Beachvolejbalové hvězdy se v Ostravě představí na přelomu května a června

Od středy 28. května do neděle 1. června se uskuteční nejen výjimečné sportovní klání, ale také opravdový beachvolejbalový mejdan světové úrovně. Pokud fanoušci touží po dechberoucím zážitku a zápasové show, hlavní kurt jim jej se skvělými moderátory, DJem a zábavou na hřišti, tribunách i velkoplošných obrazovkách doručí. Beachvolejbalová utkání tu dostávají nový rozměr. Pokud si diváci chtějí vychutnat krásu tohoto plážového sportu v blízkosti ikonické Bolt Tower a sedět na tribuně hráčům na dosah, pak se určitě rádi vydají ke kurtu číslo 2 umístěnému přímo mezi ocelové konstrukce areálu.

Oblíbený turnaj světových hvězd

Ostravská zastávka je populární nejen mezi fanoušky, ale i samotnými hráči a hráčkami světové špičky. "Od prvního dne jsme si užívaly skvělou atmosféru v Ostravě, diváci nám fandili, přijela i řada lotyšských fanoušků, to bylo úžasné," řekly vloni Lotyšky Tina Graudina a Anastasija Samoilova. "Opravdu to tady miluji, Ostrava je jedna z mých nejoblíbenějších zastávek celé tour. Fanoušci, co sem chodí, opravdu volejbalu rozumí, a to se mi strašně líbí, stejně jako jejich energie. Moc si toho vážím," dodala letošní vítězka turnaje Kelly Cheng. Pozitivních ohlasů se organizátorům, Českému volejbalovému svazu a agentuře RAUL dostalo také od švédského hvězdného týmu David Ahman a Jonatan Hellvig, nizozemského týmu Stefan Boermans a Yorick De Groot nebo kanadské dvojice Brandie Willkerson a Melissa Humana-Paredes.

Pokračování v aktivní kariéře nedávno potvrdili také domácí favorité turnaje a světoví šampioni z roku 2023 Ondřej Perušič a David Schweiner. "Obliba turnaje mezi hráči nás nesmírně těší a ukazuje to, že si v organizaci akce držíme vysokou úroveň ve srovnání s ostatními podniky Elite 16. Sportovci samotnými jsme dokonce byli vyhlášeni v tomto ohledu jako nejlepší turnaj nejvyšší kategorie. Je to pro nás pocta a zároveň také závazek do budoucna," říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. Za pořádající agenturu RAUL pak její Managing Partner Marek Tesař dodává: "Je skvělé, že se můžeme opřít o dlouhodobou podporu našich partnerů, díky kterým jsme schopni standard turnaje neustále posouvat na tu nejvyšší světovou úroveň. Jistotu nám dávají významnou podporou i institucionální partneři, kteří akci dlouhodobě vyhodnocují jako jednu z nejvýznamnějších podniků v ČR. To nám umožňuje důstojně prezentovat do světa nejen tento region, český sport, český volejbal, ale i celou Českou republiku. Také letos tedy mohou návštěvníci, ale i sportovci z celého světa očekávat atraktivní program plný zábavy v těch pro beach volejbal nejoriginálnějších kulisách na světě. Jmenovitě bych chtěl poděkovat J&T Bance, Národní sportovní agentuře, Statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, PURPOSIA Group, Skupině ČEZ a dalším partnerům, kteří již nyní do fanzóny připravují své aktivity pro fanoušky."

Prodej vstupenek

Prodej vstupenek na turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro bude spuštěn v průběhu jara 2025. Pořadatelé budou fanoušky s dostatečným předstihem informovat, aby se mohli na koupi svého lístku včas nachystat. "Náš ostravský turnaj v roce 2024 doručil špičkový sportovní zážitek znovu většímu počtu fanoušků jak na tribunách a v areálu, tak u televizních obrazovek. Moc si stále většího zájmu o ten nejlepší beachvolejbal na českém území vážíme a znovu uděláme maximum, abychom pro ně na přelomu května a června služby i podívanou ještě o něco zlepšili. Ať už budete fandit českým nadějím nebo světovým hvězdám, budeme se na vás těšit," dodává předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

