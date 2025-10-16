AXA Partners a bolttech představují strategické partnerství pro rozvoj nabídky embedded pojištění v Evropě

Toto partnerství spojuje inovativní B2B2C pojištění a asistenční služby AXA Partners v oblasti pojištění motorových vozidel, pojištění domácnosti, cestovního pojištění, ochrany úvěrů a životního stylu a dalších oblastí podnikání skupiny AXA. Čerpá také ze zkušeností firmy bolttech jako globální insurtech společnosti a poskytovatele komplexních pojistných a technologických řešení včetně ochrany elektronických zařízení.
V rámci této dohody vytvoří AXA Partners a bolttech nové tržní příležitosti pro své obchodní partnery rozvíjením potenciálu pro upsell a cross-sell. Zaměří se také na budování strategických vztahů s dopravci, MGA, zajistiteli a distribučními partnery ve vertikálách sektorů, jako jsou telekomunikace, finanční služby, veřejné služby, cestovní ruch, OEM výroba a maloobchod pro rozšíření působnosti na trhu a uspokojení širšího spektra zákaznických potřeb.
Výkonný ředitel společnosti bolttech pro region EMEA Stephan Tanuvedl: „Nové partnerství představuje skvělou další etapu růstu společnosti bolttech v Evropě, kde zaznamenáváme v oblasti embedded pojištění výraznou dynamiku ve značném měřítku. Se společností AXA Partners se doplňujeme jak po stránce komplementárních schopností a kapacit, tak společného cíle přinášet našim partnerům a jejich zákazníkům vyšší hodnotu díky inovativní nabídce pojištění."
Ředitel pro zákazníky a strategii společnosti AXA Partners Gunter Uytterhoeven dodává: „Chování zákazníků prochází rychlými změnami a vytváří nové příležitosti k monetizaci nabídek hodnot pro telekomunikační společnosti, banky, veřejné služby, OEM, maloobchod a cestovní ruch. Zákazníci nyní očekávají pojištění na míru jako automatickou součást služby či produktu, který si zakupují. AXA a bolttech společně nabízejí nejširší škálu pojistných řešení pro B2B2C distribuci na trzích Evropské unie, Spojeného království a Švýcarska. Nabídka takového rozsahu je ve spojení s možnostmi platformy pro orchestraci pojištění AXA a bolttech skutečně mimořádná. Vyšší příjmy z distribuce pojištění a zároveň vyšší hodnota pro zákazníky: to je náš slib firemním partnerům."
KONTAKT: FTI Consulting pro bolttech, bolttech@fticonsulting.com; AXA Partners, Charlotte Larcher, Charlotte.larcher@axa-assistance.com, +33 7 72 50 84 28