Barokní opera – unikátní představení v Barokním divadle Zámku Český Krumlov. Novodobá světová premiéra opery "La Guerriera Costante", akce evropského významu

V unikátním barokním divadle na českokrumlovském zámku budou 19., 20. a 21. září znít tóny komické opery La Guerriera Costante (Věrná bojovnice) od italského skladatele Alessandra Scarlattiho (1660–1725), rodáka z Palerma. Scarlattiho jméno je sice nedílnou součástí každého přehledu dějin evropské hudby, přesto však jeho opery na dnešních operních jevištích zaznívají jen vzácně. Letos uplyne 300 let od jeho úmrtí.
Novodobá premiéra: Český Krumlov, barokní zámecké divadlo, 19.–21. 9. 2025.
Účinkující: Mezinárodní barokní orchestr Hof-Musici
Oficiální stránky festivalu: www.festival.krumlov.cz, www.ckrumlov.info
Kontakt: www.festival.krumlov.cz