BEACON na London Design Festivalu

Díky produkci a podpoře značek BROKIS a Materials Assemble a také s podporou Southbank Centre představí tuto instalaci světově uznávaný britský designér Lee Broom v rámci London Design Festivalu od 13. do 21. září 2025 na londýnském Southbanku.
Unikátní světelná instalace s ambicí pokračovat v novém životě i po londýnské výstavě.
Česká značka BROKIS, světově uznávaný výrobce designového osvětlení, představuje své dosud největší dílo ve veřejném prostoru – monumentální světelnou instalaci BEACON od britského designéra Lee Brooma.
Projekt, instalovaný u vstupu do Royal Festival Hall na londýnském Southbanku, vznikl kompletně v dílnách BROKIS a byl od začátku do konce plně financován tímto českým výrobcem prémiového skla a osvětlení.
BEACON je soudobou poctou jednomu z historicky nejvýznamnějších veřejných prostranství města. Instalace představuje silný symbol minulosti i budoucnosti, inspirovaný ikonickou brutalistní architekturou této lokace a odkazem na Festival Británie z roku 1951, který byl tehdy označován za „maják změny“ („beacon of change“).
BROKIS – od návrhu po realizaci
BROKIS sehrál klíčovou roli při uvedení projektu do života - od prvních technických konzultací až po výrobu všech skleněných a kovových prvků i samotnou instalaci. Vše vznikalo v České republice, kde má sklářské řemeslo dlouhodobou tradici a za využítí nejmodernější technologie.
Použitý materiál BROKISGLASS je výsledkem unikátní upcyklační metody, která proměňuje odpadní skleněné střepy z výroby v nový, vysoce estetický a odolný materiál. Díky tomu je projekt maximálně udržitelný – jednotlivé prvky bude možné po ukončení expozice znovu využít.
Design, který přetrvá
Ve spolupráci s Materials Assemble byl projekt navržen s ohledem na dlouhou životnost a možnost opětovného využití. Po deinstalaci na Southbanku se BEACON promění: jednotlivé moduly bude možné zakoupit jako samostatná svítidla nebo jako celé světelné kompozice. BROKIS rovněž nabízí možnost vyrobit instalaci na míru pro jiné veřejné nebo soukromé prostory, a to v původním měřítku nebo v upravené velikosti podle požadavků architektů a investorů.
BEACON bude k vidění po celou dobu konání London Design Festivalu, od 13. do 22. září 2025, jako jeden z oficiálních venkovních objektů, které budou odhaleny v rámci festivalu.
Následně zůstane instalace na místě jako klíčový prvek festivalu s názvem Winter Light, který se uskuteční od konce října 2025 do začátku února 2026.
Část výtěžku z jejich prodeje bude věnována na charitativní účely.
Světlo, architektura, udržitelnost
Instalace, zkonstruovaná z masivního stojanu nesoucího 91 černých kovových tyčí se stínidly z recyklovaného skla, odkazuje na viktoriánské uliční lampy Dolphin Street Lamps z roku 1870 a současně čerpá z brutalistní estetiky Royal Festival Hall a Hayward Gallery. Skleněné povrchy nesou reliéf otisku jehličnanu, inspirovaný ikonickým detailem betonových stěn stejnojmenné galerie.
Každou celou hodinu se BEACON promění v choreografii světla synchronizovanou se zvony Big Benu – od jemného pulsu po dramatické crescendo. Tím se propojí s rytmem Londýna a stane se součástí jeho kulturního příběhu.
BEACON není pouze designovým objektem, ale i sdíleným zážitkem ve veřejném prostoru. Jeho osvětlená struktura bude viditelná z obou břehů Temže – z mostů Waterloo a Golden Jubilee, z nábřeží Embankment – a nabídne okamžik světla a reflexe každému kolemjdoucímu, ať už přichází cíleně nebo náhodou.
Citace
Lee Broom: „Je pro mě ctí vytvořit svůj první landmark projekt pro London Design Festival právě na Southbanku, kde jsem začínal. BEACON je poctou historii i budoucnosti tohoto místa. „Spolupráce s BROKIS byla naprosto klíčová. Jejich zkušenosti s prací se světlem a materiálem umožnily převést moji vizi do skutečnosti s mimořádnou precizností a citlivostí.“
Jan Rabell „Jsme nesmírně hrdí na to, že se účastníme London Design Festivalu 2025 ve spolupráci s naším váženým partnerem, britským designérem Leem Broomem. Londýn – a zejména jeho ikonické South Bank – je už dlouho místem, kde se mísí historie s moderní vizí, kde se kultura, umění a inovace spojují do živé síly, která rezonuje po celém světě.
Při této příležitosti představujeme světelný objekt, který navrhl Lee Broom a my jej přivedli v život. Je to dílo zrozené z oddanosti řemeslu, úcty k tradici a víry v životaschopnost současného českého designu.
Vytvořený z recyklovaných skleněných střepů, tento objekt ztělesňuje náš závazek k udržitelnosti jak ve sklářství, tak v designu. Věříme, že český design má co nabídnout nejen Evropě, ale i světu – stejně jako Londýn už po staletí šíří inspiraci, energii a nové myšlenky daleko za své vlastní hranice. Jsme poctěni, že můžeme přispět k tomuto příběhu.“
O LEE BROOMOVI
Lee Broom patří k nejvýraznějším britským designérům současnosti. Od založení své značky v roce 2007 představil více než 100 produktů, získal přes 30 mezinárodních ocenění včetně ceny British Designer of the Year, a jeho práce se pohybuje na pomezí designu, umění a scénografie. Je proslulý schopností vytvářet unikátní instalace a kolekce, které se prezentovaly na prestižních výstavách od Londýna po New York a Milán.
O BROKIS
BROKIS je česká prémiová značka designového osvětlení, která kombinuje ručně foukané sklo, sofistikovaný design a nejmodernější technologie. Vlastní sklárna Janštejn Glassworks umožňuje kontrolu celého výrobního procesu a neustálé inovace. Materiál BROKISGLASS představuje maximální udržitelnost, která se prosazuje v architektuře a designu po celém světě.
O BROKISGLASS
BROKISGLASS vzniká v rámci cirkulární výroby sklárny Janštejn a je tvořen výhradně z recyklovaných skleněných střepů. Při výrobě ručně foukaného skla se běžně vyřadí až 30 % materiálu. Přetvořením tohoto odpadního skla v nový, výrazný materiál vznikají zcela nové estetické i funkční možnosti pro architekturu, interiérový i produktový design – spojení krásy a udržitelnosti.
O Materials Assemble
Průkopnická britská platforma pro sourcing udržitelných materiálů, propojující designéry a architekty s inovativními výrobci.
BEACON je součástí programu Winter Light 2025 a bude k vidění u vstupu do Royal Festival Hall v Londýně.
Zdroj: BROKIS