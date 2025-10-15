Běhej lesy spouští registrace na sezonu 2026: Novinky a loňské ceny startovného jen do 19. října

Běhej lesy vstupuje do další sezony se stejným počtem osmi závodních lokalit, které propojují atraktivní přírodní prostředí, trailové trasy a přátelskou komunitní atmosféru. Závodníci se tak mohou znovu těšit na pohádkové proběhnutí kolem hradu Karlštejn, dobrodružné závody v Brdech, týmový zážitek na Vysočině či horskou výzvu na Klínovci. Chybět pak nebude atmosféra bodrého Valašska na Bílé, legendární trasy v rámci Jizerské, ani krásy podzimní Šumavy v Železné Rudě. Sezonu následně, stejně jako v posledních letech, zakončíme v kouzelné Lednici.
Přinese následující sezona také nějaké novinky? Odpověď zní – Ano a nebude jich málo! Jedna z nich zasáhne závodníky dříve, než by možná sami očekávali. Hned se spuštěním registrací totiž došlo ke zmrazení cen, a startovné tak můžeš pořídit za stejnou cenu jako v minulém roce. Ale pozor! Tato akce platí jen do této neděle, 19. října, neboť poté se ceny skutečně překlopí do 1. vlny následující sezony, která bude platit až do konce ledna 2026. Cena jednotlivých závodů se nyní bude odvíjet v závislosti na délce trasy. S novou sezonou ale zůstávají i staré benefity – pokud jsi aktivním klientem ČSOB a držitelem karty Mastercard, na startovné všech individuálních tras můžeš stále využít slevu 25 %.
Extra dlouhé trasy na Běhej lesy Jizerská a Lednice se letos těšily obrovskému zájmu. Proto organizátoři věří, že touto zprávou potěší všechny milovníky dlouhých výzev. Na Karlštejně, dlouhodobě jedné z nejpopulárnějších zastávek Běhej lesy, se dočkáme další trasy na seznamu nejdelších závodů seriálu. Závodníci si budou moci vychutnat jinak nepřístupný lom Velká Amerika, výhledy na samotný hrad Karlštejn i okolní přírodu v extra délce. Konkrétní detaily trasy budou zveřejněny v následujících týdnech.
Jak na tom bude oblíbený štafetový závod Týmovka? Těšit se na něj můžeš opět v červnu, konkrétně od 19. do 21. 6. a vybereš-li si delší variantu, tedy závod na 220 km čtyřčlenných či osmičlenných družstev, čeká tě „noční” start již v pátek, ve 22:00. Závod na 110 km poté odstartuje až v sobotu dopoledne, v 10 hodin.
V nadcházející sezoně Běhej lesy ještě více „vysekají cestu” parťákům, kteří se letos z důvodu obrovského zájmu nemohli podívat na některé závody. Dojde totiž k navýšení kapacit nejkratších tras u nejoblíbenějších lokalit – Karlštejn, Jizerská a Lednice. Bude též představen nový koncept charitativní pomoci na závodech a závodníky čeká mimo jiné i osvěžení v podobě aktualizace týmových soutěží v rámci jednotlivých závodů.
Registrace na 12. ročník seriálu Běhej lesy jsou již teď otevřeny na www.behejlesy.cz. Nyní máš jedinečnou příležitost zajistit si své místo za loňské ceny jen do neděle 19. října 2025. Nová sezona přinese osvědčené lokality, atraktivní trasy a několik zásadních novinek. Na viděnou v lese!
Zdroj: Raul