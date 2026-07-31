Běhání už není sólo disciplína. Novým trendem jsou run cluby

Místo otázky „Kolik jsi uběhl?" se častěji řeší „Jdeš dnes večer běhat?". Běžecké komunity se stávají novým místem pro seznamování, trávení volného času i budování vztahů. Na sociálních sítích zaplavují feedy fotografie desítek lidí vyrážejících společně do ulic a ve velkých městech se z pravidelných výběhů stává oblíbený společenský rituál.
Form Factory dlouhodobě rozvíjí aktivity, které propojují sport s komunitním životem. Vedle široké nabídky skupinových lekcí, oblíbených Les Mills programů, konceptů HYROX nebo Pilates Reformer teď také nabízí pravidelné běžecké tréninky pod vedením zkušených trenérů.
Nové FF RUNcluby startují již od 3. 8. 2026 a běžecké komunity budou pravidelně vyrážet z vybraných klubů Form Factory pod vedením zkušených trenérů. Trasy jsou přizpůsobené různým úrovním běžců – od těch, kteří s během začínají, až po zkušenější sportovce. Smyslem není závodit, ale užít si společný pohyb a vytvořit prostředí, kde se každý bude cítit vítaný.
„Spousta lidí má pocit, že musí nejdřív začít běhat, aby mohli přijít do run clubu. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Přijdou mezi ostatní a běhat začnou mnohem snáz. Když máte vedle sebe partu lidí, kteří vás podpoří a nikdo neřeší tempo ani výkony, je to úplně jiný zážitek. A přesně takové chceme, aby byly FF RUNcluby,“ říká Ria Suchánek Hrušovská z Form Factory.
FF RUNcluby jsou otevřené členům Form Factory i držitelům karet MultiSport (dle podmínek jednotlivých běhů). Účastníci se mohou těšit na pravidelné společné výběhy, podporu trenérů, motivující atmosféru i možnost poznat další lidi se stejným zájmem o aktivní životní styl.
Přehled termínů, klubů a registraci najdou zájemci zde.
Video: https://youtube.com/shorts/JslkXYTE_jQ?feature=share.
Zdroj: Form Factory
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