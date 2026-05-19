Až 90 % funkce ledvin může odejít bez povšimnutí, většina z nás to neví

- Onemocnění ledvin je často zcela bezpříznakové. Pomoci odhalit ho může jednoduché vyšetření v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře.
- Aktuální průzkum STEMMARK ukázal, že Češi mají mezery ve znalostech o zdraví ledvin.
- V Praze proběhne od 20. do 22. května osvětová kampaň – informační stezka „Kryjte záda ledvinám“ před Kongresovým centrem při příležitosti 41. kongresu České nefrologické společnosti.
Onemocnění ledvin může léta probíhat bez bolesti i jiných příznaků. Bývá tak často zachyceno až ve chvíli, kdy jsou ledviny nevratně poškozené a pacientům hrozí dialýza nebo transplantace. Osm z deseti Čechů to ale neví, ukázal květnový průzkum STEM/MARK. Potřebu časného záchytu onemocnění ledvin nově zohledňují preventivní prohlídky u praktických lékařů. Upozorní na něj také informační stezka „Kryjte záda ledvinám“, která bude od 20. do 22. května instalována před pražským Kongresovým centrem.
Data z průzkumu ukazují, že v povědomí veřejnosti zůstávají i další mezery. Například 44 procent lidí si neuvědomuje, že poškození ledvin může být nevratné, a 60 procent neví, že hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin jsou cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak a poškození cév ledvin aterosklerózou. Rezervy jsou i v oblasti prevence: jen necelá polovina respondentů ví, že vyšetření ledvin je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Chronické onemocnění ledvin se přitom týká zhruba 10 procent dospělé populace, což v podmínkách České republiky odpovídá přibližně 800 tisícům osob.
Testy zachytí změny včas
„Ledviny mají obrovskou funkční rezervu, a proto může jejich onemocnění dlouho postupovat bez bolesti a bez zjevných obtíží. To je nebezpečné právě proto, že pacient často přichází až ve chvíli, kdy je poškození pokročilé. Zařazení cíleného vyšetření ledvin do preventivních prohlídek u praktických lékařů je důležitý krok: jednoduché laboratorní testy mohou zachytit riziko dříve, než se nemoc projeví klinicky,“ říká prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc., přednosta Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Vyšetření ledvin u praktického lékaře přitom není složité. Základem je laboratorní vyšetření krve a moči, což správně uvedly přibližně tři čtvrtiny respondentů průzkumu. Sleduje se kreatinin v séru, odhad glomerulární filtrace a také poměr albuminu a kreatininu v moči, který může upozornit na poškození ledvin v časné fázi.
Od ledna 2026 je toto vyšetření hrazené pojišťovnami všem lidem nad 50 let jednou za dva roky. Nárok na něj mají také pacienti s diabetem, vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce a cév.
Riziko zvyšuje cukrovka i nemoci srdce
Chronické onemocnění ledvin často souvisí s dalšími civilizačními nemocemi. Komplikace může způsobit vysoký krevní tlak a další přidružené choroby. Platí to však i obráceně: oslabené ledviny nejsou schopne´ očišťovat krev od odpadních látek. Pokud ledviny nefungují správně, odpadni´ la´tky se hromadí v krvi a následně se mohou vyskytnout komplikace, jako je již zmiňovaný vysoky´ krevni´ tlak, ane´mie a posˇkozeni´ kostí, cév a nervu°.
„Význam prevence je potřeba vysvětlovat velmi konkrétně. Nestačí říkat, že lidé mají chodit na preventivní prohlídky. Musejí vědět, že i když je nic nebolí, mohou mít zvýšené riziko chronického onemocnění ledvin – zejména pokud se léčí s vysokým tlakem, diabetem nebo kardiovaskulárním onemocněním. Právě tito pacienti mohou z včasného záchytu profitovat nejvíce,“ říká prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, předseda České nefrologické společnosti a přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FNKV.
Pokročilé onemocnění může vést až k selhání ledvin. Pokud se ale odhalí včas, lze jeho průběh zpomalit a předejít nejzávažnějším komplikacím a oddálit zahájení případné dialyzační léčby. Důležité je však také výsledky správně vyhodnotit, vysvětlit je pacientovi a v případě potřeby navázat další péčí. Klíčovou roli hrají praktičtí lékaři, kteří mohou změny zachytit včas a odeslat pacienta ke specialistovi.
„Z pohledu odborné společnosti je důležité, aby se nová prevence nestala jen administrativní položkou. Má smysl tehdy, když na ni naváže jasný postup: vyhodnocení výsledků, komunikace rizika pacientovi, včasné zahájení příslušné léčby a režimových opatření a v případě nutnosti i včasné odeslání k nefrologovi u těch, kteří to potřebují. Včasná diagnostika dnes může oddálit rozvoj selhání ledvin až o desítky let a v řadě případů zabránit tomu, aby se pacient dostal do péče specialisty až pozdě,“ uzavírá prof. Rychlík.
Stezka ledvin upozorní na prevenci
Na význam včasného vyšetření ledvin upozorní druhý ročník informační stezky „Kryjte záda ledvinám“ společnosti Boehringer Ingelheim. Od středy 20. do pátku 22. května 2026 bude instalována před pražským Kongresovým centrem při příležitosti konání 41. Kongresu České nefrologické společnosti.
Návštěvníci se na informačních panelech dozvědí vše podstatné o funkci ledvin, jejich onemocnění i souvislostech s cukrovkou 2. typu nebo onemocnění srdce. Výstava připomene, že chronickému onemocnění srdce se často říká „tichý zabiják“ právě proto, že dlouhá léta probíhá skrytě.
Zdroj: Boehringer Ingelheim