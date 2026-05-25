BĚHÁM PRO DĚTI přinesl krásnou atmosféru i podporu dětem z dětských domovů

Projekt BĚHÁM PRO DĚTI pořádá Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI, která již 15 let pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k samostatnosti. Podporuje je při studiu, rozvoji talentů, sportovních a volnočasových aktivitách a stojí po jejich boku také v období, kdy dětský domov opouštějí a začínají žít svůj samostatný život.
„BĚHÁM PRO DĚTI propojuje sport, setkávání lidí a pomoc dětem, které neměly jednoduchý start do života. Velkou radost máme z toho, že si lidé i letos našli cestu do parku Na Pankráci a vytvořili zde opravdu krásnou atmosféru. Navzdory velmi teplému počasí bylo po celé odpoledne vidět, že si návštěvníci akci skutečně užívají,“ říká Michaela Chovancová, ředitelka Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI.
Hlavní část programu tvořily tradiční běžecké závody – štafetový závod, oblíbený rodinný běh a vrcholem dne byl Běh na 5 km o pohár starosty MČ Praha 4 Ing. Ondřeje Kubína. Velký zájem byl také o dětské závody na 100 a 300 metrů, do kterých se s nadšením zapojili ti nejmenší sportovci.
Akci po celý den doprovázel bohatý program pro děti i dospělé. Nechyběla sportovní stanoviště, soutěže v dětské zóně ani tombola o atraktivní ceny. Atmosféru dne zpestřily děti z klubu sportovního cheerleadingu JNS.
Celým odpolednem provázelo oblíbené moderátorské duo z TV pro děti Vendula Wronka alias Baba Jaga a Magda Wronková alias Teta Květa, které se postaraly o veselou atmosféru a energii na pódiu i mezi návštěvníky. Velkou pozornost přitáhla také VIP štafeta, do které se zapojili olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, herec Karel Zima, výtvarník Honza Šádek, který zaskočil za nemocnou Marthu Issovou a Matěj Tuleškov, který účast ve VIP štafetě vydražil na Vánoční charitativní aukci DEJME DĚTEM ŠANCI. Bára Špotáková a Honza Šádek se následně připojili také k rodinnému běhu, který absolvovali společně se dvěma dětmi z dětských domovů. Děti z Dětského domova Srdce Karviná během odpoledne opakovaně vystoupily na pódiu a připomněly, komu je celý projekt určen. Rodinného běhu se zúčastnil se svojí rodinou také biatlonista Michal Krčmář.
Projekt BĚHÁM PRO DĚTI probíhá od samého počátku za podpory Nadace ČEZ. Hlavními partnery letošního ročníku byly společnosti Provident Financial a Raiffeisen stavební spořitelna.
Letošní ročník opět naplnil motto projektu - „Vítězem je každý, kdo pomáhá.“
Zdroj: Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI