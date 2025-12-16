Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - Banking & Beyond, odborný zpravodaj zaměřený na nejnovější bankovní trendy, produktové inovace a změny v uživatelském chování, dosáhl významného milníku: více než 400 odběratelů na LinkedInu a přes 300 pravidelných čtenářů newsletteru. Zpravodaj vzniká pod hlavičkou Fintree a jeho cílem je přinášet inspiraci z evropských i světových bank, která má potenciál ovlivnit české bankovnictví.

Zpravodaj se soustředí na témata, která formují budoucnost bankovních služeb:

  • vývoj funkcí mobilních bankovních aplikací a porovnání s nejlepšími zahraničními hráči,
  • bezpečnostní technologie, biometrie a digitální identita,
  • změny v chování klientů a jejich dopad na bankovní UX,
  • trendy v produktových nabídkách pro retail i SME,
  • zahraniční best practices, které mohou inspirovat české banky k rychlejší inovaci.

Obsah Banking & Beyond je určen především profesionálům z bank, produktovým lídrům, inovátorům a manažerům odpovědným za rozvoj digitálních služeb.

Zpravodaj vzniká v úzké spolupráci s partnery, kteří aktivně formují podobu moderního bankovnictví:

  • Raiffeisenbank – patří mezi banky, které systematicky sledují zahraniční trendy a adaptují je do českého prostředí.
  • IDEMIA Group – globální lídr v oblasti moderních plateb, digitální identity a bezpečnostních technologií. Její inovace určují, jak bude vypadat budoucí bankovní ověřování identity i transakcí a zákaznická zkušenost.
  • MoroSystems – technologická společnost zaměřená na vývoj softwaru a digitalizaci procesů ve finančnich institucích. Dodává smysluplná IT řešení a technologické inovace.

Díky jejich podpoře přináší Banking & Beyond českému publiku aktuální inspiraci z bankovního trhu, který se dynamicky mění po celé Evropě.

Zpravodaj vzniká v rámci Fintree, iniciativy propojující odborníky, kteří sledují trendy v bankovních technologiích, produktovém řízení a zákaznické zkušenosti. Fintree se zaměřuje na šíření know-how a podporu profesní komunity, která chce držet krok s rychle se vyvíjejícím bankovním sektorem.

Jak se přidat

Rostoucí zájem o Banking & Beyond potvrzuje, že české banky aktivně vyhledávají inspiraci a sledují, jak se moderní bankovní služby vyvíjejí zejména v Evropě. Zpravodaj si klade za cíl dál přinášet nejdůležitější podněty, příklady praxe a impulzy, které mohou pomoci zlepšovat služby pro české klienty a podporovat profesionály v jejich rozhodování.

Banking & Beyond zve všechny, kdo pracují v bankách a navazujících oblastech, aby se připojili k odběru a měli přístup k pravidelným vhledům, které pomáhají posouvat české bankovní služby kupředu.

 

Zdroj: Fintree

 

 

