezeními v oblasti nákupu.

Zároveň nedostatek techniků a jejich odchod do důchodu vytvářejí kritické mezery v týmech údržby, což ohrožuje dodržování harmonogramů i dostupnost aktiv.

Tyto tlaky jsou umocněny nesouladem mezi životním cyklem letadel a životním cyklem komponentů, což vyžaduje neustálé přepracovávání náhradních dílů, strategické umístění a koordinaci dodavatelského řetězce. Vzhledem k tomu, že do roku 2043 bude podle odhadů celosvětově potřeba více než 700.000 nových techniků údržby – a v USA bude za pouhé dva roky chybět 50.000 techniků – a komponenty se obměňují každých 5–10 let, musí letecké společnosti zavést inteligentní autonomní provoz, aby si udržely efektivitu výroby, připravenost flotily a spolehlivost sítě.

Autonomní platforma Avathonu je již nasazena v několika předních leteckých organizacích po celém světě. Tato spolupráce zajišťuje, že řešení od Avathonu odpovídají provozní realitě výrobců originálního zařízení (OEM), firem pro údržbu, opravy a provoz (MRO) a leteckých dopravců.

„Letecký sektor balancuje mezi mimořádnou poptávkou a mimořádnými omezeními," řekl Beckett Jackson, člen představenstva společnosti Avathon a partner společnosti AE Industrial Partners. „Jako investoři vidíme příležitost pro AI, aby zásadně měnila způsob, jakým tento obor řídí složitost. Přístup Avathonu vyniká tím, že neposkytuje pouze poznatky nebo úzkou automatizaci – uvažuje napříč výrobními, údržbářskými a dodavatelskými sítěmi způsobem, který v průběhu času zvyšuje efektivitu a odolnost."

Autonomní platforma Avathonu převádí rozptýlená data z výroby, dodávek a provozních činností na znalosti, na jejichž základě autonomní agenti jednají v reálném čase.

„Autonomie představuje další skok vpřed pro letecký průmysl," řekl Bernie Dunn, poradce Avathonu a bývalý prezident společnosti Boeing pro Blízký východ, Turecko a Afriku. „Díky spolupráci s výrobci originálního vybavení a leteckými společnostmi v různých regionech jsem na vlastní oči viděl, jak se provozní složitost a omezení dodávek šíří po celém světě. Tento obor nepotřebuje jen lepší data, ale také systémy, které s nimi mohou pracovat v reálném čase. Platforma Avathonu integruje rozhodování tam, kde je to nejdůležitější – údržba, kvalita a dodávky – a zajišťuje tak efektivitu a odolnost všech operací kdekoli na světě."

Autonomní platforma Avathonu, založená na výpočetním znalostním grafu, propojuje provozní data napříč aktivy, lidmi a procesy. Systém se neustále učí z nových vstupů, což umožňuje agentům AI uvažovat v rámci celého životního cyklu – od výroby přes údržbu až po udržitelnost – a přitom zůstává transparentní a plně auditovatelný.

„Letecký průmysl je jedním z nejkomplexnějších provozních prostředí na Zemi," řekl Pervinder Johar, generální ředitel společnosti Avathon. „Naším posláním je přinést autonomii do operací, které nesmějí selhat – ať už se jedná o výrobní halu nebo flotilu v provozu. Spojením dat z výroby, údržby a dodávek pomáháme tomuto odvětví dosáhnout bezpečnějšího, rychlejšího a efektivnějšího výkonu v rozsáhlém měřítku."

Autonomie pro letecké operace je nyní k dispozici pro OEM, MRO a komerční provozovatele. Další informace naleznete na stránkách www.avathon.com.

O společnosti Avathon

Společnost Avathon poskytuje odvětvovou autonomii založenou na umělé inteligenci a znalostních grafech, která organizacím umožňuje propojit data, rozhodnutí a provádění napříč provozem. Její autonomní platforma přináší rozhodovací inteligenci a provádění do nejdůležitějších průmyslových odvětví na světě a umožňuje bezpečnější, odolnější a efektivnější provoz.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2578141/Avathontype_FC.jpg

KONTAKT: Iliana Osterholt, ředitelka marketingu, iosterholt@avathon.com

 

