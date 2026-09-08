Bausch Health a YUN oznamují expanzi do Mexika a na nové trhy v regionu EMEA

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  14:34
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Laval (Quebec) 8. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Spolupráce obou společností rozšíří přístup k vědecky vyvinuté, vůči mikrobiomu pokožky šetrné kosmetické péči na nových trzích Mexika a regionu EMEA – včetně vstupu na trhy v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, v Bulharsku a v Kazachstánu.

Společnost Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC)(TSX: BHC), globální diverzifikovaná farmaceutická společnost, a belgická firma YUN, průkopník v oblasti probioterapeutické kosmetiky, oznámily nové rozšíření své strategické spolupráce v Mexiku a na dalších trzích regionu EMEA navazující na expanzi do Polska z roku 2025.

Rozšíření se týká jak rozšíření produktového portfolia, tak geografického růstu za poslední měsíce. V Polsku společnost Bausch Health rozšířila své dermatologické portfolio o produkty YUN pro péči o pokožku náchylnou k ekzémům, čímž navázala na loňské uvedení probiotických produktů YUN pro péči o pokožku náchylnou k akné. Geografická expanze zahrnovala zahájení prodeje kosmetiky YUN pro pleť náchylnou k akné a ekzémům v České republice, na Slovensku, Ukrajině a v Bulharsku, stejně jako uvedení produktů značky YUN na mexický trh. V říjnu 2026 se očekává pokračování této expanze v Kazachstánu. Tato další fáze spolupráce odráží společnou ambici obou firem zajistit širší dostupnost vědecky podložené kosmetiky šetrné k mikrobiomu napříč regionem EMEA a na vybraných mezinárodních růstových trzích.

„Po naší úspěšné spolupráci v Polsku vstoupila značka YUN na další trhy a pokračuje v tom v rámci naší širší strategie růstu po region EMEA," uvedl senior viceprezident společnosti Bausch Health pro Evropu a Kanadu Cees Heiman. „Expanze na nové trhy odrážejí náš závazek přinášet pacientům a spotřebitelům v celém regionu jedinečná, vědecky podložená řešení z oblasti zdravotní péče a péče o pleť. Region EMEA zůstává pro společnost Bausch Health strategicky důležitou oblastí, kde vnímáme silný potenciál pro koncept značky YUN zaměřený na mikrobiom na trzích, jako jsou Ukrajina, Bulharsko, Česká republika, Slovensko a Kazachstán."

„Uvedení značky YUN na mexický trh rozšiřuje naše dermatologické portfolio o kosmetickou péči založenou na vědeckém poznání mikrobiomu," uvedl viceprezident společnosti Bausch Health pro Latinskou Ameriku Fernando Zarate. „Odráží také náš důraz na vyhledávání jedinečných produktů, které reagují na měnící se potřeby v péči o pleť a rozšiřují přístup k inovativním dermatologickým produktům na mexickém trhu."

„Jsme hrdí na to, že prohlubujeme naši spolupráci se společností Bausch Health a že značka YUN vstupuje na další mezinárodní trhy," uvedl generální ředitel a zakladatel společnosti YUN Tom Verlinden. „Naším posláním je prostřednictvím technologie YUN Probiotherapy™ využít vědecké poznání mikrobiomu a vyvíjet účinná, přírodní a vědecky podložená řešení, která respektují přirozenou rovnováhu těla. Expanze na Ukrajinu, do Bulharska, České republiky, na Slovensko, do Kazachstánu a Mexika nám umožňuje obsáhnout v rámci tohoto poslání více uživatelů – to vše ve spolupráci s partnerem, který se vyznačuje spojením velikosti, důvěryhodnosti a kvalitního regionálního zastoupení."

Společnost YUN vyvinula technologii YUN Probiotherapy™, patentovanou platformu na bázi mikrobiomu umožňující stabilní použití živých probiotik v přípravcích pro péči o pleť, které díky tomu pečují o přirozený ekosystém pokožky. Rozšířením svého partnerství mají společnosti Bausch Health a YUN v úmyslu posílit přítomnost značky na vybraných trzích v regionu EMEA a v Mexiku a zároveň zlepšit dostupnost inovativních probioterapeutických řešení v oblasti péče o pleť.

O společnosti YUN

Belgická biotechnologická společnost YUN je průkopníkem nového pojetí každodenní péče založeného na výzkumu mikrobiomu. Společnost YUN, založená v roce 2016, vyvinula patentovanou technologickou platformu YUN Probiotherapy™, která kombinuje živá probiotika s prebiotiky, postbiotiky a přípravky šetrnými k mikrobiomu pro podporu a ochranu přirozeného mikrobiomu pokožky. Díky inovacím v oblasti péče o pokožku, ústní dutinu, péči o miminka, intimní hygienu a péči o uši přináší společnost YUN řešení založená na vědě a kvalitě a čerpající z přírodních zdrojů pro pacienty i spotřebitele, a to nejen dnes, ale i pro budoucí generace. Další informace o společnosti YUN najdete na našich webových stránkách www.yun-probiotherapy.com nebo nás sledujte na LinkedInu.

O společnosti Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC) je globální, diverzifikovaná farmaceutická společnost, která zlepšuje lidské životy svým neúnavným úsilím o lepší výsledky ve zdravotní péči. Vyvíjíme, vyrábíme a uvádíme na trh řadu produktů především z oblasti gastroenterologie, hepatologie, neurovědy, dermatologie, stomatologie, estetické medicíny, mezinárodních farmaceutických přípravků a oftalmologie, a to prostřednictvím našeho většinového podílu ve společnosti Bausch + Lomb Corporation. Naším cílem je působit jako globálně integrovaná zdravotnická společnost těšící se důvěře a uznání pacientů, zdravotníků, zaměstnanců i investorů. Pro více informací o společnosti Bausch Health navštivte stránky www.bauschhealth.com a spojte se s námi na síti LinkedIn.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení ve smyslu platných zákonů o cenných papírech, včetně ustanovení o bezpečném přístavu (Safe Harbor) amerického zákona o reformě soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Výhledová prohlášení lze obecně rozpoznat podle použití slov „bude", „předpokládá", „doufá", „očekává", „zamýšlí", „plánuje", „měl by", „mohl by", „by", „může", „věří", „s podmínkou" a jejich variant nebo podobných výrazů. Tato prohlášení nejsou ani historickými fakty, ani zárukami budoucích výsledků; vycházejí z aktuálních očekávání a přesvědčení vedení a podléhají určitým rizikům a nejistotám, v jejichž důsledku se skutečné výsledky mohou podstatně lišit od těch, které uvádějí výhledová prohlášení. Skutečné výsledky podléhají dalším rizikům a nejistotám, které se obecněji vztahují k celkové obchodní činnosti společnosti Bausch Health, včetně těch, které jsou podrobněji popsány v nejnovějších výročních a čtvrtletních zprávách společnosti Bausch Health a příležitostně podrobněji rozvedeny v dalších dokumentech společnosti Bausch Health podaných u Komise pro cenné papíry a burzu USA (SEC) a u Kanadských orgánů pro dohled nad cennými papíry, přičemž tyto faktory jsou do tohoto dokumentu začleněny odkazem. Čtenáři jsou upozorněni, aby se na žádná z uvedených výhledových prohlášení nadměrně nespoléhali. Tato výhledová prohlášení platí pouze k datu vydání této tiskové zprávy. Společnost se nijak nezavazuje k aktualizaci žádného z těchto výhledových prohlášení tak, aby odrážela události, informace nebo okolnosti po datu vydání této tiskové zprávy, ani aby odrážela skutečné výsledky, pokud to nevyžaduje zákon.

 

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Kontakt pro investory:

Garen Sarafian

ir@bauschhealth.com

(877) 281-6642 (bezplatná linka)

Kontakt pro média:

Katie Savastano

corporate.communications@bauschhealth.com

(908) 569-3692

 

 

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