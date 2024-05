Basketbalová Slavia odehraje pod taktovkou nového trenéra dvojzápas o udržení nejvyšší soutěže v Edenu!

"Všichni si moc dobře uvědomujeme, o co se hraje. Naší jednoznačnou prioritou je udržet v Edenu nejvyšší soutěž. Budou to velmi zajímavé zápasy a my děláme maximum pro to, abychom byli na utkání proti Svitavám připraveni," hodnotí důležitost zápasů Růžička.

"V mých očích jdeme proti soupeři, který má ve svém kádru bývalé ligové matadory s obrovskými zkušenostmi, jako jsou například Roman Marko a Pavel Slezák. Nesmíme opomenout i další hráče, jako je Martin Novák. Mohl bych vlastně vyjmenovat skoro celý kádr, protože jsem je v minulosti skoro všechny trénoval, takže to pro mě bude vlastně takové utkání proti spoustě mých odchovanců."

Aktuální forma Slavie

"Dnes jsem započal pátý týden trénování na Slavii, udělali jsme obrovský kus práce a nastavili spoustu basketbalových pravidel na obou polovinách hřiště. Zároveň jsme zvýšili počet tréninkových jednotek a zapracovali na fyzické připravenosti. Jsem spokojený, jakým způsobem k tomu kluci přistupují a jak makají. V týdnu před baráží odehrajeme přípravná utkání, která by nám měla vynahradit dlouhou pauzu a dostat nás do zápasového tempa."

Delší pauza ale nebyla jen na škodu, týmu prospěla také v regeneraci a doléčení zranění. "Menší zdravotní komplikace jsou, ale pevně věřím, že to nebude nic vážného. Nemoci jsme už také stihli doléčit, takže vše nasvědčuje tomu, že budeme v plné sestavě," říká o zdravotním stavu svých hráčů trenér Růžička.

V minulosti působil jako hlavní trenér právě u svitavského týmu. "Uteklo spoustu let od doby, co jsem byl trenérem Svitav, celá řada hráčů se během té doby přesunula z profesionálního basketbalu do poloprofi. Věrnost fanoušků ale ve Svitavách zůstala, mohutně povzbuzují a oceňují letošní skvělé výkony. Očekáváme, že přijedou svůj tým povzbudit i do Prahy."

Obrana nejvyšší soutěže v Edenu

Situace, kdy tým brání svoje setrvání v nejvyšší soutěži, není nikdy jednoduchá. "Tým, který jde z první ligy, vždycky loví toho z nejvyšší. Myslím si, že bychom se v první řadě měli co nejvíce zaměřit na svojí hru a hrát takovým stylem, díky kterému budeme diktovat tempo hry. Jestli by nám něco mohlo dělat problémy, tak je to právě přizpůsobení se hře Svitav, poté by nás svitavští mohli přehrát díky zkušenostem," předjímá průběh utkání kouč Slavie.

Na utkání se chystá i řada členů slávistické rodiny. Na zápas dorazí například kolegové z fotbalové Slavie či zarytí slávisté Jan Pirk nebo Petra Kvitová.

"Já pevně věřím, že správný fanoušek se pozná i v době, kdy se týmu nedaří. Hráči, stejně tak jako já, jednoznačně uvítají, pokud slávističtí fandové zavítají do Edenu a podpoří kluky v setrvání v KNBL. I když se sezona moc nepovedla, bylo by skvělé, kdyby se uzavřela pozitivně a basketbal v Edenu zůstal na té nejvyšší úrovni," dodává na závěr.

První utkání baráže se odehraje 7. května ve Svitavách. Rozhodující utkání pak proběhne v hale Slavie v Edenu ve čtvrtek 9. května od 17:00. Přijďte podpořit sešívaný basketbal v zápase "o všechno". Vstupenky najdete v předprodeji na Ticketportal za 150 Kč, na místě pak za 200 Kč.

