BattSwap roste 4×: česká automobilka mění evropskou logistiku

Praha 13. dubna 2026 (PROTEXT) - Česká technologická společnost BattSwap, certifikovaný výrobce elektromobilů s výměnnými bateriemi, uzavřela rok 2025 s meziročním růstem 4× a stala se první firmou v Evropě, která provozuje systém rychlé výměny baterií pro komerční flotily v ostrém každodenním provozu. Společnost zároveň získala strategického partnera z evropského automotive sektoru, jehož vstup jí poskytuje silné kapitálové a průmyslové zázemí pro rychlou expanzi na zahraniční trhy.

"Tato investice pro nás představuje především akceleraci našeho hlavního cíle - stát se technologickým standardem pro městskou logistiku na globální úrovni. Potvrzuje, že náš systém rychlé výměny baterií má reálný dopad na ekonomiku elektromobility a umožňuje nám škálovat výrobu i nasazení na zahraničních trzích," říká Radek Janků, spoluzakladatel a CEO BattSwap.

Technologie, která mění rovnici elektromobility

BattSwap vyřešil dva zásadní problémy, které brzdily masovou elektrifikaci firemních flotil: dlouhé nabíjení a nedostatek energie v distribuční síti. Namísto hodin strávených u nabíječky zvládne robotická stanice velikosti lodního kontejneru vyměnit vybitou baterii za nabitou za méně než tři minuty, stejně rychle, jako se tankuje naftu.

Klíčový je i energetický profil: stanice BattSwap vyžaduje pouze desetinu příkonu oproti standardním rychlonabíječkám. V běžném režimu zvládne více než 100 výměn denně, přičemž obslouží až 30 elektromobilů. Pro flotily to znamená, že mohou elektrifikovat celé depo bez nutnosti navyšovat kapacitu trafostanice či budovat novou infrastrukturu.

BattSwap tímto přepisuje základní paradigma logistiky. Jako první na světě je schopný umožnit 100% elektrifikaci flotil bez závislosti na posilování energetické sítě – okamžitě a kdekoliv. Jeho energetický interface odstraňuje bariéry, které dosud brzdily přechod od fosilních paliv, a otevírá cestu k logistice bez ropy.

Samotné vozy BattSwap jsou vlastní konstrukcí – výsledkem více než desetiletého vývoje a testování. Kompaktní dodávky s baterií o kapacitě 25 kWh zvládnou dojezd přibližně 120 km na jednu trasu, a to bez ohledu na venkovní teplotu. Nákladový prostor je plně modulární, přizpůsobený potřebám městské logistiky od potravin po lékárenské dodávky.

Milníky roku 2025

Uplynulý rok potvrdil provozní zralost technologie BattSwap:

  • 65 000+ provedených výměn baterií
  • téměř 2,000.000 ujetých kilometrů v komerčním provozu
  • 0 hodin výpadku kvůli nabíjení
  • 99,95% spolehlivost systému
  • provoz bez dotací, v zelených číslech
  • levnější provoz než diesel

"Jsme první v Evropě, kdo má plně funkční a komerčně nasazený systém výměnných baterií pro městskou logistiku a flotily v každodenním provozu. Naše výsledky dokazují, že elektromobilita může být nejen ekologická, ale i ekonomicky výhodná," dodává Radek Janků.

Rohlík.cz jako referenční zákazník první kategorie

Technologii BattSwap dnes využívá mimo jiné Rohlík.cz, největší online supermarket ve střední Evropě. Jeho flotila BattSwap elektromobilů v Praze ujela za první čtyři měsíce více než 100.000 kilometrů, zcela bez napojení na veřejné nabíjecí stanice a plně nahradila potřebu klasického tankování či dobíjení.

 

O společnosti BattSwap

Battswap byl založen roku 2015 dvojicí Radek Janků a Tomáš Veselý. Společnost vyvinula ucelený ekosystém pro elektromobilitu v urbánní logistice – vlastní elektromobily, automatizované výměnné stanice a řídicí software. Firma je certifikovaným výrobcem vozidel oprávněným vstupovat na mezinárodní trhy. Jejím referenčním zákazníkem v České republice je Rohlík.cz, největší online supermarket ve střední Evropě.

 

Zdroj: Battswap

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice

Výstava DEVADE v areálu Pragerových kostek ve Vyšehradské ulici pojednává o architektuře 90.let 20.století.

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí

Václavské náměstí

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

I přes aprílové počasí střídající zimu a teplo, slunce a zataženou oblohu kvetou drobné květiny v našich zahradách a další zejména cibuloviny se ke kvetení chystají.

Vyšehradská ulice

Vyšehradská ulice

Velmi zajímavá výstava DEVADE o architektuře v Praze v 90. letech 20. století. Místo konání: Centrum architektury a městského plánování-Pragerovy kostky ve Vyšehradské ulici. Vstup je zdarma.

Václavské náměstí

Václavské náměstí

V Praze na Václavském náměstí probíhá úklid velikonočního trhu.

Rytířská ulice

Rytířská ulice

Maďarské kulturní středisko v Praze 1 na Starém Městě v Rytířské ulici. Parlamentní volby v Maďarsku vyhrál Peter Magyár a porazil Viktora Orbána.Je to skvělá zpráva pro nás všechny a pro EU.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

