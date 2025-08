Bankovní pobočky budoucnosti nejsou jen ve velkých městech. Visa Bank Branch of the Year za druhé čtvrtletí 2025 zná vítěze

Vítěz 2. čtvrtletí 2025: MONETA Money Bank – Praha, OC Harfa

První místo si odnesla pobočka MONETA Money Bank v obchodním centru Harfa v Praze. Porotu zaujala skvělou viditelností díky podsvícenému logu a čtyřem velkým LCD panelům ve výlohách, které informují o aktuální nabídce.

Silnou stránkou je i provozní flexibilita – pobočka má otevřeno až do 20 hodin včetně víkendů a funguje bez přerušení během polední přestávky.

Interiér kombinuje funkčnost s pohodlím: klienti mohou využít Wi-Fi, nabíjení mobilních zařízení, časopisy i pohodlné sezení. Poradenství probíhá v uzavíratelných boxech za použití tabletů, samozřejmostí je voda, káva a bezbariérové toalety. Tato pobočka je důkazem, že technologie, dostupnost a lidský přístup se dají skloubit do atraktivního celku.

2. místo: mBank – Olomouc, OC Šantovka

Druhé místo obsadila pobočka mBank v olomoucké Šantovce. Otevřený interiér v čistém, moderním designu odpovídá vizuálnímu stylu značky a nabízí klidné, přehledné prostředí.

Porota ocenila logické rozvržení prostoru, konzultační zóny zajišťující soukromí a doplňkové prvky jako dětský koutek s interaktivním bankomatem nebo pult pro přístup k on-line bankovnictví.

Pobočka je snadno dostupná autem i MHD, samozřejmostí je bezbariérový vstup. Navíc potvrzuje, že ani moderní technologie nemusí být na úkor přívětivosti.

3. místo: Partners Banka – Choceň

Třetí místo patří pobočce Partners Banky v Chocni, která dokazuje, že i menší města mohou mít bankovní služby na vysoké úrovni.

Interiér je světlý, vzdušný, s důrazem na přirozenou komunikaci a komfort. Klienti zde najdou občerstvení, relaxační zóny, příjemnou hudbu i vůni, která doplňuje atmosféru.

Privátní boxy zajišťují diskrétnost při jednání, na místě jsou k dispozici i edukační materiály – například „Rodičův průvodce finanční gramotností“. Choceňská pobočka je inspirativním příkladem, že vysoký standard služeb nezávisí na velikosti města, ale na promyšleném přístupu.

Inspirace pro celý sektor

Soutěž Visa Bank Branch of the Year (www.mistoprodeje.cz/o-soutezi-visa-bank-branch-of-the-year) vznikla s cílem ocenit nejlepší bankovní pobočky a přispět k rozvoji zákaznické zkušenosti v českém bankovnictví. „Vidíme jasný posun v tom, jak banky přistupují k designu, technologiím i roli poboček jako takových. Z míst pro transakce se stávají centra poradenství a péče o klienty. Právě takové pobočky chceme v soutěži zviditelňovat a motivovat jimi celý trh,“ říká Jiří Beran, Managing Partner společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž Visa Bank Branch of the Year organizuje.

O soutěži Visa Bank Branch of the Year

Ocenění Visa Bank Branch of the Year je udělováno ve spolupráci se společností Visa kamenným bankovním pobočkám po celém Česku. Zaměřuje se na hodnocení zákaznického zážitku podle devíti stanovených kritérií vycházejících z nejlepších maloobchodních praktik a aktuálních trendů ve vývoji bankovních poboček. Cílem je ocenit nejen kvalitu zákaznického servisu, ale také práci personálu tuzemských bankovních poboček.

V první fázi jsou nominované pobočky hodnoceny odbornými hodnotiteli každý kvartál na základě devíti kritérií, a to při fyzických návštěvách, které zahrnují i rozhovor s bankovním poradcem a manažerem pobočky. Vítězové jednotlivých čtvrtletí postupují do finálového kola, kde je posuzuje porota složená z manažerů a odborníků v oblasti obchodu, financí a marketingu.

Organizátorem soutěže je společnost INSTORE CONSULTING EU.

Více informací naleznete na www.mistoprodeje.cz/o-soutezi-visa-bank-branch-of-the-year

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.