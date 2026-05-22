Baborákův triumfální dirigentský debut, Jižní Amerika aplaudovala PKS

Po stopách světových legend
Vystoupit v kultovním Teatro Colón, které je právem označováno za Carnegie Hall Jižní Ameriky, znamená zařadit se po bok největších interpretů klasické hudby. Pro Radka Baboráka mají koncerty v Teatro Colón, kam se pravidelně vrací, navíc hluboký rozměr – v tomto slavném sále pravidelně vystupuje jeho mentor Daniel Barenboim a také klavírní ikona Martha Argerich, se kterou Baborák jako dirigent již mnohokrát úspěšně spolupracoval i v Česku na festivalu Dvořákova Praha. Během koncertu v Buenos Aires došlo k velmi dojemnému momentu, kdy celé vyprodané publikum v Teatro Colón zazpívalo „Hodně štěstí, zdraví“ violoncellistce souboru Haně Baborákové. Jihoamerické publikum bylo v metropolích jako např. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires či Lima fascinováno Baborákovou nevídanou virtuozitou, se kterou zvládá náročnou dvojroli špičkového hornisty a dirigenta zároveň v sólových skladbách J. Haydna, F. Mendelssohna-Bartholdyho a W. A. Mozarta.
Ikonický repertoár a nová úprava Smetany
Kritika i tisíce posluchačů obdivovaly pověstnou českou smyčcovou školu, kterou v čele orchestru reprezentovaly absolutní špičky – koncertní mistři Martina Bačová, Adam Novák a Olga Arribas Quintana. Tento obrovský úspěch je však zásluhou všech členů PKS. Z celého orchestru čišela čistá radost a absolutní nadšení pro každou odehranou notu a frázi. Takto strhujícího uměleckého výkonu lze dosáhnout pouze v souborech, které pevně pojí jak hluboké profesní, tak i blízké lidské vazby. Společně vdechli život nevšední dramaturgii, kterou Radek Baborák pro turné sestavil. Zazněly mimo jiné tyto ikonické skladby: Schubertova „Smrt a dívka“ v aranžmá Gustava Mahleraa Smetanův kvartet „Z mého života“ v exkluzivní nové úpravě přímo pro PKS. Jako pocta hostitelské zemi pak nemohla chybět vážná i vášnivá hudba krále tanga Astora Piazzolly.
Pětidenní rezidence a příslib do budoucna
Kromě triumfu v Buenos Aires absolvoval soubor také prestižní pětidenní rezidenci v brazilském Sao Paulu, kde potvrdil svou světovou extratřídu. Jejich vystoupení navštívilo mimo jiné 16 generálních konzulů zemí Evropské unie a velvyslanci České republiky. Členové souboru se vedle koncertů intenzivně věnovali pedagogickým aktivitám, při kterých vyučovali 60 studentů, a jejich edukační koncerty oslovily stovky žáků z místních škol. Ohlasy z celého turné jsou natolik výjimečné, že management souboru již nyní jedná o dalším pozvání na jihoamerický kontinent. PKS tak pod vedením Radka Baboráka úspěšně píše novou, ambiciózní kapitolu své dlouhé historie.
Zdroj: Pražští komorní sólisté