BEACON na London Design Festivalu

Autor:
  12:24
Londýn 10. září 2025 (PROTEXT) - BEACON je monumentální světelná instalace v srdci Londýna.

Díky produkci a podpoře značek BROKIS a Materials Assemble a také s podporou Southbank Centre představí tuto instalaci světově uznávaný britský designér Lee Broom v rámci London Design Festivalu od 13. do 21. září 2025 na londýnském Southbanku.

Unikátní světelná instalace s ambicí pokračovat v novém životě i po londýnské výstavě.

Česká značka BROKIS, světově uznávaný výrobce designového osvětlení, představuje své dosud největší dílo ve veřejném prostoru – monumentální světelnou instalaci BEACON od britského designéra Lee Brooma.

Projekt, instalovaný u vstupu do Royal Festival Hall na londýnském Southbanku, vznikl kompletně v dílnách BROKIS a byl od začátku do konce plně financován tímto českým výrobcem prémiového skla a osvětlení.

BEACON je soudobou poctou jednomu z historicky nejvýznamnějších veřejných prostranství města. Instalace představuje silný symbol minulosti i budoucnosti, inspirovaný ikonickou brutalistní architekturou této lokace a odkazem na Festival Británie z roku 1951, který byl tehdy označován za „maják změny“ („beacon of change“).

 

BROKIS – od návrhu po realizaci

BROKIS sehrál klíčovou roli při uvedení projektu do života - od prvních technických konzultací až po výrobu všech skleněných a kovových prvků i samotnou instalaci. Vše vznikalo v České republice, kde má sklářské řemeslo dlouhodobou tradici a za využítí nejmodernější technologie.

Použitý materiál BROKISGLASS je výsledkem unikátní upcyklační metody, která proměňuje odpadní skleněné střepy z výroby v nový, vysoce estetický a odolný materiál. Díky tomu je projekt maximálně udržitelný – jednotlivé prvky bude možné po ukončení expozice znovu využít.

 

Design, který přetrvá

Ve spolupráci s Materials Assemble byl projekt navržen s ohledem na dlouhou životnost a možnost opětovného využití. Po deinstalaci na Southbanku se BEACON promění: jednotlivé moduly bude možné zakoupit jako samostatná svítidla nebo jako celé světelné kompozice. BROKIS rovněž nabízí možnost vyrobit instalaci na míru pro jiné veřejné nebo soukromé prostory, a to v původním měřítku nebo v upravené velikosti podle požadavků architektů a investorů.

BEACON bude k vidění po celou dobu konání London Design Festivalu, od 13. do 22. září 2025, jako jeden z oficiálních venkovních objektů, které budou odhaleny v rámci festivalu.

Následně zůstane instalace na místě jako klíčový prvek festivalu s názvem Winter Light, který se uskuteční od konce října 2025 do začátku února 2026.

Část výtěžku z jejich prodeje bude věnována na charitativní účely.

 

Světlo, architektura, udržitelnost

Instalace, zkonstruovaná z masivního stojanu nesoucího 91 černých kovových tyčí se stínidly z recyklovaného skla, odkazuje na viktoriánské uliční lampy Dolphin Street Lamps z roku 1870 a současně čerpá z brutalistní estetiky Royal Festival Hall a Hayward Gallery. Skleněné povrchy nesou reliéf otisku jehličnanu, inspirovaný ikonickým detailem betonových stěn stejnojmenné galerie.

Každou celou hodinu se BEACON promění v choreografii světla synchronizovanou se zvony Big Benu – od jemného pulsu po dramatické crescendo. Tím se propojí s rytmem Londýna a stane se součástí jeho kulturního příběhu.

BEACON není pouze designovým objektem, ale i sdíleným zážitkem ve veřejném prostoru. Jeho osvětlená struktura bude viditelná z obou břehů Temže – z mostů Waterloo a Golden Jubilee, z nábřeží Embankment – a nabídne okamžik světla a reflexe každému kolemjdoucímu, ať už přichází cíleně nebo náhodou.

 

Citace

Lee Broom: „Je pro mě ctí vytvořit svůj první landmark projekt pro London Design Festival právě na Southbanku, kde jsem začínal. BEACON je poctou historii i budoucnosti tohoto místa. „Spolupráce s BROKIS byla naprosto klíčová. Jejich zkušenosti s prací se světlem a materiálem umožnily převést moji vizi do skutečnosti s mimořádnou precizností a citlivostí.“

Jan Rabell „Jsme nesmírně hrdí na to, že se účastníme London Design Festivalu 2025 ve spolupráci s naším váženým partnerem, britským designérem Leem Broomem. Londýn – a zejména jeho ikonické South Bank – je už dlouho místem, kde se mísí historie s moderní vizí, kde se kultura, umění a inovace spojují do živé síly, která rezonuje po celém světě.

Při této příležitosti představujeme světelný objekt, který navrhl Lee Broom a my jej přivedli v život. Je to dílo zrozené z oddanosti řemeslu, úcty k tradici a víry v životaschopnost současného českého designu.

Vytvořený z recyklovaných skleněných střepů, tento objekt ztělesňuje náš závazek k udržitelnosti jak ve sklářství, tak v designu. Věříme, že český design má co nabídnout nejen Evropě, ale i světu – stejně jako Londýn už po staletí šíří inspiraci, energii a nové myšlenky daleko za své vlastní hranice. Jsme poctěni, že můžeme přispět k tomuto příběhu.“

 

O LEE BROOMOVI

Lee Broom patří k nejvýraznějším britským designérům současnosti. Od založení své značky v roce 2007 představil více než 100 produktů, získal přes 30 mezinárodních ocenění včetně ceny British Designer of the Year, a jeho práce se pohybuje na pomezí designu, umění a scénografie. Je proslulý schopností vytvářet unikátní instalace a kolekce, které se prezentovaly na prestižních výstavách od Londýna po New York a Milán.

O BROKIS

BROKIS je česká prémiová značka designového osvětlení, která kombinuje ručně foukané sklo, sofistikovaný design a nejmodernější technologie. Vlastní sklárna Janštejn Glassworks umožňuje kontrolu celého výrobního procesu a neustálé inovace. Materiál BROKISGLASS představuje maximální udržitelnost, která se prosazuje v architektuře a designu po celém světě.

O BROKISGLASS

BROKISGLASS vzniká v rámci cirkulární výroby sklárny Janštejn a je tvořen výhradně z recyklovaných skleněných střepů. Při výrobě ručně foukaného skla se běžně vyřadí až 30 % materiálu. Přetvořením tohoto odpadního skla v nový, výrazný materiál vznikají zcela nové estetické i funkční možnosti pro architekturu, interiérový i produktový design – spojení krásy a udržitelnosti.

O Materials Assemble

Průkopnická britská platforma pro sourcing udržitelných materiálů, propojující designéry a architekty s inovativními výrobci.

 

BEACON je součástí programu Winter Light 2025 a bude k vidění u vstupu do Royal Festival Hall v Londýně.

 

Zdroj: BROKIS

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Hygienici na letních táborech narazili na prošlé potraviny i střevní nákazu

Celkem 132 letních dětských táborů zkontrolovali v průběhu prázdnin pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Při kontrolách odhalili deset pochybení. „Závažnější závady se řešily...

10. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Studentka z Pardubic spouští projekt na podporu duševního zdraví mladých lidí

Projekt Naděje, který vymyslela studentka z Pardubic, ode dneška nabízí základním a středním školám i rodinám podporu v péči o duševní zdraví teenagerů....

10. září 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

McDonald's v olomoucké Šantovce prošel modernizací a je znovu otevřený

10. září 2025  12:16

Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn....

10. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Z nelegálního německého odpadu v Jiříkově se podle Arniky uvolnily toxické látky

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě...

10. září 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

Ledovce skřípou, kotle duní. Legendární Titanic se svým fascinujícím příběhem připlouvá do Prahy

„Titanic šel ke dnu, voda jako v lednu,“ prozpěvoval svého času v nejedné z devadesátkových televizních estrád zpěvák Ivan Mládek. Pokud nedáváte přednost peprné satiře, ale rádi byste se o potopení...

10. září 2025  11:56

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Zastavme epidemii kardiovaskulárních onemocnění

10. září 2025  11:56

Ve Frýdku-Místku komplikuje dopravu na frekventované ulici její celková rekonstrukce

10. září 2025  11:46

Odborníci budou v Brně hledat způsoby, jak po válce pomoci ukrajinské vědě

Desítky odborníků budou v Brně hledat způsoby, jak posílit ukrajinskou vědu a vysoké školy po válce. Konferenci o obnově Ukrajiny ve výzkumu a vzdělávání...

10. září 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Prezident republiky Petr Pavel navštíví ve středu 17. září Pardubický kraj

Prezident republiky Petr Pavel s manželkou Evou navštíví ve středu 17. září Pardubický kraj. Jejich cesta povede do České Třebové, Moravské Třebové a Brněnce....

10. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

Hledaného otce s malými dcerami našli v zahraničí, podle policie jsou v pořádku

Pohřešované dívky spolu s jejich hledaným otcem z Jablonecka našli policisté v zahraničí. Hledali je od počátku září. Děti jsou v pořádku, informovala ve středu policie.

10. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.