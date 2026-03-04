Barcelona čeká | Navštivte na MWC 2026 společnost OSCAL a objevte budoucnost technologií

Řada PILOT 8: špičková, odolná vlajková loď | Špičkový výkon, špičkové zobrazování, globální konektivita
Společnost OSCAL představuje řadu PILOT 8 zahrnující modely PILOT 8, PILOT 8 Pro a PILOT 8 Satellite, které nově definují odolný výkon. Tato řada je vybavena čipovými sadami Qualcomm, až 64 GB RAM, 512GB úložištěm, 108Mpx ultračistými kamerami, 20Mpx nočním viděním a masivními 10.000mAh bateriemi s 55W rychlonabíjením, které poskytují špičkový výkon pro extrémní prostředí. Díky certifikaci IP68/IP69K a MIL-STD-810H, termovizi a satelitní komunikaci u vybraných modelů nastavuje řada PILOT 8 novou laťku pro profesionální odolné smartphony.
Modely MARINE 8, PILOT 5 a PILOT 6 dále rozšiřují nabídku o velké baterie, přesnou termovizí a zvýšenou odolnost pro venkovní a průmyslové uživatele.
Poutavý audiovizuální zážitek | Chytrá zábava, upgradovaná verze
Projektor PV1000 Max je vybaven zvukem Dolby, dekódováním 4K, chytrými automatickými funkcemi TOF a systémem VIDAA pro bezproblémové streamování a pracovní použití. Poskytuje tak skutečný, ucelený zážitek z domácího kina.
Chytré řešení pro všechny situace | Vylepšený výkon, zobrazování a zábava
Společnost OSCAL také představí modely FLAT 3C, KIDO 2, Pad 200 a Bolt 2, které pokrývají oblast práce, vzdělávání a zábavy díky výkonnému rozšíření paměti RAM, displejům s vysokou obnovovací frekvencí a optimalizovanému výkonu operačního systému.
Společnost OSCAL, která je hnací silou inovací v oblasti odolné mobility, chytré zábavy a přenosných energetických řešení, nadále podporuje chytřejší digitální životní styl.
Název výstavy: MWC Barcelona 2026
Adresa výstavy: Barcelona, Španělsko
Číslo stánku: 5K22
Termíny výstavy: 2. až 5. března 2026
Další podrobnosti a možnosti spolupráce naleznete na našich webových stránkách www.oscal.hk nebo na našem stánku (5K22), kde s námi můžete diskutovat osobně!
Oficiální webové stránky: https: //www.oscal.hk/
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924774/photo.jpg
KONTAKT: influencer@oscal.hk