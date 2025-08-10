Běhej lesy Bílá: rekordní účast vyprodaného závodu na hřebenech Beskyd

Praha 10. srpna 2025 (PROTEXT) - Návrat teplého letního počasí, krásy Beskyd a historicky nejvyšší účast – taková byla pátá zastávka letošní sezony seriálu Běhej lesy na Bílé. Letos už třetí vyprodaný závod několik dní před startem, takže bylo jasné, že bude plno. Na závod dorazilo 1910 běžců, což je nový rekord této lokality. Beskydy tak po celý den žily nejen rytmem běžeckých kroků, ale i valašskou muzikou, výhledy z hřebenů a na hlavních trasách také během po státní hranici.

Den odstartovaly Dětské závody Dr. Max, kterých se zúčastnilo 375 malých sportovců. Na páté z letošních pěti zastávek děti zase nenechaly jediné místo volné!

Poté už rozjela otáčky šestisedačková lanovka a vyvezla účastníky hlavních tras na start. Ti si mohli užít převážně klesající profily i krásné výhledy na celé hory, včetně beskydské královny - Lysé hory. Nejvíce výhledů z hřebenů si mohli zcela jistě vychutnat závodníci na dlouhé trase ČSOB 20 km. Na té se běželo zhruba sedm kilometrů přímo po státní hranici, což činí z tohoto závodu unikát nejen v rámci seriálu Běhej lesy. Vítězem se stal Adam Szymanik v čase 1:11:59, mezi ženami pak dominovala bývalá olympionička Eva Vrabcová Nývltová, která proběhla cílem v čase 1:28:34.

Po nich se na trať vydali účastníci krátké trasy Nova Sport 11 km. Zde byl nejrychlejší Jan Kunčický s časem 44:25, ženskou kategorii ovládla Barbora Názlerová, která svým časem 49:22 zaznamenala třetí triumf v sezoně.

Jako poslední ze závodního programu přišel na řadu PENNY.běh 5 km, v němž si přišli na své běžci vyznávající rychlý běh z kopce, ale hlavně rodiny s dětmi a běžci všech generací. Na nejkratší trase zvítězil Rudolf Hradil v čase 19:09 a mezi ženami si pro prvenství doběhla Anna Krňávková s časem 23:06.

Tento závod ovšem tradičně nebyl jen soutěží o nejlepší sportovní výkon, nýbrž o společnou iniciativu podpořit dobrou věc. Na Nadaci fotbalových internacionálů se tentokrát podařilo vybrat krásných 153.250 Kč, lesní smečka tak ani v druhé polovině nepolevuje ve své štědrosti a hlásí vážný útok na vybrání 1 milionu za celou sezonu. Šek na místě převzaly legendy Baníku Ostrava a někdejší fotbaloví reprezentanti Václav Daněk a Petr Samec.

Stejně tak to tradičně žilo i v zázemí. Návštěvníci si užili bohatý doprovodný program partnerů. Generální partner ČSOB ve spolupráci s Mastercard přišel pro tento závod s další novinkou, zlepšující komfort závodníků, a tentokrát při výdeji čísel. Nově si každý mohl stáhnout QR kód se startovním číslem do své Apple či Google peněženky pro pohodlnější odbavení.

PENNY znovu lákalo snídaní zdarma i bohatým teplým bufetem, z něhož si vybrali jak zastánci zdravé stravy, tak i ti, kteří si po výkonu rádi dopřejí.

Ve stanu Dr. Max čekalo bezplatné tejpování, InBody měření a analýza pleti, zatímco lesní školka Dr. Max se postarala o zábavu pro nejmenší, stejně jako na všech závodech v této sezoně.

Generali Investments CEE kromě špičkového výsledkového servisu vyzývala závodníky, aby napsali svou výzvu na stěnu „Překonej své limity“ a odnesli si malý dárek. Aktivní byla i Skupina ČEZ, která prostřednictvím aplikace EPP motivovala k pohybu pro podporu projektu „Učíme přírodou“, který se zaměřuje na výuku ekologie a celkového respektu k přírodě na mateřských, základních i středních školách.

A co nás čeká v posledních třech zbývajících závodech jedenáctého ročníku Běhej lesy? Další zastávka přichází na řadu už 30. srpna na legendární Jizerské. Poprvé v historii je zde závod na 50 km zcela vyprodán a rychle se plní i ostatní trasy. Nepropásněte příležitost zažít letní variantu slavné zimní Padesátky!

 

Běhej lesy Bílá: rekordní účast vyprodaného závodu na hřebenech Beskyd

10. srpna 2025

