Avenue: Flexibilní, udržitelné městské osvětlení, které splňuje všechny požadavky

Nová produktová řada Avenue zahrnuje čtyři typy svítidel – na stožár (post-top), na výložník (lateral arm), na stožár s ramenem (lateral post-top) a závěsné (suspended). Díky této variabilitě lze řešení flexibilně přizpůsobit různorodým požadavkům městských osvětlovacích projektů při zachování jednotném designu.
Svítidlo Avenue vzniklo v úzké spolupráci designérského studia Lyhne Design a technických týmů společnosti Thorn Lighting, přičemž klíčovou roli sehrály i podněty od zákazníků. Díky sérii osobních workshopů byla získána cenná zpětná vazba z trhu, která významně ovlivnila podobu nové generace tohoto oblíbeného svítidla.
Výsledkem je všestranná produktová řada, přizpůsobená širokému spektru městských osvětlovacích scénářů – od parků, pěších zón a chodníků, přes parkoviště a obytné zóny, až po městské komunikace.
Klíčovým prvkem inovace je modulární platforma „Quad“ od společnosti Thorn (v současnosti v procesu patentování), která byla vyvinuta s důrazem na dlouhodobou udržitelnost. Díky modulární konstrukci a novému přístupu k dosažení krytí IP66 se výrazně zjednodušuje údržba, modernizace, renovace i demontáž a recyklace. Jednodílná sada pro renovaci a jednoduché rozhraní Zhaga-down umožňuje snadné doplnění funkcí pro konektivitu a IoT technologie – a tím prodlužuje životní cyklus produktu na celé generace.
Z hlediska konektivity je Avenue kompatibilní s celou řadou systémů UrbaSens od společnosti Thorn – od jednoduchého místního ovládání až po komplexní inteligentní sítě, které přesahují rámec samotného osvětlení. Avenue se tak stává jedním z prvních městských řešení na světě s podporou standardu Zhaga Down node.
Řada svítidel Avenue je postavena na osvědčené optické platformě společnosti Thorn a nabízí široké spektrum optických konfigurací pro aplikace na silnicích a ulicích i v městských oblastech. Všechny varianty řady Avenue byly navrženy s cílem minimalizovat světelný tok směrem vzhůru, omezit světelné znečištění a chránit tmavou noční oblohu. Nový přístup k designu optického krytu a komfortní optiky přináší příjemné měkké osvětlení s minimálním oslněním – ideální pro sloupková svítidla Avenue. Rozměry byly pečlivě navrženy tak, aby nabízely ideální rovnováhu mezi vizuálním komfortem a minimálním ULOR.
Eliot Horsman, ředitel produktového a aplikačního managementu ve společnosti Thorn Lighting, uvádí: „Nová produktová řada svítidel Avenue pro mě představuje výsledek skutečně partnerského přístupu a designu zaměřeného na potřeby zákazníků. Výsledkem je řešení, které kombinuje flexibilitu a všestrannost v oblasti světelného designu i konektivity, nabízí ekologicky a sociálně odpovědné osvětlení a současně nadčasový vzhled.
Svítidla Avenue jsou vyráběna v renomovaném závodě Thorn Lighting v britském Spennymooru, kde se snoubí severský design s kvalitou britské výroby. Avenue tak nabízí osvětlení nejen pro současná města, ale i pro dynamicky se vyvíjející potřeby měst budoucnosti. Avenue nabízí jedinečnou příležitost investovat do produktu, který lze udržovat, modernizovat a renovovat po celé generace.“
Více informací o Avenue od Thorn Lighting najdete na stránkách: thornlighting.com/AVEN
Zdroj: Zumtobel