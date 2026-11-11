Běhej lesy odstartuje v nové lokalitě. Týmovka se přesouvá do Vysočina Areny!

Devátou zastávkou v kalendáři a dějištěm úvodního podniku sezony Běhej lesy se 19. a 20. března stane pražská Divoká Šárka. Zahájení ročníku nabídne dvoudenní program, který v pátek odpoledne odstartují týmové štafety na 4×5 kilometrů, v sobotu pak navážou tradiční individuální distance i dětské závody Dr. Max. Nová lokalita propojí dostupnost hlavního města s tím, co mají běžci na Běhej lesy nejraději, s pohybem v přírodě, trailovými trasami a jedinečnou atmosférou lesní smečky.
Zásadním posunem projde Týmovka (25.-27. června). Štafetový svátek sice zůstává na Vysočině, nově však závodníkům nabídne zázemí světové Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Vedle špičkového servisu známého z biatlonových šampionátů se běžci mohou těšit na zcela nové běžecké okruhy v okolních lesích. Součástí Týmovky budou v neděli opět i individuální závody.
Pořadatelé rozšiřují také nabídku pro vytrvalce. Reagují tím na velký zájem z loňské sezony, kdy do programu úspěšně zařadili extra dlouhou distanci na Karlštejně. Ukázalo se, že apetit po delších distancích v terénu roste, a proto v roce 2027 přibude nová extra dlouhá trasa v Brdech (22. května). Celkově tak seriál prověří běžce už na čtyřech královských tratích.
Devítku závodů doplňuje sedm prověřených stálic: královský Karlštejn s průběhem lomu Velká Amerika, krušnohorský Klínovec s výjezdem lanovkou, beskydská Bílá po československé hranici, legendární Jizerská, šumavská Železná Ruda a říjnové finále v zámeckém parku v Lednici.
Kalendář Běhej lesy 2027
- 19.-20. března – Divoká Šárka
- 17. dubna – Karlštejn
- 22. května – Brdy
- 25.-27. června – Týmovka, Vysočina Arena NMNM
- 10. července – Klínovec
- 31. července – Bílá
- 28. srpna – Jizerská
- 18. září – Železná Ruda
- 09. října – Lednice
Start registrací 18. listopadu přednostně v Revíru odměn
Přednostní registrace začínají ve středu 18. listopadu prostřednictvím věrnostního programu Revír odměn, který vznikl ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a společností Mastercard.
Revír odměn funguje jako digitální karta přímo v peněžence mobilního telefonu (Apple Wallet / Google Peněženka). Kdo už kartu má, nemusí nic stahovat - v den spuštění obdrží notifikaci s odkazem přímo na zadní straně karty a také e-mail s přístupem do registračního systému SportID. Během prvních pěti dnů získají držitelé karty startovné za ceny ze sezony 2026. Karta navíc slouží k čerpání dalších odměn za účast na závodech po celý rok.
Aktivní klienti ČSOB platící kartou Mastercard navíc získávají stálou slevu 25 % na individuální závody. Pro běžce bez karty se registrace otevřou v pondělí 23. listopadu. Více informací na webu www.behejlesy.cz.
Zdroj: Běhej lesy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60024.