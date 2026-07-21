Až do poloviny srpna bude úsek v Šárecké v Praze 6 zcela uzavřen

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Na ní navazuje teď další úsek a ten úsek je Na Pískách a Za Hanspaulkou. Tento úsek je kompletně uzavřen. Řešíme celý uliční prostor. Pokračujeme tam, dalo by se říci, od domu k domu.“
Iveta Štočková, tisková mluvčí společnosti Eurovia: „Provedeme identické práce, které jsme dělali na předešlém úseku, to znamená vyměníme konstrukční vrstvy vozovky, opravíme chodníky, mobiliář, dopravní značení a děláme přípravu pro budoucí trolejovou trať.“
Práce probíhají v koordinaci s dalšími investory - Pražskou vodohospodářskou společností a Pražskou plynárenskou distribucí. Úsek je v místě kompletně uzavřen a doprava je tam vedena na objízdnou trasu.
Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My potřebujeme mít tento úsek celkově uzavřen, protože ta ulice je úzká a nevešli bychom se tam se stavební činností i s dalšími investory, proto se uzavírá. Objízdnou trasu máme vyznačenou. Pojedete z ulice Šárecká na ulici Evropskou a ulici Na Pískách a opět se vrátíte na Šáreckou.“
Uzavírka bude trvat do poloviny srpna. Technická správa pak naváže s dalšími pracemi na dalších úsecích. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci, dají se očekávat určité dopravní komplikace. Počítá se ale se zelenou, tedy malou mírou dopravní komplikace a se zdržením okolo deseti minut. Vždy ale záleží na dopravní situaci na Evropské, která se neustále mění.
Zdroj: POLAR televize Ostrava