Beachvolejbalový svátek J&T Banka Ostrava Beach Pro se blíží. Pořiďte si svou vstupenku

Praha 31. března 2025 (PROTEXT) - Nejlepší světový beachvolejbal a bohatý doprovodný program v unikátním prostředí Dolních Vítkovic, to již poosmé nabídne J&T Banka Ostrava Beach Pro. Turnaj v termínu 28. května až 1. června přiláká do Ostravy ty nejlepší světové týmy v čele s olympijskými vítězi. Domácím fanouškům, kteří jistě znovu vytvoří bouřlivou atmosféru, se představí čeští mistři světa Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem. V kvalifikaci i hlavní soutěži do bojů zasáhnou další tři české páry. Vstupenky jsou k dostání na www.ticketportal.cz.