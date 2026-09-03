Barokní opera – unikátní představení v Barokním divadle Zámku Český Krumlov

Český Krumlov 3. září 2026 (PROTEXT) - V unikátním barokním divadle na českokrumlovském zámku zazní ve dnech 18., 19. a 20. září tóny italského skladatele Antonio Draghi (1634–1700), rodáka z Rimini. Byl jedním z nejznámějších a nejvlivnějších italských skladatelů své doby a se svými více než 150 scénickými díly patří k nejplodnějším skladatelům v dějinách opery. Roku 1658 byl z Itálie povolán k císařskému dvoru ve Vídni, kde zůstal až do konce života. Ve dnech 18.–20. 9. 2026 se těšíme na novodobou světovou premiéru jeho opery "Lo Smemorato (ZapoNětlivec)", což je akce evropského významu.
Premiéra: Vídeň, Hofburg, 28. února 1683.
Novodobá premiéra: Český Krumlov, barokní zámecké divadlo, 18.–20. 9. 2026
Účinkující: Mezinárodní barokní orchestr Hof-Musici.
Oficiální stránky festivalu: www.festival.krumlov.cz, www.ckrumlov.info
Zdroj: Centrum barokní kultury, z.s.
Kontakt:
Jiří Kiprý
Centrum barokní kultury, z.s./předseda spolku
E-mail: kipry@krumlov.cz
Tel.: 602681050
www.ckrumlov.info