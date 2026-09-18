Až 2 000 korun na antikoncepci. ZP MV ČR zavádí nové příspěvky pro mladé

Novými programy pojišťovna reaguje na potřeby mladých lidí, kteří vstupují do dospělosti a postupně přebírají odpovědnost za své zdraví. Současně je chce motivovat k pravidelné prevenci.
„Období mezi 15 a 26 lety přináší řadu změn i důležitých rozhodnutí. Mladí lidé v této době řeší otázky spojené se zdravím a postupným osamostatňováním. Nabízíme jim proto podporu v oblastech, které jsou pro tuto životní etapu aktuální. Zároveň je chceme vést k tomu, aby se pravidelné preventivní prohlídky staly přirozenou součástí jejich životního stylu,“ říká generální ředitel ZP MV ČR Ondřej Felix.
Podmínkou pro čerpání všech tří příspěvků proto bude preventivní prohlídka u praktického lékaře absolvovaná v posledních dvou letech. U dívek a žen ji může nahradit gynekologická preventivní prohlídka provedená v posledním roce. U dvou příspěvků bude hrát roli také absolvované očkování. V případě příspěvku na antikoncepci ovlivní jeho výši, u sportovní výživy bude nezbytné pro jeho získání.
Nejvyšší částku nabídne nový program na podporu reprodukčního zdraví. Pojištěnci ve věku od 15 do 26 let z něj mohou čerpat až 2 000 korun ročně na antikoncepci. Kromě preventivní prohlídky bude plná výše podpory podmíněna také očkováním proti lidskému papilomaviru (HPV). Bez něj bude možné získat nejvýše 1 000 korun ročně, tedy polovinu maximální částky.
Program Zdravý start do dospělosti představí další dvě novinky. První nabídne až 1 500 korun na zdravotní prohlídku před nástupem do autoškoly. Pro získání příspěvku postačí preventivní prohlídka u praktického lékaře, případně u gynekologa. Očkování se v tomto případě nevyžaduje.
Druhá novinka je určena mladým, kteří se věnují pohybu. Na sportovní výživu, například iontové nápoje, proteiny nebo kreatin, přispěje ZP MV ČR částkou až 500 korun ročně. Vedle preventivní prohlídky je podmínkou čerpání příspěvku alespoň jedno z očkování proti meningokokovým nákazám, konkrétně proti meningokoku skupiny B nebo meningokokům skupin A, C, W a Y.
Nové příspěvky budou moci současní klienti ZP MV ČR využívat od 1. října 2026. Pojišťovna bude přijímat pouze platební doklady vystavené od tohoto data. Pro nové pojištěnce, kteří se k ZP MV ČR přeregistrují do konce letošního září, budou příspěvky dostupné již od ledna 2027.
Podrobné podmínky programů jsou zveřejněny na webových stránkách www.211.cz.
Zdroj: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59236.