Baborákův triumfální dirigentský debut, Jižní Amerika aplaudovala PKS

Autor:
  9:30
Sledovat Metro na Googlu
Praha 22. května 2026 (PROTEXT) - Jihoamerické turné Pražských komorních sólistů (PKS) pod vedením dirigenta a sólisty na lesní roh Radka Baboráka se proměnilo v absolutní senzaci. Soubor, který v roce 1961 založil legendární Václav Neumann, zažívá díky tomuto turné silný nový impuls. České umění slyšely desítky tisíc posluchačů, přičemž absolutním vrcholem byl jejich debut ve vyprodaném Teatro Colón v Buenos Aires pro 2500 diváků, kterým prestižní pořadatel Mozarteum Argentino zahájil svou letošní sezónu.

Po stopách světových legend

Vystoupit v kultovním Teatro Colón, které je právem označováno za Carnegie Hall Jižní Ameriky, znamená zařadit se po bok největších interpretů klasické hudby. Pro Radka Baboráka mají koncerty v Teatro Colón, kam se pravidelně vrací, navíc hluboký rozměr – v tomto slavném sále pravidelně vystupuje jeho mentor Daniel Barenboim a také klavírní ikona Martha Argerich, se kterou Baborák jako dirigent již mnohokrát úspěšně spolupracoval i v Česku na festivalu Dvořákova Praha. Během koncertu v Buenos Aires došlo k velmi dojemnému momentu, kdy celé vyprodané publikum v Teatro Colón zazpívalo „Hodně štěstí, zdraví“ violoncellistce souboru Haně Baborákové. Jihoamerické publikum bylo v metropolích jako např. Sao PauloRio de JaneiroBuenos Aires či Lima fascinováno Baborákovou nevídanou virtuozitou, se kterou zvládá náročnou dvojroli špičkového hornisty a dirigenta zároveň v sólových skladbách J. HaydnaF. Mendelssohna-Bartholdyho a W. A. Mozarta.

Ikonický repertoár a nová úprava Smetany

Kritika i tisíce posluchačů obdivovaly pověstnou českou smyčcovou školu, kterou v čele orchestru reprezentovaly absolutní špičky – koncertní mistři Martina BačováAdam Novák a Olga Arribas Quintana. Tento obrovský úspěch je však zásluhou všech členů PKS. Z celého orchestru čišela čistá radost a absolutní nadšení pro každou odehranou notu a frázi. Takto strhujícího uměleckého výkonu lze dosáhnout pouze v souborech, které pevně pojí jak hluboké profesní, tak i blízké lidské vazby. Společně vdechli život nevšední dramaturgii, kterou Radek Baborák pro turné sestavil. Zazněly mimo jiné tyto ikonické skladby: Schubertova „Smrt a dívka“ v aranžmá Gustava MahleraSmetanův kvartet „Z mého života“ v exkluzivní nové úpravě přímo pro PKS. Jako pocta hostitelské zemi pak nemohla chybět vážná i vášnivá hudba krále tanga Astora Piazzolly.

Pětidenní rezidence a příslib do budoucna

Kromě triumfu v Buenos Aires absolvoval soubor také prestižní pětidenní rezidenci v brazilském Sao Paulu, kde potvrdil svou světovou extratřídu. Jejich vystoupení navštívilo mimo jiné 16 generálních konzulů zemí Evropské unie a velvyslanci České republiky. Členové souboru se vedle koncertů intenzivně věnovali pedagogickým aktivitám, při kterých vyučovali 60 studentů, a jejich edukační koncerty oslovily stovky žáků z místních škol. Ohlasy z celého turné jsou natolik výjimečné, že management souboru již nyní jedná o dalším pozvání na jihoamerický kontinent. PKS tak pod vedením Radka Baboráka úspěšně píše novou, ambiciózní kapitolu své dlouhé historie.

 

Zdroj: Pražští komorní sólisté

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Mladí kuchaři se mohou do 9. 6. přihlásit do S.Pellegrino Young Chef Academy

22. května 2026  11:06

Bečovská botanická zahrada dnes slaví den biodiverzity s bohatým programem

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Bečově nad Teplou na Karlovarsku slaví Světový den biodiverzity zvláštním programem. Tematická poznávací stanoviště budou otevřena dnes od...

22. května 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

22. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:53

Bruntál řeší při obnově Kobylího rybníka patálie s bahnem. Ve hře je i sací bagr

Kobylí rybník v Bruntále

V Bruntále znovu otevřeli otázku odbahnění Kobylího rybníka. Z toho v minulosti sešlo kvůli vysokým nákladům. Nové možnosti nabízí využití sacího bagru.

22. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sudetský sjezd: Odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

22. května 2026  9:42,  aktualizováno  10:39

Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle svědků by u sebe mohl mít sekáček. „Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“...

22. května 2026  10:32

Hradecký kraj podpoří dalších 30 mediků stipendiem až 150.000 korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj podpoří dalších 30 mediků, kteří se přihlásili do stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Studenti...

22. května 2026  8:48,  aktualizováno  8:48

Zámecký park v Jevíčku se uzavírá kvůli opravě historické zdi

ilustrační snímek

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební...

22. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy

ilustrační snímek

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy. První část mezi Unhošťskou a Dlouhou ulicí bude hotová v příštím roce. Město za ni zaplatí zhruba...

22. května 2026  8:35,  aktualizováno  8:35

Bílovec nesouhlasí s rozhodnutím policie, která chce zrušit tamní oddělení

ilustrační snímek

Město Bílovec na Novojičínsku nesouhlasí s rozhodnutím Policie ČR, která chce zrušit tamní oddělení. Starosta Martin Holub (Bílovecké spolky) svolal na pondělí...

22. května 2026  8:31,  aktualizováno  8:31

Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun.

Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty...

22. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.