Bašť získala nejvyšší rating za finanční stabilitu

„Mám radost, že je naše obec finančně stabilní a že se nám daří hospodařit zodpovědně,“ uvedla Kateřina Nováková, starostka obce, po obdržení zprávy o získání nejvyššího ratingového hodnocení. „Je to důležité zejména proto, že Bašť v následujících letech čekají velké výzvy a nákladné projekty. Především výstavba nové čistírny odpadních vod, rekonstrukce obecního úřadu nebo nové zázemí pro sportovce.“
Úspory rostou, zadlužení klesá
Bašť v posledních letech hospodařila s důrazem na vytváření dostatečné finanční rezervy a zároveň pokračovala v investicích do jejího rozvoje. Obec přitom každoročně financuje řadu nezbytných služeb a výdajů, mezi které patří například provoz Komunitního centra, včetně Pošty Partner, školky, svoz odpadu, veřejná doprava, obecní policie nebo náklady spojené s výstavbou školy.
Na investice obec v posledních letech vynakládala v průměru přibližně třetinu svých příjmů a rozpočet skončil v každém ze sledovaných let přebytkem. Investice směřovaly primárně do pozemních komunikací, vodního hospodářství a vzdělávání. Nadprůměrné částky obec vyčleňuje na ochranu životního prostředí.
Na konci roku 2025 měla Bašť vytvořené úspory ve výši 59,6 milionu korun, což představovalo meziroční nárůst o 36 %. Výše úspor byla zároveň nad průměrem srovnatelně velkých obcí.
Dluh obce na konci roku 2025 činil 17,2 milionu korun a meziročně se snížil o 19 %. Také celková zadluženost Baště byla nižší než průměr u obcí obdobných velikostí.
Připravené projekty čekaly na povolení
Zpráva CRIF zároveň upozorňuje na vysokou finanční soběstačnost obce. Dotace se na financování investic v tomto období podílely v průměru pouze 4 %. (Jedním z důvodů bylo dlouhé čekání některých připravených projektů na stavební povolení.) Všechny investice tak obec dokázala pokrýt z vlastního provozního přebytku a úspor, aniž by ohrozila svou finanční stabilitu.
Finanční rezerva je přípravou na další investice
Vytvořené úspory nejsou samoúčelné. Bašť je bude potřebovat pro financování velkých projektů, které obec čekají v následujících letech. Dobrá finanční kondice zároveň posiluje její pozici při hledání vhodného způsobu financování těchto investic, včetně možnosti získat výhodnější úvěrové podmínky.
Zdroj: Bašť
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59307.