Bankovní pobočky, které inspirují: vítězové soutěže VISA Bank Branch of the Year za třetí kvartál 2025

Praha 14. října 2025 (PROTEXT) - Bankovní pobočky už dávno nejsou jen místem, kde se vyřizují transakce. Stávají se prostorem pro osobní poradenství, budování důvěry a hledání individuálních řešení, která digitální kanály samy nenahradí. Soutěž VISA Bank Branch of the Year 2025 ukazuje, jak české banky dokážou spojit moderní technologie s lidským přístupem a oceněné pobočky třetího čtvrtletí to jasně potvrzují.

Ve třetím čtvrtletí 2025 porota ocenila tři bankovní pobočky, které vynikají moderním přístupem. Společným jmenovatelem všech vítězů je schopnost propojit digitální inovace s empatií a profesionalitou, čímž vytvářejí prostor, kde se klienti cítí komfortně a respektovaně.

1. místo – Česká spořitelna, Olomouc, třída Svobody

Pobočka České spořitelny v Olomouci na třídě Svobody zaujala porotu kombinací moderního designu, bezbariérového řešení a důrazu na komfort klientů. Oceněna byla zejména za promyšlené propojení digitálních technologií například LED obrazovek a tabletů podporujících finanční gramotnost s osobním přístupem poradců, kteří aktivně zapojují klienty do poradenského procesu. Silnou stránkou je i komunitní a vzdělávací rozměr pobočky, který ji propojuje s místní veřejností a posiluje její roli moderního finančního centra.

2. místo – ČSOB, Ostrava, Hollarova ulice

Druhé místo získala pobočka ČSOB v Hollarově ulici v Ostravě. Porota ocenila profesionální a přívětivé prostředí, logicky uspořádaný provoz a vysokou míru přístupnosti pro všechny klienty. Pobočka spojuje důstojnost tradiční banky s digitálními prvky – interaktivními “totemy”, tablety a samoobslužné zóny dostupné 24/7. Velkým přínosem je i aktivní práce se zpětnou vazbou zákazníků a program „Studuj a pracuj“, který pomáhá rozvíjet mladé talenty a podporuje budoucí odborníky v bankovnictví.

3. místo – Raiffeisenbank, Praha, Olbrachtova

Třetí příčku obsadila pražská pobočka Raiffeisenbank v budově The Square v Olbrachtově ulici. Světlý interiér s přírodními materiály, žlutými akcenty a otevřeným prostorem vytváří přívětivou atmosféru, která podporuje otevřenou komunikaci a pohodlí klientů. Porota ocenila především profesionální přístup poradců, jejich schopnost srozumitelně vysvětlit finanční řešení a citlivě reagovat na individuální potřeby klientů. Tím pobočka potvrzuje pozici Raiffeisenbank jako moderní, důvěryhodné a lidsky orientované instituce.

Všechny tři oceněné pobočky postupují do finálového kola, kde se utkají o titul Vítěze celého roku 2025. Slavnostní vyhlášení proběhne během VISA Awards 2026.

 

 

Zdroj: INSTORE CONSULTING EU

 

 

