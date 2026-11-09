Banky přitvrzují v boji 4 bil. úspor Čechů. Nejlepší spořáky překonávají inflaci

Na podzim se nabídka proměňuje a pro spořitele zatraktivňuje. Trinity Bank od 19. října zvýšila úročení z 4,08 na 4,28 procenta ročně do půl milionu korun. Penta Bank od 22. října posunula sazbu z 3,51 na 4,01 procenta.
„Zostřující se konkurence mezi bankami je dobrou zprávou především pro střadatele. Řada domácností může získat tisíce korun ročně navíc pouhým přesunem části úspor na výhodnější účet, aniž by musela podstupovat rizika spojená s investováním na finančních trzích. Důležité ale je sledovat nejen samotnou sazbu, nýbrž i podmínky jejího získání,“ uvádí Michal Bajer, CEO Půjčka.co.
Velké banky začínají ofenzivu
Pozadu nezůstávají ani velké banky, které se stále výrazněji zapojují do boje o úspory českých domácností. Od 1. listopadu zvyšuje Komerční banka úrokovou sazbu pro nové dospělé klienty z dosavadních 3,5 na 4,2 procenta ročně, a to pro vklady do 1 milionu korun. Pro nové klienty je získání sazby téměř bez podmínek, stačí si sjednat spořicí účet a k němu jakýkoliv z tarifů, včetně bezplatného tarifu Start. Pro stávající klienty je pro získání bonusové sazby podmínkou jednorázový vklad alespoň 100 tisíc korun z jiné banky.
„Atraktivní úročení úspor už nemusí být výsadou menších bank. Chceme klientům nabídnout to nejlepší z obou světů: zázemí a široké služby velké banky i konkurenceschopné zhodnocení jejich finanční rezervy. Naším cílem není jen nabídnout atraktivní sazbu. Chceme klientům pomáhat vytvářet zdravou finanční rezervu a prostřednictvím kvalitního poradenství najít správnou rovnováhu mezi dostupnými úsporami, investicemi a jejich dalšími finančními cíli,“ říká Václav Čadek, manažer depozitních produktů Komerční banky.
Česká spořitelna od října umožňuje získat úrok až 5,2 procenta ročně na vklady do 400 tisíc korun. Dosažení maximální sazby je však podmíněno rozsáhlým využíváním jejích finančních produktů a služeb. Klient musí ve věrnostním programu Level Up nasbírat alespoň 18 bodů a na všech čtyřech úrovních si zvolit odměnu v podobě zvýšení úrokové sazby. Body přitom získává například za investování, penzijní spoření, pojištění nebo využívání úvěrových produktů banky. Svou nabídku zatraktivnila i UniCredit Bank, která v září představila úročení až 4,3 procenta při splnění stanovených podmínek.
Podle Českého statistického úřadu činila meziroční inflace v září 2,5 procenta, jádrová inflace dosáhla 3,1 procenta. Spořicí účet se sazbou 4,2 procenta přináší po obvyklé 15procentní dani z úroků čisté roční úročení 3,57 procenta. To je o 1,07 procentního bodu více než zářijová inflace a přibližně o půl procentního bodu více než inflace jádrová. Čisté úročení tak převyšuje poslední známý meziroční růst cen. Budoucí reálné zhodnocení však bude záviset na dalším vývoji inflace i úrokových sazeb.
Spořicí účty zároveň zůstávají vhodné pro pohotovostní finanční rezervu. Zákonné pojištění vkladů zpravidla chrání prostředky do ekvivalentu 100 tisíc eur na jednoho klienta u jedné banky.
Banky soupeří o obrovský objem peněz
Podle dat České bankovní asociace drželi obyvatelé na konci srpna na vkladových účtech 3,937 bilionu korun. Z toho přibližně 1,262 bilionu korun leželo na běžných účtech s minimálním úročením. Právě tyto prostředky představují pro banky i pro střadatele značný prostor: klienti mohou získat vyšší výnos pouhým přesunem části rezervy na vhodný spořicí účet.
Rostoucí atraktivitu spořicích účtů podporuje také vývoj úrokových sazeb. Česká národní banka drží základní sazbu na 3,75 procenta, přičemž část ekonomů připouští její další zvýšení. „Inflační tlaky znovu sílí a především dražší energie mohou centrální banku přimět k dalšímu zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce. Pokud se tento scénář naplní, vytvoří se prostor pro další růst úroků na spořicích účtech. Zatímco ještě před několika lety banky řešily především, kam umístit přebytečnou likviditu, nyní může být získávání a udržení klientských vkladů stále důležitější součástí jejich strategie,“ uvádí Bajer.
Peníze mají opět cenu
K vyšší ceně peněz přispívá také vývoj na dluhopisových trzích. Zatímco ještě na počátku února se výnos u desetiletých dluhopisů pohyboval kolem 4,3 procenta, nyní dosahuje téměř 5,4 procenta.
Na světových trzích navíc roste poptávka po kapitálu kvůli masivním investicím do umělé inteligence. Technologičtí giganti, kteří ještě nedávno financovali expanzi především z vlastních prostředků, začínají ve velkém vydávat dluhopisy.
„Peníze mají opět svou cenu v celém světě. Ještě před deseti lety se základní úroková sazba ČNB pohybovala na pouhých 0,05 procenta, dnes činí 3,75 procenta. Z období prakticky bezplatného kapitálu jsme se přesunuli do prostředí, v němž o peníze soutěží státy, banky i největší technologické společnosti. A vyšší cena kapitálu se postupně promítá také do toho, jak mohou lidé zhodnocovat své úspory. V Komerční bance chceme této situace využít především ve prospěch klientů. Pomoci jim vytvořit odpovídající finanční rezervu, dobře ji zhodnocovat a zároveň společně hledat správnou rovnováhu mezi spořením, investováním a jejich dalšími finančními cíli,“ vysvětluje Václav Čadek z Komerční banky.
„Vedle velmi atraktivní úrokové sazby nabízíme klientům také maximálně jednoduchý a pohodlný proces sjednání produktu. Spořicí účet si v aplikaci KB+ sjednáte doslova na dvě kliknutí,“ říká Murad Vagabov, šéf digitálního prodeje Komerční banky.
Zdroj: Půjčka.co
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59959.