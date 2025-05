Baví Vás práce s médii?

Účelem České unie vydavatelů je prosazování principů svobody slova a rozvoje podmínek pro svobodnou vydavatelskou činnost. Hájíme zájmy vydavatelů a jejich pracovníků. Podporujeme rozvoj trhu tiskové i internetové reklamy. Zasazujeme se o ochranu autorských práv a pořádáme akce na podporu čtení, zvláště u dětí a mládeže. Ve správní radě i výkonném pracovišti naší asociace jsme všichni srdcaři, které práce nesmírně baví. Do svého týmu hledáme samostatného a pracovitého člověka na pozici: Výkonný manažer (-ka)

Rádi ve své práci komunikujete s lidmi?

Baví Vás média a chcete aktivně pomáhat vydavatelům vzdělávat, bavit a inspirovat jejich čtenáře?

Dokážete dobře organizovat práci a poradíte si s různorodými úkoly?

Pokud je odpověď 3x ANO, pak hledáme právě Vás!

Jaké budou Vaše hlavní úkoly?

Řízení menšího týmu spolupracovníků

Plnění cílů a rozpočtu ČUV

Komunikace se správní radou a asociačními partnery v ČR a zahraničí

Co bude výsledkem Vaší práce?

Splněné cíle a finanční plán ČUV

Rozšiřující se členská základna spokojených vydavatelů

Pozitivní PR vydavatelů na českém mediálním trhu

Bez čeho se u nás neobejdete?

Dobrých výsledků z předchozího zaměstnání

Solidních organizačních a komunikačních dovedností

Velmi dobré znalosti AJ

Vše ostatní Vás rádi naučíme, máme zkušené a ochotné kolegyně a kolegy

Pokud si Vás vybereme, stanete se součástí největší mediální asociace, která je v ČR etablovaná přes 30 let. Budete nám pomáhat prosazovat důvěryhodné a ověřené informace v dnešním komplikovaném a dezinformacemi přehlceném světě.

Cítíte, že je čas na změnu? Mohlo by to být pro Vás to pravé? Pak pište na: info@cuv.cz. Těším se na Vás!

Více naleznete zde: www.unievydavatelu.cz

Zdroj: Česká unie vydavatelů