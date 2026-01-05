Avenga jmenuje Claye Van Dorena novým CEO

Autor:
  16:10
Praha 5. ledna 2026 (PROTEXT) - Globální společnost Avenga specializující se na digitální inženýrství a softwarový AI vývoj dnes oznámila, že byl Clay Van Doren jmenován jejím CEO (generálním ředitelem) a to s účinností od 12. ledna 2026. Ve funkci nahrazuje Ludovica Gaudého, který společnost vedl během pětiletého integračního procesu a položil tak základy pro další globální expanzi firmy.

Clay Van Doren přináší více než 25 let zkušeností s vedením mezinárodních technologických a digitálních transformačních iniciativ. Do Avengy přichází ze společnosti Atos, globální IT firmy poskytující služby a poradenství, kde dosud působil jako Group Chief Growth Officer. Během této doby pomáhal firmě projít náročným obdobím, posiloval růstovou strategii a upevňoval vztahy s klíčovými zákazníky.

Dříve ve společnosti Atos zastával pozici zástupce CEO pro globální divizi Tech Foundations s 50 000 zaměstnanci a byl generálním ředitelem pro několik regionů: Velká Británie a Irsko, střední Evropa, severní Evropa a Asie-Pacifik. Transformoval služby pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru. V průběhu více než deseti let ve vrcholných manažerských pozicích vybudoval týmy zaměřené na výsledky a pomáhal organizaci zvládat zásadní změny s důrazem na špičkovou kvalitu dodávek a provozní odolnost.

Jako CEO Avengy povede Clay van Doren více než 6 000 expertů napříč Evropou, Amerikou a Asií. Jeho cílem bude pomáhat zákazníkům dosahovat silných obchodních výsledků prostřednictvím bezpečných a praktických inovací v oblasti transformace aplikací, dat, AI a kybernetické bezpečnosti nové generace.

Karel Komárek, předseda představenstva KKCG, investiční společnosti vlastnící Avengu, uvedl: „Jmenování Claye přichází v důležitém okamžiku, kdy Avenga usiluje o to stát se globálním lídrem ve svém oboru. Jeho zkušenosti s vedením komplexních technologických organizací a vášeň pro podporu zákazníků budou klíčové v další kapitole rozvoje společnosti.“

Clay Van Doren ke svému jmenování dodává: „Je pro mě velkou ctí převzít roli CEO v Avenze. Tato společnost má silné technické schopnosti, dlouhodobé vztahy se zákazníky a zkušené experty. Mou prioritou je zejména posilovat partnerství a udržet důraz na úspěch našich zákazníků, a zároveň chci, aby byla Avenga skvělým místem pro práci s vynikajícími možnostmi rozvoje našich lidí.“

Michal Tománek, zástupce investičního ředitele KKCG a předseda představenstva Avengy, poděkoval odcházejícímu generálnímu řediteli Ludovicu Gaudému: „Jménem KKCG a představenstva Avengy bych rád poděkoval Ludovicovi za jeho oddanost a nasazení. Pod jeho vedením Avenga vybudovala silnou globální platformu a spojila špičkové technologické odborníky. V mimořádně krátkém čase dosáhla společnost úrovně integrace, která obvykle trvá mnoho let, a přitom nadále sloužila klientům po celém světě. Jsme vděční za Ludovicův přínos a pevné základy, které pomohl vytvořit.“

 

O společnosti Avenga:

Avenga je mezinárodní konzultační a technologický partner, který vytváří unikátní řešení pro složité obchodní a společenské výzvy. S více než 6 000 specialisty působí globálně a poskytuje kompletní spektrum služeb, včetně obchodního a technologického poradenství, podnikových řešení, CX, UX a UI designu, údržby a provozu aplikací a vývoje produktů a softwaru. Avenga obsluhuje širokou škálu odvětví od telekomunikací a satelitních operátorů po bankovnictví, průmyslovou výrobu, automobilový průmysl, mobilitu a zdravotnictví – a pohání jejich AI transformaci. AI schopnosti jsou pevnou součástí všech služeb v portfoliu, což umožňuje organizacím chytře automatizovat, urychlovat rozhodování a poskytovat vysoce personalizované uživatelské zkušenosti. Avenga je součástí technologického pilíře rodinné skupiny KKCG.

 

Více informací naleznete na webových stránkách:

KKCG: kkcg.com

Avenga: avenga.com

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Ve čtyřech z pěti porodnic ve Zlínském kraji se loni narodilo méně dětí

ilustrační snímek

Ve čtyřech z pěti porodnic ve Zlínském kraji se loni narodilo méně dětí než v roce 2024. Mírný nárůst eviduje pouze Vsetínská nemocnice. Loni tam na svět...

5. ledna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

6-6-6: jednoduchý denní rytmus pro tělo i mysl v roce 2026

A co vy? Chystáte se taky tento zdravý trend vyzkoušet?

Lidé jsou unavení z extrémních režimů a výkonových výzev. Trend 6-6-6 nabízí jednoduchý a udržitelný rámec, který pomáhá nastavit denní rytmus, pečovat o tělo i mysl a najít rovnováhu mezi prací a...

5. ledna 2026  16:20

Chřipky v hradeckém kraji ubylo, dle hygieniků ale počty neodpovídají realitě

ilustrační snímek

Hygienici v Královéhradeckém kraji mají v současné sezoně nahlášené čtyři případ klinicky závažného onemocnění chřipkou, jeden člověk zemřel. ČTK o tom dnes...

5. ledna 2026  14:44,  aktualizováno  14:44

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl až dvoustovkou, útěk zhatily i stopy ve sněhu

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl ve městě až dvoustovkou

Velmi nebezpečnou jízdu předvedl v Olomouci a okolí řidič, který neměl za volant vůbec usednout, protože to má soudně zakázáno. Při snaze vyhnout se policejní kontrole několikanásobně překročil...

5. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Avenga jmenuje Claye Van Dorena novým CEO

5. ledna 2026  16:10

Rhythm of the Dance se vrací do Česka! Nenechte si ujít show, která dobyla svět a pokaždé bere dech.

5. ledna 2026  16:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Strážníci varují před vstupem na zamrzající hladinu Brněnské přehrady

StrĂˇĹľnĂ­ci varujĂ­ pĹ™ed vstupem na zamrzajĂ­cĂ­ hladinu BrnÄ›nskĂ© pĹ™ehrady

Strážníci varují před vstupem na zamrzající hladinu Brněnské přehrady. Zamrzlá plocha je podle nich velmi křehká. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí...

5. ledna 2026  14:19,  aktualizováno  14:19

Značka, která bavila hráče, končí. Asus už nové mobily vyrábět nebude

Asus ROG Phone

Z mobilního trhu mizí další známé jméno. Tchajwanský Asus, který si získal fanoušky především díky svým špičkovým herním telefonům ROG Phone a prémiovým Zenfone, končí s výrobou chytrých telefonů. V...

5. ledna 2026  15:57

Občané Opavy mohou opět navrhovat projekty, město rozdělí 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Opavská radnice po roční přestávce způsobené povodněmi letos opět nabídne obyvatelům možnost zapojit se do tvorby veřejného prostoru prostřednictvím...

5. ledna 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Olomoucký kraj schválil linku na alternativní palivo z odpadu v Prostějově

ilustrační snímek

Olomoucký krajský úřad souhlasí se stavbou linky na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) v Prostějově. Plánovaná linka má ročně zpracovat až 80.000 tun...

5. ledna 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

Spuštěno hlasování ankety Zlatý volant. O vítězích rozhodne veřejnost i odborná porota, ocenění osobně převezme legenda F1 Jacky Ickx

5. ledna 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.