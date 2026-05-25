BĚHÁM PRO DĚTI přinesl krásnou atmosféru i podporu dětem z dětských domovů

Autor:
  15:54
Sledovat Metro na Googlu
Praha 25. května 2026 (PROTEXT) - Park Na Pankráci v sobotu 23.5. znovu zaplnili sportovci, rodiny s dětmi i návštěvníci, kteří přišli strávit příjemné odpoledne a zároveň podpořit dobrou věc. Jedenáctý ročník charitativního projektu BĚHÁM PRO DĚTI nabídl sportovní program pro malé i velké, bohatý doprovodný program, a především možnost pomoci dětem a mladým lidem z dětských domovů. Předběžný výtěžek letošního ročníku, to znamená dubnového BĚHÁM PRO DĚTI ONLINE a květnového sportovně-zábavného odpoledne v parku Na Pankráci, činí více než 850 tisíc korun.

Projekt BĚHÁM PRO DĚTI pořádá Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI, která již 15 let pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Podporuje je při studiu, rozvoji talentů, sportovních a volnočasových aktivitách a stojí po jejich boku také v období, kdy dětský domov opouštějí a začínají žít svůj samostatný život.

BĚHÁM PRO DĚTI propojuje sport, setkávání lidí a pomoc dětem, které neměly jednoduchý start do života. Velkou radost máme z toho, že si lidé i letos našli cestu do parku Na Pankráci a vytvořili zde opravdu krásnou atmosféru. Navzdory velmi teplému počasí bylo po celé odpoledne vidět, že si návštěvníci akci skutečně užívají,“ říká Michaela Chovancová, ředitelka Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI.

Hlavní část programu tvořily tradiční běžecké závody – štafetový závod, oblíbený rodinný běh a vrcholem dne byl Běh na 5 km o pohár starosty MČ Praha 4 Ing. Ondřeje Kubína. Velký zájem byl také o dětské závody na 100 a 300 metrů, do kterých se s nadšením zapojili ti nejmenší sportovci.

Akci po celý den doprovázel bohatý program pro děti i dospělé. Nechyběla sportovní stanoviště, soutěže v dětské zóně ani tombola o atraktivní ceny. Atmosféru dne zpestřily děti z klubu sportovního cheerleadingu JNS.

Celým odpolednem provázelo oblíbené moderátorské duo z TV pro děti Vendula Wronka alias Baba Jaga a Magda Wronková alias Teta Květa, které se postaraly o veselou atmosféru a energii na pódiu i mezi návštěvníky. Velkou pozornost přitáhla také VIP štafeta, do které se zapojili olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, herec Karel Zima, výtvarník Honza Šádek, který zaskočil za nemocnou Marthu Issovou a Matěj Tuleškov, který účast ve VIP štafetě vydražil na Vánoční charitativní aukci DEJME DĚTEM ŠANCI. Bára Špotáková a Honza Šádek se následně připojili také k rodinnému běhu, který absolvovali společně se dvěma dětmi z dětských domovů. Děti z Dětského domova Srdce Karviná během odpoledne opakovaně vystoupily na pódiu a připomněly, komu je celý projekt určen. Rodinného běhu se zúčastnil se svojí rodinou také biatlonista Michal Krčmář.

Projekt BĚHÁM PRO DĚTI probíhá od samého počátku za podpory Nadace ČEZ. Hlavními partnery letošního ročníku byly společnosti Provident Financial a Raiffeisen stavební spořitelna.

Letošní ročník opět naplnil motto projektu - „Vítězem je každý, kdo pomáhá.“

 

Zdroj: Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Čeští hokejisté zahájili na šampionátu předposlední zápas ve skupině. Proti Norsku jde o hodně

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté mají na mistrovství světa ve Švýcarsku jistotu postupu do čtvrtfinále, rozhodně ale nehodlají polevit. V pondělí je ve Fribourgu bojují proti rozjetému Norsku, které na turnaji...

25. května 2026  17:05,  aktualizováno  17:35

Liberec od července zvýší nájemné v městských bytech o 2,5 procenta

ilustrační snímek

Liberec po roce zvýší nájemné v městských bytech. Od července zdraží o loňskou inflaci, tedy o 2,5 procenta. Důvodem jsou rostoucí náklady na údržbu bytů. ČTK...

25. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Ve Vsetíně bude kandidovat nové sdružení nezávislých kandidátů VS21

ilustrační snímek

V podzimních komunálních volbách ve Vsetíně bude kandidovat nový subjekt, sdružení nezávislých kandidátů VS21. Vede jej ředitel Masarykova gymnázia, Střední...

25. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Pod Jižní branou hradu Veveří našli archeologové základy středověké hradby

ilustrační snímek

Základy mocné středověké hradby, silné přes dva metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod Jižní branou hradu...

25. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Po třicítce přichází krize randění. Ghosting a dating fatigue mění hledání vztahu

Vztahy po třicítce jsou náročné

Muži neoslovují ženy, seznamky vyčerpávají a vztahy se rozpadají dřív, než vůbec začnou. Generace třicátníků zažívá paradox moderního randění. Nikdy nebylo jednodušší někoho potkat, a zároveň nikdy...

25. května 2026  17:05

Omluvte se, žádá vedení Hluboké zastupitele, kterému žháři zapálili auto

Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)

Když koncem února zapálila dvojice mužů auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL), způsobilo to poprask. Policisté žháře brzy dopadli, ale případ nekončí. Stále se čeká,...

25. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Zloději ukradli z firmy kovy za 4,6 milionu, stopy chtěli zamést hasicím přístrojem

ilustrační snímek

Několikamilionovou škodu způsobili podle policie čtyři zloději, kteří vnikli v polovině května do areálu jedné ze společností v Beňově na Přerovsku. Ukradeným nákladním autem odtud odvezli palety s...

25. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Sraz autoveteránů ve Starém Městě ozdobí speciály z Rallye Dakar

ilustrační snímek

Sraz automobilových a motocyklových veteránů ve Starém Městě na Uherskohradišťsku ozdobí speciály z Rallye Dakar, které se závodů zúčastnily. Dorazí také...

25. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Tyršovo nábřeží v Pardubicích zdobí nový mural s motivy sportu

TyrĹˇovo nĂˇbĹ™eĹľĂ­ v PardubicĂ­ch zdobĂ­ novĂ˝ mural s motivy sportu

Na Tyršově nábřeží v Pardubicích vzniká tento týden mural se sportovními motivy. Pomocí sprejů ho vytváří asi třicítka žáků základní umělecké školy. Výmalba...

25. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na Benešovsku pokračuje obnova sklárny František, v červnu se otevře bistro

ilustrační snímek

V Sázavě na Benešovsku pokračuje obnova historické sklářské hutě František. Součástí areálu bude bistro s vnitřním i venkovním posezením, s otevřením se počítá...

25. května 2026  15:20,  aktualizováno  15:20

Sanatorium Pálava pokračuje v náboru zaměstnanců, dělníci instalují technologie

ilustrační snímek

V Sanatoriu Pálava pokračuje nábor zaměstnanců. V první fázi provozu se počítá se 130 zaměstnanci, obsazeno je nyní asi 115 pozic, řekla ČTK mluvčí...

25. května 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.