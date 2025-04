Barcelona vs Real Madrid. Sledujte slavné El Clásico živě na Sport1

Jedna z nejslavnějších pohárových soutěží, Copa del Rey, uzavírá již svou 123. sezónu. Ta odstartovala 9. října minulého roku a účastnilo se jí 120 týmů napříč spektrem španělského fotbalové systému. Svou šanci probojovat se na vrchol tak dostaly i týmy šesté nejvyšší úrovně, ambiciózní celky z Tercera a Segunda Federación a samozřejmě všech dvacet zástupců La Ligy. Po celkově 125 odehraných zápasech a 376 vstřelených gólech máme ve finále jedny z hlavních favoritů na triumf, Barcelonu a Real Madrid.

Slavné El Cláscio se uskuteční již po 260. V počtu vítězství je úspěšnější Real Madrid, který dokázal nad Barcelonou zvítězit ve 105 zápasech. Nejlepším střelcem historie El Clásica je s 26 góly Lionel Messi a s 48 odehranými zápasy je železným mužem derby Sergio Busquets z Barcelony.

Souboj těch to dvou španělských gigantů se v posledních letech královskému poháru vyhýbal, naposledy se El Clásico odehrálo ve finále Cope del Rey v roce 2014.

Barcelona prožívá po nepříliš výrazném období návrat na výslunní hlavně co se týká herního projevu, který ji vtisknul německý trenér Hansi Flick. Barca vede španělskou ligu 6 kol před koncem o čtyři body právě před pohárovým soupeřem Realem Madrid. Oba týmy už mají jistotu postupu do Ligy mistrů a mohou se soustředit na špičkový výkon ve finále a na zisk klíčové trofeje.

Diváci Sport1 se mohou těšit na nevšední fotbalový zážitek s hvězdami jako jsou Lamine Yamal, Robert Lewandowski či Kylian MBappé již tuto neděli 26. dubna od 22:00.

