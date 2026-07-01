Bar Line v Aténách je No.1 v prvním vydání žebříčku EUROPE'S 50 BEST BARS 2026

- Bar Line v Aténách je No.1 v prvním ročníku žebříčku Europe's 50 Best Bars, který sponzoruje značka Perrier
- Salvatore Calabrese získal cenu Roku Industry Icon Award
- Londýnský bar Waltz (No.23) získal cenu Three Cents Best New Opening Award
- Cena ten Siete Misterios Best Cocktail Menu Award byla udělena edinburskému podniku Panda & Sons (No.20)
- De Vie (No.34) v Paříži získal ocenění Ketel One Sustainable Bar Award
- Cenu SevenRooms Best Bar Design Award za nejlepší design baru získává bar Hide v Budapešti
- Mirror Bar (No.8) získal ocenění Michter's Art of Hospitality Award a The Best Bar in Slovakia
- Giorgio Bargiani vyhrává cenu Altos Bartenders' Bartender Award; Connaught Bar (No.10) byl vyhlášen The Best Bar in the UK, kterou sponzoruje Monkey Shoulder
Seznam Europe's 50 Best Bars 2026 byl včera večer zveřejněn během živého slavnostního předávání cen v Amsterdamu. Akce byla věnována prvnímu ročníku tohoto nového žebříčku od organizace 50 Best, která stojí také za žebříčkem The World's 50 Best Bars.
Kompletní seznam pozic 1–50 najdete zde .
V čele žebříčku se umístil bar Line v Aténách, který byl vyhlášen The Best Bar in Europe v rámci soutěže sponzorované společností Perrier a zároveň The Best Bar in Greece. Bar Line, proslulý svým přístupem založeným na fermentaci, vyrábí vlastní vína, piva a suroviny, které se využívají v celém jídelním lístku, a kombinuje experimentální techniky s chutěmi, které jsou srozumitelné široké veřejnosti.
Seznam pro rok 2026 zahrnuje bary z 22 měst. Dalšími bary, kter se umístily v první pětici jsou The Bar in Front of the Bar (No.2); Sips (No.3), The Best Bar in Spain, sponzorovanému Torres Brandy; Himkok (No.4), The Best Bar in Norway, sponzorovanému Nikka Whisky a Bar Nouveau (No.5), The Best Bar in France, sponsorovanému Rémy Martin.
The Best Bar in Italy, sponzorovaný Disaronno, je Moebius Milano (No.6). Nouvelle Vague (No.16) získal titul The Best Bar in Albania; cenu sponzorovala společnost Polot 1882. Bar Wax On (No.17) získal ocenění The Best Bar in Germany, sponzorované společností Mr Black, zatímco bar Bird (No.24) si zajistil titul The Best Bar in Denmark, sponzorovaný Mancino Vermouth. Alma Prague (No.25) je The Best Bar in Czechia. Tjoget (No.37) je The Best Bar in Sweden a Tag (No.39) je The Best Bar in Poland. Super Lyan (No.42) vyhrál titul The Best Bar in the Netherlands, sponzorovaný společností Ketel One. Late Bloomers je v žebříčku No.44 a současně The Best Bar in Switzerland, sponsorovaným společností Amaro Lucano, zatímco Dunlin získal ocenění The Best Bar in Austria na místě No.50.
Kontakt pro média: Lily Wiggins, LX europes50bestbars@lx-comms.com
Mediální centrum:https://mediacentre.theworlds50best.com
Lily Wigginsová, +44 750 782 7895