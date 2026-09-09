Běh pro Lymfom Help 2026

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Praha 9. září 2026 (PROTEXT) - Běh pro Lymfom Help 2026: Každá registrace pomáhá těm, kterým nemoc obrátila život naruby

Pacientská organizace Lymfom Help, z.s. zve širokou veřejnost k účasti na II. ročníku Charitativního běhu a procházky pro Lymfom Help, který se uskuteční v neděli 13. září 2026 od 14:00 v Praze, Brně, Syrovicích u Brna nebo v rámci výběhu na Libín. Zapojit se je možné také virtuálně a vyjádřit tak solidaritu s těmi, kterým vstoupil do života maligní lymfom. Akce má za cíl podpořit lidi bojující se zhoubným onemocněním a zároveň pomoci financovat psychosociální a edukační služby, které organizace pacientům a jejich blízkým bezplatně poskytuje již více než 20 let. Registrace na běh probíhá na portálu Darujme.cz, kde také najdete všechny informace o události. Akce zároveň upozorňuje na nadcházející Světový den povědomí o lymfomu, který připadá na 15. září.

V České republice si diagnózu maligního lymfomu vyslechne více než pět nových pacientů každý den. Tato zpráva vyvolává u nemocných i jejich rodin obrovský strach, nejistotu a řadu otázek. Pacientská organizace Lymfom Help jim v těchto těžkých chvílích poskytuje záchrannou síť.

„Pacientské organizace běžně doplňují chybějící kapacity státu, ať už jde o psychosociální podporu či navádění pacientů mnohdy bloudících zdravotnickým systémem. Nedostáváme však stabilní podporu z veřejných zdrojů a fungování naší organizace je tak závislé na velmi nejisté půdě projektových zdrojů, grantů a vlastních fundraisingových aktivit. Výtěžek z charitativních akcí, jakou je i tento charitativní běh, je proto pro naši další činnost nesmírně důležitý,“ vysvětluje Ing. Petra Vejtrubová, členka výkonného výboru Lymfom Help.

Pomoc pacientům i přetíženým ambulancím

Význam pacientské organizace potvrzují i samotní lékaři z hematoonkologických pracovišť, pro které představuje Lymfom Help nepostradatelného partnera.

„Pacient s lymfomem potřebuje mnohem více než jen špičkové léky a technologie. Zejména v období kolem stanovení diagnózy a krátce po něm je s ním nutno především hovořit. Nejde jen o odborně přesné informace, ale i o empatický přístup, který vyžaduje dostatek času a pochopení,“ popisuje MUDr. Robert Pytlík, Ph.D., hematoonkolog z ÚHKT a člen dozorčí rady Lymfom Help. „Organizace jako Lymfom Help nám obrovsky odlehčují práci v ambulancích tím, že pacientům poskytují informační podporu, čas a peer programy, na které my v rámci běžného provozu nemáme prostor.“

Příběhy těch, kdo si nemocí sami prošli

Osmatřicetiletá Adéla z Prahy, aktivní maminka tří malých dětí, musela ze dne na den čelit agresivní formě non-Hodgkinova lymfomu. Během náročné léčby, která zahrnovala chemoterapii a imunoterapii, pro ni byla klíčová nejen rodina, ale i nalezení spolehlivých informací a naděje.

„Na internetu totiž člověk najde jen ty nejčernější scénáře, ale v Lymfom Help to bylo jiné. Našla jsem tam příběhy reálných lidí, což mě velice nakoplo. Říkala jsem si tehdy: když se úspěšně vyléčili oni, proč bych to nezvládla také? Ta naděje byla nesmírně posilující,“ vzpomíná Adéla a dodává: „Není důležité pečovat jen o zdraví, ale aby lidé pečovali i o vztahy. Jakmile vás semele něco tak těžkého, je důležité mít kolem sebe pevný základ lidí, kteří vás podpoří s láskou.“

Podobnou zkušenost má i Hanka ze Syrovic u Brna, která úspěšně překonala folikulární lymfom ve stádiu 4B. Nemoc ji přivedla k přehodnocení priorit a k touze pomáhat. Rozhodla se proto se aktivně zapojit a ve své domovské obci pořádá lokální běh pod hlavičkou své neziskové organizace Žijeme spolu. „Chci tak podpořit organizaci Lymfom Help, jejíž pacientské příběhy mi v začátcích dodaly tolik potřebnou sílu a naději. Sama vím, jak těžké je čelit nejistotě. Rozhodla jsem se proto zorganizovat běh přímo u nás doma, abychom ukázali solidaritu, propojili komunitu a pomohli těm, kteří právě bojují,“ říká Hanka.

 

O organizaci Lymfom Help, z.s

Lymfom Help, z.s. podporuje pacienty s maligním lymfomem a jejich blízké již od roku 2005. Pomáhá jim orientovat se v léčbě, poskytuje psychosociální a právní poradenství, organizuje celostátní setkání pacientů a hájí jejich zájmy formou pacientské advokacie. Více na www.lymfomhelp.cz.

 

Zdroj: ADDICTS PR

 

 

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