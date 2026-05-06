Bankovní pobočkou roku 2025 se stala Komerční banka v Příbrami

Praha 6. května 2026 (PROTEXT) - Prestižní galavečer Visa Awards 2025 se stal dějištěm vyhlášení vítěze druhého ročníku odborné soutěže Visa Bank Branch of the Year. Hlavní ocenění si odnesla příbramská pobočka Komerční banky. Porotu zaujala především svým moderním pojetím prostoru, špičkovou kvalitou zákaznické zkušenosti a unikátní schopností přirozeně propojit digitální technologie s lidským přístupem.

Vítězná bankovní pobočka roku 2025 se nachází na strategicky frekventovaném místě s vynikající dostupností a pohodlným parkováním, což podtrhuje celkovou orientaci na komfort klientů. Čistá a moderní fasáda s výrazným logem a proskleným vstupem vytváří na první pohled profesionální a otevřený dojem, který dále umocňují digitální LCD panely ve výlohách zajišťující dynamickou komunikaci. Komerční banka se tak stala úspěšným nástupcem České spořitelny, která s pobočkou na pražském Vítězném náměstí zvítězila v historicky prvním ročníku soutěže.

Interiér pobočky nabízí pracovní zónu i naprosté soukromí

Vnitřní uspořádání vítězné pobočky definuje přehledná organizace a design, který působí velmi přívětivě. Výrazným prvkem je čekací zóna s coworkingovým charakterem, kde mohou klienti během čekání nerušeně pracovat, pohodlně odpočívat nebo si dobít svá elektronická zařízení. Tento inovativní přístup k bankovnímu prostoru přesně odpovídá nárokům současné doby a výrazně zvyšuje pocit pohodlí. Pro řešení komplexnějších finančních situací slouží samostatné variabilní konzultační místnosti, které zaručují vysokou míru soukromí a jsou vybaveny moderní technikou pro videohovory.

Zaměstnanci vytvářejí klíčovou hodnotu moderního bankovnictví

Kromě špičkového technologického vybavení a designu ocenila porota také přístup personálu. Zaměstnanci jednají velmi vstřícně, aktivně vyhledávají optimální řešení pro každého návštěvníka a nabízejí klientům užitečné doplňkové služby. Právě osobní poradenství v kombinaci s kvalitním zázemím potvrzuje, že moderní bankovní pobočka dnes funguje jako komplexní centrum služeb. Komerční banka tímto úspěchem ukazuje, jak vypadá bankovnictví zaměřené na skutečné potřeby klientů v digitální éře.

Úspěch v Příbrami odráží strategii celé banky

Získané ocenění vnímá vedení banky nejen jako potvrzení správného směru, ale především jako výsledek práce konkrétních lidí. Václav Vlažný, obchodní ředitel pro retailové bankovnictví Komerční banky, k úspěchu dodává: „Někdy se v úspěchu opravdu něco zrcadlí, v tomto případě doslova. Mám velkou radost z ocenění příbramské pobočky v soutěži, která se zaměřuje na celkový klientský zážitek. Tato cena patří především tamnímu týmu pod vedením Martiny Bursíkové. Každý den kolegyně a kolegové dokazují, že dobré bankovnictví stojí na kvalitních lidech, moderních technologiích a přívětivém prostředí pro klienta.“

Podle jeho slov není tento úspěch ojedinělým počinem, ale součástí širší vize. „Pro nás v Komerční bance je důležité, že to není jen příběh jedné pobočky ale směr, kterým dlouhodobě rozvíjíme celou naši síť. Díky patří všem, kteří do své práce dávají energii a profesionalitu, protože bez nich by v získané trofeji nebylo co vidět,“ sděluje Václav Vlažný.

Odborníci potvrzují rostoucí úroveň klientského zážitku

Viktor Nábělek, obchodní ředitel Visa CZ, k výsledkům letošního ročníku uvádí, že moderní pobočka musí plnit roli důvěryhodného partnera, který klientům usnadňuje život prostřednictvím inovací a efektivních služeb. „Ocenění jasně ukazuje, jakým směrem se ubírají lídři trhu, kteří dokážou proměnit návštěvu banky v inspirativní zážitek,“ dodává. Miroslav Hudeček, manažer projektu společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž pořádá, doplňuje: „Úroveň přihlášených konceptů se neustále zvyšuje a banky věnují čím dál větší pozornost detailům v uspořádání prostoru i samotné kvalitě obsluhy. Schopnost adaptovat se na měnící se očekávání zákazníků je v dnešní době pro kamenné pobočky naprosto klíčová.“

Soutěž ukazuje cestu k budoucnosti finančních služeb

Projekt Visa Bank Branch of the Year si vybudoval stabilní místo na trhu a slouží jako důležitá platforma pro sledování trendů v moderním bankovnictví. Soutěž funguje na principu pravidelného čtvrtletního hodnocení, kdy odborná porota v každém kvartálu vybírá tři nejúspěšnější pobočky napříč trhem. Tyto dílčí úspěchy pak vrcholí vyhlášením celkového vítěze za uplynulý rok, který nejlépe reprezentuje aktuální trendy a vysoké standardy moderního bankovnictví.

Úspěchy oceněných institucí motivují celý sektor k dalšímu rozvoji a investicím do designu i lidského kapitálu. Soutěž tak i nadále zůstává klíčovým zdrojem inspirace a zviditelňuje ty nejlepší příklady toho, jak má vypadat bankovní pobočka zaměřená na budoucnost.

Více informací o soutěži naleznete na www.mistoprodeje.cz/category/bank-branch-of-the-year.

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

