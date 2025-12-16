Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

Zpravodaj se soustředí na témata, která formují budoucnost bankovních služeb:
- vývoj funkcí mobilních bankovních aplikací a porovnání s nejlepšími zahraničními hráči,
- bezpečnostní technologie, biometrie a digitální identita,
- změny v chování klientů a jejich dopad na bankovní UX,
- trendy v produktových nabídkách pro retail i SME,
- zahraniční best practices, které mohou inspirovat české banky k rychlejší inovaci.
Obsah Banking & Beyond je určen především profesionálům z bank, produktovým lídrům, inovátorům a manažerům odpovědným za rozvoj digitálních služeb.
Zpravodaj vzniká v úzké spolupráci s partnery, kteří aktivně formují podobu moderního bankovnictví:
- Raiffeisenbank – patří mezi banky, které systematicky sledují zahraniční trendy a adaptují je do českého prostředí.
- IDEMIA Group – globální lídr v oblasti moderních plateb, digitální identity a bezpečnostních technologií. Její inovace určují, jak bude vypadat budoucí bankovní ověřování identity i transakcí a zákaznická zkušenost.
- MoroSystems – technologická společnost zaměřená na vývoj softwaru a digitalizaci procesů ve finančnich institucích. Dodává smysluplná IT řešení a technologické inovace.
Díky jejich podpoře přináší Banking & Beyond českému publiku aktuální inspiraci z bankovního trhu, který se dynamicky mění po celé Evropě.
Zpravodaj vzniká v rámci Fintree, iniciativy propojující odborníky, kteří sledují trendy v bankovních technologiích, produktovém řízení a zákaznické zkušenosti. Fintree se zaměřuje na šíření know-how a podporu profesní komunity, která chce držet krok s rychle se vyvíjejícím bankovním sektorem.
Jak se přidat
- LinkedIn newsletter můžete odebírat zde.
- E-mailový newsletter můžete odebírat zde.
Rostoucí zájem o Banking & Beyond potvrzuje, že české banky aktivně vyhledávají inspiraci a sledují, jak se moderní bankovní služby vyvíjejí zejména v Evropě. Zpravodaj si klade za cíl dál přinášet nejdůležitější podněty, příklady praxe a impulzy, které mohou pomoci zlepšovat služby pro české klienty a podporovat profesionály v jejich rozhodování.
Banking & Beyond zve všechny, kdo pracují v bankách a navazujících oblastech, aby se připojili k odběru a měli přístup k pravidelným vhledům, které pomáhají posouvat české bankovní služby kupředu.
Zdroj: Fintree