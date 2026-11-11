Běhej lesy odstartuje v nové lokalitě. Týmovka se přesouvá do Vysočina Areny!

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  14:41
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Praha 11. listopadu 2026 (PROTEXT) - Běžecký seriál Běhej lesy se rozrůstá o další lokalitu a v příštím roce nabídne poprvé v historii hned devět zastávek. V pořadí již 13. ročník odstartuje březnovou premiérou v pražské Divoké Šárce. Velkou novinkou je také přesun oblíbené Týmovky do špičkového zázemí Vysočina Areny. Na své si přijdou i milovníci extra dlouhých tras, pro které v kalendáři přibývá nová výzva v Brdech. Přednostní registrace za ceny sezony 2026 odstartují pro členy věrnostního programu Revír odměn od ČSOB a Mastercard ve středu 18. listopadu, pro zbytek lesní smečky se otevřou o pět dní později.

Devátou zastávkou v kalendáři a dějištěm úvodního podniku sezony Běhej lesy se 19. a 20. března stane pražská Divoká Šárka. Zahájení ročníku nabídne dvoudenní program, který v pátek odpoledne odstartují týmové štafety na 4×5 kilometrů, v sobotu pak navážou tradiční individuální distance i dětské závody Dr. Max. Nová lokalita propojí dostupnost hlavního města s tím, co mají běžci na Běhej lesy nejraději, s pohybem v přírodě, trailovými trasami a jedinečnou atmosférou lesní smečky.

Zásadním posunem projde Týmovka (25.-27. června). Štafetový svátek sice zůstává na Vysočině, nově však závodníkům nabídne zázemí světové Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Vedle špičkového servisu známého z biatlonových šampionátů se běžci mohou těšit na zcela nové běžecké okruhy v okolních lesích. Součástí Týmovky budou v neděli opět i individuální závody.

Pořadatelé rozšiřují také nabídku pro vytrvalce. Reagují tím na velký zájem z loňské sezony, kdy do programu úspěšně zařadili extra dlouhou distanci na Karlštejně. Ukázalo se, že apetit po delších distancích v terénu roste, a proto v roce 2027 přibude nová extra dlouhá trasa v Brdech (22. května). Celkově tak seriál prověří běžce už na čtyřech královských tratích.

Devítku závodů doplňuje sedm prověřených stálic: královský Karlštejn s průběhem lomu Velká Amerika, krušnohorský Klínovec s výjezdem lanovkou, beskydská Bílá po československé hranici, legendární Jizerská, šumavská Železná Ruda a říjnové finále v zámeckém parku v Lednici.

Kalendář Běhej lesy 2027

  • 19.-20. března – Divoká Šárka
  • 17. dubna – Karlštejn
  • 22. května – Brdy
  • 25.-27. června – Týmovka, Vysočina Arena NMNM
  • 10. července – Klínovec
  • 31. července – Bílá
  • 28. srpna – Jizerská
  • 18. září – Železná Ruda
  • 09. října – Lednice

 

Start registrací 18. listopadu přednostně v Revíru odměn

Přednostní registrace začínají ve středu 18. listopadu prostřednictvím věrnostního programu Revír odměn, který vznikl ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a společností Mastercard.

Revír odměn funguje jako digitální karta přímo v peněžence mobilního telefonu (Apple Wallet / Google Peněženka). Kdo už kartu má, nemusí nic stahovat - v den spuštění obdrží notifikaci s odkazem přímo na zadní straně karty a také e-mail s přístupem do registračního systému SportID. Během prvních pěti dnů získají držitelé karty startovné za ceny ze sezony 2026. Karta navíc slouží k čerpání dalších odměn za účast na závodech po celý rok.

Aktivní klienti ČSOB platící kartou Mastercard navíc získávají stálou slevu 25 % na individuální závody. Pro běžce bez karty se registrace otevřou v pondělí 23. listopadu. Více informací na webu www.behejlesy.cz.

Zdroj: Běhej lesy

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60024.

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