Bateriové úložiště bez investice? Jde to. Na elektřině lze vydělat bez kapitálu

Právě tu nyní odstraňuje společnost Xenium Europe, která nabízí bateriové úložiště (zkráceně BESS) jako službu. Firma ho sama financuje, postaví na pozemku zákazníka a zajistí jeho kompletní provoz. Klient nemusí investovat ani korunu vlastního kapitálu a nenese ani investiční riziko.
„Mnoho firem dnes ví, že bateriové úložiště dává ekonomický smysl, ale nechce nebo nemůže uvolnit třeba sedmimístnou sumu na jeho pořízení. Proto nabízíme model, kdy zákazník poskytne pouze vhodný prostor a my zajistíme vše ostatní. BESS tak začne přinášet ekonomický efekt prakticky okamžitě, aniž by zatížilo firemní cash-flow,“ říká Jan Polách, obchodní ředitel společnosti Xenium Europe.
Čtyři cesty podle potřeb firmy
Bezkapitálový model je možné nastavit několika způsoby:
První varianta počítá s tím, že bateriové úložiště zůstává ve vlastnictví společnosti Xenium Europe, která jej provozuje a zákazníkovi pravidelně vyplácí předem sjednaný podíl z dosažených výnosů. Klient tak získává nový zdroj příjmů bez jakékoli investice a v budoucnu může úložiště odkoupit.
Druhá varianta umožňuje klientovi provozovat BESS po vlastní ose – tedy bez dělení zisku – a splácet investici postupně, ze získaných výnosů. Místo jednorázového CAPEX tak vzniká cesta k postupnému vlastnictví technologie financovanému vlastním provozem baterie. Ve své podstatě jde o formu EPC kontraktu.
Třetí varianta oba přístupy kombinuje. Část výnosů směřuje na splácení úložiště, zatímco například deset procent si zákazník ponechává už od prvního měsíce jako okamžitý finanční přínos. BESS tak začíná vydělávat od svého spuštění, přestože firma na jeho pořízení nevynaložila žádné vlastní prostředky.
Xenium Europe pochopitelně nabízí i tradiční variantu postavenou na CAPEX investora. Tato možnost bývá atraktivní pro společnosti, které chtějí maximalizovat výnosy a nemají taková omezení v investování vstupního kapitálu. Vlastní úložiště jim nabízí možnost od prvního okamžiku čerpat všechny výhody plynoucí z jeho provozu. Veškeré úspory i dosažené výnosy jdou v plné výši za investorem, aniž by musel nějakou část využívat na splátky.
Využití najdou průmyslové podniky i zemědělské farmy
Možnosti využití bateriových úložišť jsou dnes výrazně širší než před několika lety. Vedle ukládání přebytků z fotovoltaických elektráren pomáhají snižovat rezervovanou kapacitu, omezovat špičkové odběry nebo využívat rozdílů mezi nízkými a vysokými cenami elektřiny během dne.
„Možnosti využití bateriových úložišť jsou široké. Pomohla tomu i nedávná změna legislativy, která umožnila začít využívat i služby výkonové rovnováhy nebo přímé obchodování s energiemi na spotovém trhu. Úložiště díky tomu přestala být pouze nástrojem ke snižování nákladů, ale otevřela firmám dveře k novým výdělkům,“ říká Marek Konečný ze společnosti Huawei.
Velikost společnosti přitom není rozhodujícím faktorem. Uplatnění nacházejí nejen ve výrobních závodech, ale také v logistických areálech, obchodních centrech, administrativních budovách, zemědělských podnicích nebo dalších provozech s vlastní výrobou elektřiny či proměnlivou spotřebou.
Farma z Vysočiny: během pěti měsíců téměř 105 tisíc korun navíc
Dobrým příkladem je zemědělská farma z Havlíčkobrodska, která už několik let provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 99 kWp. Teprve po doplnění o bateriové úložiště o výkonu 50 kW a kapacitě 193 kWh ale začala naplno využívat potenciál vlastní výroby.
Inteligentní systém řízení VESU+ od společnosti Volteon průběžně vyhodnocuje výrobu, spotřebu i aktuální vývoj cen elektřiny a rozhoduje, zda energii okamžitě spotřebovat, uložit do baterie nebo prodat na trhu.
„Klíčem není samotná baterie, ale její inteligentní řízení. Software v reálném čase vyhodnocuje stovky parametrů a automaticky hledá ekonomicky nejvýhodnější způsob využití každé vyrobené kilowatthodiny. Díky tomu dokáže podnik reagovat na vývoj trhu během několika sekund a využívat příležitosti, které by člověk prakticky neměl šanci zachytit,“ říká zástupce společnosti Volteon.
Výsledky prvních pěti měsíců letošního roku ukázaly čistý ekonomický přínos téměř 105 tisíc korun. Přibližně polovinu tvořily úspory z výroby fotovoltaiky, druhou polovinu přineslo právě bateriové úložiště díky chytrému ukládání energie, obchodování na spotovém trhu a optimalizaci spotřeby.
Farma navíc zvýšila svou energetickou soběstačnost přibližně na 45 procent, přičemž během letních měsíců bude tento podíl ještě vyšší.
Každý provoz potřebuje vlastní scénář
Stejně jako neexistují dvě totožné výrobní linky, neexistuje ani univerzální bateriové řešení. Rozhodující jsou průběhy spotřeby, výroby a charakter provozu v patnáctiminutových intervalech.
„Konkrétní přínosy bateriových úložišť se liší podle typu provozu, ale princip zůstává stejný. BESS mají významný potenciál především v průmyslových a výrobních podnicích, kde se dají efektivně využít veškeré funkce – od záložního zdroje přes lepší využití energie z fotovoltaiky až po snížení fixních nákladů a vydělávání na volatilitě cen elektřiny,“ doplňuje Marek Konečný.
Proto Xenium Europe každému zájemci nejprve připravuje individuální simulaci založenou na reálných datech o spotřebě a výrobě elektřiny. Analýza během několika pracovních dnů ukáže, jak velké úložiště dává ekonomický smysl, jaké úspory může přinést i jaké dodatečné výnosy lze očekávat.
„Často se setkáváme s tím, že firmy samy sebe předem vyřadí s tím, že jsou příliš malé nebo že jejich provoz není pro baterii vhodný. Ve skutečnosti rozhodují data. U některých podniků dává smysl menší úložiště zaměřené hlavně na vlastní spotřebu, jinde se otevírá významný potenciál obchodování s elektřinou nebo poskytování podpůrných služeb. Proto vždy začínáme detailní analýzou konkrétního provozu,“ uzavírá Jan Polách.
Právě individuální přístup a přesná datová analýza dnes rozhodují o tom, zda se z bateriového úložiště stane ve firmách nový zdroj dlouhodobých úspor a pravidelných příjmů. Díky modelu BESS jako služby už k pořízení není potřeba vlastní kapitál. Stejně tak nestojí nic ani vstupní analýza.
Zdroj: Věra Kubátová