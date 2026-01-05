Avenga jmenuje Claye Van Dorena novým CEO

Clay Van Doren přináší více než 25 let zkušeností s vedením mezinárodních technologických a digitálních transformačních iniciativ. Do Avengy přichází ze společnosti Atos, globální IT firmy poskytující služby a poradenství, kde dosud působil jako Group Chief Growth Officer. Během této doby pomáhal firmě projít náročným obdobím, posiloval růstovou strategii a upevňoval vztahy s klíčovými zákazníky.
Dříve ve společnosti Atos zastával pozici zástupce CEO pro globální divizi Tech Foundations s 50 000 zaměstnanci a byl generálním ředitelem pro několik regionů: Velká Británie a Irsko, střední Evropa, severní Evropa a Asie-Pacifik. Transformoval služby pro významné klienty ze soukromého i veřejného sektoru. V průběhu více než deseti let ve vrcholných manažerských pozicích vybudoval týmy zaměřené na výsledky a pomáhal organizaci zvládat zásadní změny s důrazem na špičkovou kvalitu dodávek a provozní odolnost.
Jako CEO Avengy povede Clay van Doren více než 6 000 expertů napříč Evropou, Amerikou a Asií. Jeho cílem bude pomáhat zákazníkům dosahovat silných obchodních výsledků prostřednictvím bezpečných a praktických inovací v oblasti transformace aplikací, dat, AI a kybernetické bezpečnosti nové generace.
Karel Komárek, předseda představenstva KKCG, investiční společnosti vlastnící Avengu, uvedl: „Jmenování Claye přichází v důležitém okamžiku, kdy Avenga usiluje o to stát se globálním lídrem ve svém oboru. Jeho zkušenosti s vedením komplexních technologických organizací a vášeň pro podporu zákazníků budou klíčové v další kapitole rozvoje společnosti.“
Clay Van Doren ke svému jmenování dodává: „Je pro mě velkou ctí převzít roli CEO v Avenze. Tato společnost má silné technické schopnosti, dlouhodobé vztahy se zákazníky a zkušené experty. Mou prioritou je zejména posilovat partnerství a udržet důraz na úspěch našich zákazníků, a zároveň chci, aby byla Avenga skvělým místem pro práci s vynikajícími možnostmi rozvoje našich lidí.“
Michal Tománek, zástupce investičního ředitele KKCG a předseda představenstva Avengy, poděkoval odcházejícímu generálnímu řediteli Ludovicu Gaudému: „Jménem KKCG a představenstva Avengy bych rád poděkoval Ludovicovi za jeho oddanost a nasazení. Pod jeho vedením Avenga vybudovala silnou globální platformu a spojila špičkové technologické odborníky. V mimořádně krátkém čase dosáhla společnost úrovně integrace, která obvykle trvá mnoho let, a přitom nadále sloužila klientům po celém světě. Jsme vděční za Ludovicův přínos a pevné základy, které pomohl vytvořit.“
O společnosti Avenga:
Avenga je mezinárodní konzultační a technologický partner, který vytváří unikátní řešení pro složité obchodní a společenské výzvy. S více než 6 000 specialisty působí globálně a poskytuje kompletní spektrum služeb, včetně obchodního a technologického poradenství, podnikových řešení, CX, UX a UI designu, údržby a provozu aplikací a vývoje produktů a softwaru. Avenga obsluhuje širokou škálu odvětví od telekomunikací a satelitních operátorů po bankovnictví, průmyslovou výrobu, automobilový průmysl, mobilitu a zdravotnictví – a pohání jejich AI transformaci. AI schopnosti jsou pevnou součástí všech služeb v portfoliu, což umožňuje organizacím chytře automatizovat, urychlovat rozhodování a poskytovat vysoce personalizované uživatelské zkušenosti. Avenga je součástí technologického pilíře rodinné skupiny KKCG.
Více informací naleznete na webových stránkách:
KKCG: kkcg.com
Avenga: avenga.com