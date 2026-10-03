Bára Basiková a Bára Brodníčková zazpívají pro StropOFFku

Program doplní hosté z neziskového sektoru, mimo jiné viceprezident AVPO ČR Aleš Mrázek a Alena Lemerová z projektu Patron dětí. Vedle hudby tak večer otevře i témata podpory rodin, dárcovství a role neziskových organizací. Výtěžek koncertu podpoří druhý ročník Dne otevřených srdcí, velkého dětského dne přizpůsobeného rodinám s dětmi s atypickým vývojem, který StropOFFka chystá na 20. června 2027. První ročník ukázal, že i velká veřejná akce může být bezpečná a respektující. „Chceme spojit hudbu, silné příběhy a konkrétní pomoc,“ říká Pavel Kašpar ze StropOFFky. Vstupenky jsou v prodeji přes GoOut.
Více informací: ZDE
Zdroj: StropOFFka z.ú.
Kontakt:
Pavel Kašpar
Předseda správní rady
E-mail: pavel.kaspar@stropoffka.cz
Tel.: 602450296
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59451.