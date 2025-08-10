Běhej lesy Bílá: rekordní účast vyprodaného závodu na hřebenech Beskyd

Den odstartovaly Dětské závody Dr. Max, kterých se zúčastnilo 375 malých sportovců. Na páté z letošních pěti zastávek děti zase nenechaly jediné místo volné!
Poté už rozjela otáčky šestisedačková lanovka a vyvezla účastníky hlavních tras na start. Ti si mohli užít převážně klesající profily i krásné výhledy na celé hory, včetně beskydské královny - Lysé hory. Nejvíce výhledů z hřebenů si mohli zcela jistě vychutnat závodníci na dlouhé trase ČSOB 20 km. Na té se běželo zhruba sedm kilometrů přímo po státní hranici, což činí z tohoto závodu unikát nejen v rámci seriálu Běhej lesy. Vítězem se stal Adam Szymanik v čase 1:11:59, mezi ženami pak dominovala bývalá olympionička Eva Vrabcová Nývltová, která proběhla cílem v čase 1:28:34.
Po nich se na trať vydali účastníci krátké trasy Nova Sport 11 km. Zde byl nejrychlejší Jan Kunčický s časem 44:25, ženskou kategorii ovládla Barbora Názlerová, která svým časem 49:22 zaznamenala třetí triumf v sezoně.
Jako poslední ze závodního programu přišel na řadu PENNY.běh 5 km, v němž si přišli na své běžci vyznávající rychlý běh z kopce, ale hlavně rodiny s dětmi a běžci všech generací. Na nejkratší trase zvítězil Rudolf Hradil v čase 19:09 a mezi ženami si pro prvenství doběhla Anna Krňávková s časem 23:06.
Tento závod ovšem tradičně nebyl jen soutěží o nejlepší sportovní výkon, nýbrž o společnou iniciativu podpořit dobrou věc. Na Nadaci fotbalových internacionálů se tentokrát podařilo vybrat krásných 153.250 Kč, lesní smečka tak ani v druhé polovině nepolevuje ve své štědrosti a hlásí vážný útok na vybrání 1 milionu za celou sezonu. Šek na místě převzaly legendy Baníku Ostrava a někdejší fotbaloví reprezentanti Václav Daněk a Petr Samec.
Stejně tak to tradičně žilo i v zázemí. Návštěvníci si užili bohatý doprovodný program partnerů. Generální partner ČSOB ve spolupráci s Mastercard přišel pro tento závod s další novinkou, zlepšující komfort závodníků, a tentokrát při výdeji čísel. Nově si každý mohl stáhnout QR kód se startovním číslem do své Apple či Google peněženky pro pohodlnější odbavení.
PENNY znovu lákalo snídaní zdarma i bohatým teplým bufetem, z něhož si vybrali jak zastánci zdravé stravy, tak i ti, kteří si po výkonu rádi dopřejí.
Ve stanu Dr. Max čekalo bezplatné tejpování, InBody měření a analýza pleti, zatímco lesní školka Dr. Max se postarala o zábavu pro nejmenší, stejně jako na všech závodech v této sezoně.
Generali Investments CEE kromě špičkového výsledkového servisu vyzývala závodníky, aby napsali svou výzvu na stěnu „Překonej své limity“ a odnesli si malý dárek. Aktivní byla i Skupina ČEZ, která prostřednictvím aplikace EPP motivovala k pohybu pro podporu projektu „Učíme přírodou“, který se zaměřuje na výuku ekologie a celkového respektu k přírodě na mateřských, základních i středních školách.
A co nás čeká v posledních třech zbývajících závodech jedenáctého ročníku Běhej lesy? Další zastávka přichází na řadu už 30. srpna na legendární Jizerské. Poprvé v historii je zde závod na 50 km zcela vyprodán a rychle se plní i ostatní trasy. Nepropásněte příležitost zažít letní variantu slavné zimní Padesátky!
Zdroj: Běhej lesy
