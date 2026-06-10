Aztekom za podpory Huawei dosáhl celostátního pokrytí širokopásmovým připojením v rámci projektu „Online Ázerbájdžán"

Až 3 miliony domácností a podniků – jak ve velkých městech, tak v odlehlých vesnicích – mají nyní úplný přístup k vysokorychlostnímu internetu a digitálním službám, přičemž 2 miliony z nich byly připojeny během posledních dvou let. Dnes má prakticky všech 10,45 milionu obyvatel země přístup k vysokorychlostnímu internetu.
„K této iniciativě jsme nepřistupovali pouze jako k technologickému vylepšení, ale jako ke strategické investici zaměřené na snížení digitální nerovnosti, zajištění spravedlivého přístupu k digitálním službám a umožnění digitální transformace veřejných služeb," uvedl Hasan Omarov, generální ředitel společnosti Aztelekom. „Megaprojekt ‚Online Ázerbájdžán' je jednou z největších infrastrukturních iniciativ v historii naší země. Poprvé mají občané, bez ohledu na místo bydliště, rovný přístup k vysokorychlostním a spolehlivým internetovým službám a rovné digitální příležitosti. Vysoký technický potenciál společnosti Huawei, její inovativní řešení a osvědčená schopnost realizovat rozsáhlé projekty sehrály klíčovou roli při rozvoji digitální infrastruktury Ázerbájdžánu. Na základě megaprojektu „Online Ázerbájdžán" umožní nasazení pokročilých technologií, jako jsou 10G a 50G PON, v blízké budoucnosti poskytování ultrarychlých, spolehlivých a vysokokapacitních širokopásmových služeb domácnostem a podnikům."
Iniciativa „Online Ázerbájdžán", kterou v roce 2021 zahájilo Ministerstvo pro digitální rozvoj a dopravu, je v souladu s vládními cíli zvýšit do roku 2025 průměrnou rychlost internetu ve stabilní širokopásmové síti na 50 Mbps. V rámci svého programu digitální inkluze TECH4ALL sehrála Huawei klíčovou roli při budování infrastruktury, včetně připojení některých z nejodlehlejších vesnic v zemi pomocí plně optických gigabitových řešení.
„Společnost Huawei se zavázala využívat své technologie a řešení k překlenutí digitální propasti a k vytvoření inkluzivního a udržitelného digitálního světa," uvedl Cui Yangyang, ředitel programové kanceláře TECH4ALL v Huawei. „Zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu pro všechny, bez ohledu na to, kde se nacházejí, otevírá příležitosti každému občanovi a umožňuje jim přispívat k rostoucí digitální ekonomice a prosperující budoucnosti země."
Plně optická telekomunikační řešení společnosti Huawei se zaměřují na budování komplexní infrastruktury, která nahrazuje tradiční elektrické přepínání optickými technologiemi, aby splňovala požadavky na vysokou šířku pásma a nízkou latenci.
Cíle projektu byly stanoveny na základě hustoty obyvatelstva, potenciálu infrastruktury a sociálních ukazatelů každého ze 14 hospodářských regionů Ázerbájdžánu. V době zahájení projektu činila průměrná rychlost internetu v Ázerbájdžánu pouhých 11,7 Mbit/s, do roku 2025 se však více než sedminásobně zvýšila na 88,84 Mbit/s. Tento pokrok je přímým výsledkem rozsáhlého a masivního zavádění optické infrastruktury, včetně kompletní výměny starších měděných sítí za optické. Za pouhý rok se Ázerbájdžán posunul o devět míst na žebříčku OSN pro rozvoj elektronické veřejné správy a v roce 2025 se poprvé dostal do nejvyšší úrovně digitální správy.
Projekt byl v průběhu několika let prezentován jako případová studie na různých odborných akcích. Získal také pět různých mezinárodních ocenění a byl publikován jako příkladný obchodní případ v časopise Harvard Business Review Türkiye a v knize Zásady moderního marketingu od Philipa Kotlera.
V minulosti měly mnohé venkovské oblasti Ázerbájdžánu omezený přístup k modernímu připojení a digitálním službám. Například v tradičních odlehlých horských vesnicích, jako je Khinalig, zavedení rychlého a spolehlivého připojení výrazně rozšířilo místní možnosti, podpořilo malé a střední podniky, oživilo cestovní ruch a umožnilo místním řemeslníkům sdílet svá tradiční řemesla s celosvětovým publikem prostřednictvím živých přenosů. Zlepšené připojení také rozšířilo přístup k online vzdělávání pro venkovské školy, což pomáhá překlenout digitální propast a poskytuje venkovským studentům lepší přístup a vzdělávací příležitosti srovnatelné s těmi, které mají jejich vrstevníci ve městech.
Kromě online vzdělávání se po celé zemi realizují projekty v oblasti telemedicíny a inteligentních měst. V další fázi se projekt „Online Ázerbájdžán" zaměří na rozšíření sítí 5G a internetu věcí do nejodlehlejších regionů, přičemž bude klást velký důraz na energetickou účinnost a zavádění ekologických technologií.
O TECH4ALL
TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitální inkluze. Díky inovativním technologiím a partnerstvím si TECH4ALL klade za cíl vytvořit inkluzivní a udržitelný digitální svět: https://www.huawei.com/en/tech4all
Zdroj: Huawei