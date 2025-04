Běhej lesy slaví historický rekord! Na Karlštejn zavítaly bezmála tři tisíce běžců

Oblíbená jarní zastávka v oblasti bájného hradu se pyšnila nejen dechberoucími scenériemi, ale i bohatým programem. Závodníci všech věkových kategorií si mohli užít tratě s výhledy na lom Malá Amerika a proběh Velkou Amerikou se vstupem skrz světelný tunel, kde navíc tradičně zněla živá indiánská hudba.

Už během dopoledne zahájily program dětské závody Dr. Max, na jejichž start se postavilo 497 malých závodníků. Každé lesní mláďátko si odneslo startovní balíček s produkty od hlavního partnera a ti nejrychlejší byli oceněni speciální trofejí. Pak už jen zbývalo, aby děti vystřídali na startu jejich rodiče, kteří pro větší klid mohli své potomky odložit v lesní školce Dr. Max, jež letos bude k dispozici na každé zastávce Běhej lesy.

Malou premiéru si na Karlštejně odbyl PENNY.běh, ten se totiž poprvé běžel za plnohodnotných závodních podmínek, ale stále i s charitativním přesahem. Zúčastnilo se ho 410 běžců, což je zatím nejvyšší počet účastníků od jeho začátku. Ti společně přispěli částkou 177.800 Kč ve prospěch Nadace fotbalových internacionálů, jež byla zastoupena českým legendárním fotbalistou, Antonínem Panenkou. Nejen on tak mohl sledovat dobrosrdečnost všech zúčastněných, ale i parádní běžecké výkony. Nejrychlejšími na nejkratší trase byli Jiří Doležal (25:11) a Anna Vyskočilová s časem 31:11. Hlavní partner PENNY se jako obvykle postaral o doplnění potřebné energie, závodníci měli možnost využít PENNY jídelního stanu, ať už pro snídani, která jim byla poskytována zcela zdarma či pro pozávodní oběd.

Závod přinesl i první ochutnávku letošních vylepšení od partnerů. Nový generální partner ČSOB se podílel zejména na zvýšení komfortu závodníků v šatnách, při registraci díky taškám z recyklovaných PET lahví na startovní balíček i v zázemí, kde byla zřízena speciální odpočinková zóna. ČSOB v letošní sezoně však také zašticuje všechny dlouhé trasy. Na té karlštejnské, ČSOB 18 km, dominovali Petr Pechek (1:09:22) a Dominika Pecnová (1:30:56).

Co by to ale bylo za závody Běhej lesy “bez lesů”? Záda tohoto běžeckého seriálu i v jedenácté sezoně kryjí Lesy ČR, jeho zakládající partner. Prostřednictvím této spolupráce dochází též k obnově českých lesů, kdy je za každého závodníka Běhej lesy každoročně vysazován jeden strom.

Závodem na 18 km ovšem program nekončil. Pro závodníky, kteří hledali o něco kratší výzvu, avšak stále si chtěli vychutnat maximum z okolních krásných míst, byla připravena

Nova Sport 12 km. Na ní zvítězili Tomáš Brzobohatý s časem 52:14 a Barbora Názlerová, která prolétla cílem za 57:05.

Kdo se neúčastnil charitativního běhu, mohl stále pomáhat dobré věci skrze hlavního partnera ČEZ, konkrétně pomocí aplikace “EPP Pomáhej pohybem”, kterou účastníci dobře znají z předchozích sezon. Na Karlštejně se běhalo pro neziskovou organizaci StropOFFka, která zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí pro děti, dospívající a dospělé – nejen s atypickým vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami.

O větší atraktivitu v závěru závodu a zlepšení zážitku všech závodníků se postaral hlavní partner Generali Investments, který představil několik novinek: zlepšenou analýzu výkonu, kterou běžci obdrželi už v den závodu SMS zprávou nebo nový měřený úsek GENERALI INVESTMENTS FINISH – závěrečných 500 metrů všech tras. Nejrychlejší muž a žena následně obdrží běžecké tričko s nápisem FINISHER.

Organizátoři si pro tento den snad nemohli přát více, a není lepší pozvánky na další závody, než právě ohlédnutí za letošním Karlštejnem. Sezona pokračuje závodem v Brdech, který se uskuteční již 24. května. Zázemí se letos nově přesouvá do pohodlnějších podmínek v obci Obecnice u Příbrami, jen zhruba 30 minut od Prahy. Závodníci se mohou těšit na krásy CHKO Brdy i vrchol Tok – nejvyšší bod Středočeského kraje. Na výběr jsou tři trasy: PENNY.běh (5 km), Nova Sport (12 km) a ČSOB trasa (22 km), která je součástí žebříčku UTMB Index.

Zdroj: Běhej lesy

