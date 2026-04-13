BattSwap roste 4×: česká automobilka mění evropskou logistiku

"Tato investice pro nás představuje především akceleraci našeho hlavního cíle - stát se technologickým standardem pro městskou logistiku na globální úrovni. Potvrzuje, že náš systém rychlé výměny baterií má reálný dopad na ekonomiku elektromobility a umožňuje nám škálovat výrobu i nasazení na zahraničních trzích," říká Radek Janků, spoluzakladatel a CEO BattSwap.
Technologie, která mění rovnici elektromobility
BattSwap vyřešil dva zásadní problémy, které brzdily masovou elektrifikaci firemních flotil: dlouhé nabíjení a nedostatek energie v distribuční síti. Namísto hodin strávených u nabíječky zvládne robotická stanice velikosti lodního kontejneru vyměnit vybitou baterii za nabitou za méně než tři minuty, stejně rychle, jako se tankuje naftu.
Klíčový je i energetický profil: stanice BattSwap vyžaduje pouze desetinu příkonu oproti standardním rychlonabíječkám. V běžném režimu zvládne více než 100 výměn denně, přičemž obslouží až 30 elektromobilů. Pro flotily to znamená, že mohou elektrifikovat celé depo bez nutnosti navyšovat kapacitu trafostanice či budovat novou infrastrukturu.
BattSwap tímto přepisuje základní paradigma logistiky. Jako první na světě je schopný umožnit 100% elektrifikaci flotil bez závislosti na posilování energetické sítě – okamžitě a kdekoliv. Jeho energetický interface odstraňuje bariéry, které dosud brzdily přechod od fosilních paliv, a otevírá cestu k logistice bez ropy.
Samotné vozy BattSwap jsou vlastní konstrukcí – výsledkem více než desetiletého vývoje a testování. Kompaktní dodávky s baterií o kapacitě 25 kWh zvládnou dojezd přibližně 120 km na jednu trasu, a to bez ohledu na venkovní teplotu. Nákladový prostor je plně modulární, přizpůsobený potřebám městské logistiky od potravin po lékárenské dodávky.
Milníky roku 2025
Uplynulý rok potvrdil provozní zralost technologie BattSwap:
- 65 000+ provedených výměn baterií
- téměř 2,000.000 ujetých kilometrů v komerčním provozu
- 0 hodin výpadku kvůli nabíjení
- 99,95% spolehlivost systému
- provoz bez dotací, v zelených číslech
- levnější provoz než diesel
"Jsme první v Evropě, kdo má plně funkční a komerčně nasazený systém výměnných baterií pro městskou logistiku a flotily v každodenním provozu. Naše výsledky dokazují, že elektromobilita může být nejen ekologická, ale i ekonomicky výhodná," dodává Radek Janků.
Rohlík.cz jako referenční zákazník první kategorie
Technologii BattSwap dnes využívá mimo jiné Rohlík.cz, největší online supermarket ve střední Evropě. Jeho flotila BattSwap elektromobilů v Praze ujela za první čtyři měsíce více než 100.000 kilometrů, zcela bez napojení na veřejné nabíjecí stanice a plně nahradila potřebu klasického tankování či dobíjení.
O společnosti BattSwap
Battswap byl založen roku 2015 dvojicí Radek Janků a Tomáš Veselý. Společnost vyvinula ucelený ekosystém pro elektromobilitu v urbánní logistice – vlastní elektromobily, automatizované výměnné stanice a řídicí software. Firma je certifikovaným výrobcem vozidel oprávněným vstupovat na mezinárodní trhy. Jejím referenčním zákazníkem v České republice je Rohlík.cz, největší online supermarket ve střední Evropě.
Zdroj: Battswap