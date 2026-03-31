Běh pro Paraple propojí pohyb s podporou lidí po poranění míchy

Každý účastník svou registrací ve výši 450 Kč přispívá na rehabilitační programy či sociální poradenství pro lidi po poranění míchy. Tato částka může pokrýt například nácvik oblékání trika. Ten zahrnuje nejen samotné oblečení, ale i posílení rukou nebo zvládnutí běžných situací, jako je podat si triko ze skříně.
„Pro většinu lidí je oblečení trička otázkou pár vteřin. Pro člověka po poranění míchy to ale může být velké vítězství na cestě k větší nezávislosti. I díky lidem, kteří se zapojí do Běhu pro Paraple, můžeme tyto důležité kroky uskutečňovat,“ říká David Lukeš, ředitel Centra Paraple.
Zdroj: Centrum Paraple
