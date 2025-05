Běhej lesy opět vyprodané! Nové Brdy lákaly na nové trasy a řadu novinek

Navzdory chladnějšímu ránu panovalo po celý den příjemné běžecké počasí a ta správná lesní atmosféra s téměř 1 800 účastníky. Nové zázemí bylo zasazeno přímo uprostřed lesů, stejně jako zcela nové trasy s minimem asfaltu.

Sobotní program zahájili ti nejmenší na dětských závodech Dr. Max, na jejichž start se postavilo 313 malých závodníků, kteří dle věku absolvovali tratě na 100, 500 a nebo 1 000 metrů. Každé lesní mláďátko si odneslo startovní balíček s produkty od hlavního partnera a ti nejrychlejší byli oceněni speciální trofejí. Děti na startu potom vystřídali jejich rodiče, kteří mohli své potomky odložit v lesní školce Dr. Max, jež je letos součástí každé zastávky Běhej lesy.

Na dlouhé trase ČSOB 22 km se závodníci po zaznění startovního výstřelu vydali až na vrchol Tok, nejvyšší bod v celém Středočeském kraji. Trasu zdolal nejrychleji Jáchym Kovář (1:21:57) a mezi ženami kralovala Lenka Šatavová (1:38:36). Generální partner ČSOB se pak podílel také zejména na zvýšení komfortu pro závodníky, ať už v šatnách, při registraci díky vakům z recyklovaných PET lahví na startovní balíček nebo v zázemí, kde byla zřízena odpočinková zóna.

Nejdelší tratí program ale neskončil! Paní hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková odstartovala závod se 647 závodníky, kteří se v Brdech vydali na krátkou trasu Nova Sport 12 km. Vítězství si tady odnesli Tomáš Dufek (46:55) a naše ostřílená běžkyně Barbora Názlerová (48:50).

Velké nadšení vzbudil také nejkratší závodní PENNY.běh na 5 km s účastí úctyhodných 405 běžců, kteří společně přispěli přes 150 000 Kč Nadaci fotbalových internacionálů. Předání šeku proběhlo přímo před samotným startem za přítomnosti legendy Tomáše Skuhravého. Nejrychleji pak v cíli byli Juraj Török (20:33) a Věra Majernikova (25:34). Hlavní partner PENNY se jako obvykle postaral i o doplnění potřebné energie, závodníci měli možnost využít PENNY jídelního stanu, ať už pro snídani, která jim byla poskytována zcela zdarma či pro pozávodní oběd.

Co by to ale bylo za závody Běhej lesy “bez lesů”? Záda tohoto běžeckého seriálu i v jedenácté sezoně kryjí Lesy ČR jako zakládající partner. Prostřednictvím této spolupráce dochází též k obnově českých lesů, kdy je za každého závodníka Běhej lesy každoročně vysazován jeden strom.

Kdo se neúčastnil charitativního běhu, mohl stále pomáhat dobré věci skrze hlavního partnera ČEZ, konkrétně pomocí aplikace “EPP Pomáhej pohybem”, kterou účastníci dobře znají z předchozích sezon. V Brdech se běhalo pro neziskovou organizaci Rett Community, z.s, která pomáhá rodičům a zejména jejich dětem se vzácným onemocněním Rettův syndrom.

O větší atraktivitu v závěru závodu a zlepšení zážitku všech závodníků se postaral hlavní partner Generali Investments, který i na Brdech zajistil kvalitní výsledkový servis.

Organizátoři děkují všem závodníkům a partnerům za výborné pokračování 11. sezóny seriálu Běhej lesy. Třetí zastávkou je oblíbená Vysočina a štafetový závod Týmovka, která letos nabídne také individuální výzvu. Bohatý třídenní program odstartuje už v pátek 20. června!

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.