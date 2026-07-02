BearingPoint posiluje Sourcing a Procurement prvním českým partnerem

Společnost BearingPoint, poradenská firma v oblasti managementu a technologií, oznamuje povýšení Jonathana Fernandeho na partnera v České republice. Jde o vůbec první jmenování partnera v této zemi, což zároveň odráží význam českého týmu pro naplňování globální strategie BearingPoint 2030.
Jonathan Fernande nastoupil do společnosti BearingPoint v roce 2017 a přinesl jedinečnou kombinaci know-how v oblasti procurement technologií a praktických zkušeností ze supply chain. Vedl komplexní globální i lokální projekty zaměřené na digitalizaci a optimalizaci nákupu. Pomáhal klíčovým hráčům z českého i evropského průmyslu, farmacie, retailu a utilit budovat odolné a na budoucnost připravené dodavatelské řetězce s využitím digitálních platforem a automatizace.
„Povýšení Jonathana je důležitým momentem pro náš byznys – v České republice, pro náš nearshoringový tým i pro naše schopnosti v oblasti sourcingu a nákupu napříč celou firmou,“ uvedla Katharina Bota, vedoucí BearingPoint pro Českou republiku, Rumunsko, Portugalsko a Indii. „Je to uznání jeho hluboké expertizy a inovačního přístupu. V roli partnera představuje novou generaci leadershipu: ambiciózní, vytrvalý, orientovaný na klienta a zaměřený na budoucnost, se svěží vizí a schopností budovat silné a sebevědomé týmy.“
Ke své nové roli Jonathan Fernande dodal: „Mou ambicí je pomáhat klientům poznat, jak vypadá nákup budoucnosti, využívající digitální platformy, automatizaci a analýzy řízené umělou inteligencí. Po řadu let spolupracuji s organizacemi v České republice, Rumunsku i v Evropě na tom, jak přehodnotit jejich fungování a lépe sladit jejich procesy.“
BearingPoint v České republice je součástí globální organizace BearingPoint. Tým se sídlem v Praze pomáhá klientům zlepšovat jejich výkonnost jak v oblasti byznysu, tak v transformačních projektech na úrovni celé organizace.
O společnosti BearingPoint
BearingPoint je nezávislá poradenská společnost v oblasti managementu a technologií s evropskými kořeny a globálním dosahem. Pomáháme firmám transformovat jejich podnikání propojením hlubokých oborových znalostí s odborností v oblasti strategie, operací a technologií. Naše specializované týmy pro transformace SAP a Microsoft, silné zaměření na umělou inteligenci a produktová řešení orientovaná na výsledky, nám umožňují poskytovat na míru šitá inovativní řešení, která přináší měřitelnou a dlouhodobou hodnotu.
Vedle našich hlavních poradenských aktivit provozujeme také dvě joint ventures. Arcwide, společný podnik s IFS, se zaměřuje na transformaci podnikání prostřednictvím technologií IFS. BearingPoint North America, náš společný podnik s ABeam Consulting, se soustředí na excelenci v poradenství a transformaci podniků postavenou na SAP.
BearingPoint spolupracuje s mnoha předními světovými firmami i organizacemi veřejného sektoru. Společně se strategickým partnerem ABeam Consulting sdružuje více než 15.000 odborníků a poskytuje služby klientům ve více než 70 zemích, přičemž zajišťuje plynulou transformaci podnikání, zvyšuje výkonnost a podporuje udržitelný dopad.
BearingPoint je zařazen mezi TIME World’s Best Companies a Forbes World’s Best Employers. Společnost je také certifikovanou B Corporation a zavazuje se k odpovědnému podnikání a vytváření dlouhodobé hodnoty pro organizace, lidi i společnost.
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Zdroj: BearingPoint