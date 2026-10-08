Barcelona Flamenco Ballet přiveze do Česka „Carmen“. Bizetův příběh ve flamencu.

Jeden z nejslavnějších příběhů světového jeviště se na jaře 2027 představí českému publiku v nové podobě. Barcelona Flamenco Ballet uvede svou inscenaci „Carmen“ v Ostravě, Hradci Králové a Praze. Představení propojuje flamenco, současný tanec a živou hudbu s hudebním odkazem opery Georgese Bizeta.
Inscenace vychází z příběhu Carmen známého z novely Prospera Mériméa a slavné opery Georgese Bizeta, ale přenáší jej do současného tanečního jazyka.
Pod uměleckým vedením choreografa Davida Gutiérreze se příběh lásky, svobody, vášně a osudového konfliktu odehrává prostřednictvím výrazových prostředků flamenca.
Hudební složka inscenace kombinuje motivy spojené s Bizetovou operou se současným flamencovým zpěvem a jazzovými vlivy. Tanec a hudba tak vytvářejí moderní interpretaci příběhu, který se na světová jeviště vrací již téměř 150 let.
Carmen ve 21. století
Barcelona Flamenco Ballet pracuje s tradičním flamencem jako s živým současným uměleckým jazykem. V „Carmen“ se klasický příběh setkává s moderní choreografií a charakteristickou intenzitou španělského flamenca.
Ústředním tématem zůstává Carmen jako symbol svobody a nezávislosti a konflikt mezi touhou, láskou a osudem.
České turné zahrnuje tři představení:
4. 4. 2027 – OSTRAVA, Multifunkční aula Gong
5. 4. 2027 – HRADEC KRÁLOVÉ, Kongresové centrum Aldis
6. 4. 2027 – PRAHA, Divadlo Hybernia
Předpokládaná délka představení je 90 minut.
Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal
https://www.ticketportal.cz/event/CARMEN-Barcelona-Flamenco-Ballet
Více informací:
https://www.artpartner.cz/carmen
Fotografie pro média ke stažení:
https://uschovna.cz/zasilka/WRSG5976BMD6LHLU-U3A/
Video:
https://youtu.be/rxoSEQcE3Qs?si=b59u2Cxo6qy9rlFs
https://youtu.be/0hELy52REJM?si=ubdyl1svL0Cm4UKC
Zdroj: https://www.artpartner.cz/carmen
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59508.