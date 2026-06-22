Běhej lesy Týmovka 2026: Vysočinu ovládlo 141 štafet a dalších 1200 běžců

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  11:20
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Praha 22. června 2026 (PROTEXT) - Tři dny běhání, týmové atmosféry a letního počasí ve Žďárských vrších. Čtvrtý ročník Běhej lesy Týmovka přinesl hned několik novinek. Tou nejvýraznější změnou byl start nejdelších štafet už v pátek večer. Do týmové části závodu se přihlásilo 141 štafet, které během dne i noci bojovaly nejen s kilometry, ale také s vysokými teplotami. V neděli je vystřídali účastníci individuálních závodů a poprvé Týmovka překonala hranici dvou tisíc závodníků.

Ještě předtím, než se první běžci vydali vstříc 220 kilometrům v srdci Vysočiny, čekalo všechny týmy magické zahájení. Během slavnostního ceremoniálu představila každá štafeta svou týmovou vlajku, zatímco celou atmosféru podtrhla energická bubenická show skupiny Ritmo Factory. Poté už následoval start nejdelší výzvy, kterou si letos závodníci začali ukrajovat netradičně již v pátečních večerních hodinách.

V sobotu ráno se k nim přidaly také čtyřčlenné štafety na 110 kilometrů. Běžci se postupně střídali na jednotlivých úsecích a závodili bez přestávky až do sobotního večera. Po celý víkend je přitom provázelo horké letní počasí, které dávalo zabrat ve dne i během nočních úseků.

Středobodem štafetového závodu bylo ve dne i v noci Generali Investments Race Centrum. Běžci zde trávili chvíle před svými úseky i po návratu z trati, sledovali průběžné výsledky a živou polohu jednotlivých týmů na digitálních obrazovkách, případně si jen užívali společnou týmovou pohodu. Po nočních úsecích zde navíc mohli doplnit potřebnou energii a připravit se na další pokračování závodu.

Nejrychleji zvládl kategorii osmičlenných štafet na 220 kilometrů BENTELER Tým Výběžek, který dorazil do cíle v čase 17:17:41 a obhájil tak vítězství z loňska. Mezi čtyřčlennými týmy na stejné vzdálenosti zvítězilo uskupení Forza Hlinsko za 22:03:46. Kategorii čtyřčlenných štafet na 110 kilometrů ovládl MCSCH team, jenž se s tratí vypořádal v čase 7:46:39.

Běhej lesy Týmovka ale tradičně není jen o kilometrech a rychlosti jednotlivých štafet. Generální partner ČSOB ve spolupráci s Mastercard připravil pro účastníky pestré možnosti regenerace, od ranní jógy, po kompenzační cvičení, které bylo letošní novinkou až po thajské masáže TAWAN. Nechyběl ani program na pódiu, kde se v sobotu večer představila kapela Revoluce. Po doběhu štafet navíc mohli ti, kterým ještě zbývaly síly, oslavit společné úspěchy či rozhýbat bolavé tělo na afterparty.

Po pátečním a sobotním štafetovém koloběhu patřila neděle opět klasickým individuálním závodům Běhej lesy. Také tentokrát čekalo běžce slunečné a velmi teplé počasí, které zvyšovalo náročnost všech tří tras. Do nedělního programu se celkem zapojilo 1196 závodníků, včetně 332 malých sportovců.

Právě dětské závody Dr. Max celý program zahájily. Ani na třetí zastávce letošní sezony nezůstalo jediné místo volné a závody byly opět vyprodány. Nejmenší lesní mláďátka se podle věku vydala na tratě dlouhé 100, 500 nebo 1000 metrů. Rodiče mohli během hlavních závodů využít také lesní školku Dr. Max a další služby v partnerské zóně.

Největší nedělní výzvu představovala dlouhá trasa ČSOB 22 km, která vedla krásnou, ale náročnou krajinou Žďárských vrchů. V horkých podmínkách si s ní nejlépe poradil Martin Zemek, jenž zvítězil v čase 1:39:44. Mezi ženami dominovala Dominika Pecnová, která proběhla cílem za 1:49:29.

Na střední trase Nova 12 km byl nejrychlejší Lukáš Prouza v čase 53:00. Ženskou kategorii ovládla Helena Pechová, která doběhla jen necelé dvě minuty po něm za 54:57. Krátkou trasu na 6 km vyhráli Pavel Štěpáník s časem 24:20 a Adéla Kazdová, která závod dokončila za 30:41.

Po celý víkend mohli účastníci využívat také partnerské aktivity v zázemí, například zábavný program ve stanu zakládajícího partnera Lesy ČR, lezeckou stěnu od Sportisimo, na trase se roztančit v magentové mlze za doprovodu DJ díky T-Mobile, osmělit se v osvěžovací bráně od Garnier a zkusit štěstí v soutěži „Roztoč Contikolo“ v zóně Continental či doplnit energii v jídelním stanu Krmelec. Ani na Vysočině nechyběl charitativní přesah letošní sezony. Díky spolupráci s ČSOB a Mastercard putuje za každého přihlášeného závodníka 20 korun nadačnímu fondu Mathilda, který podporuje výcvik vodicích psů pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Celkem se v součtu všech letošních závodů podařilo vybrat již parádních 217.495 Kč!

Běhej lesy se nyní přesune do horského prostředí Krušných hor. Další zastávka se uskuteční už v sobotu 11. července na Klínovci, kde si závodníci užijí atraktivní výhledy a díky využití lanovky také převážně klesající profily tras. Registrace na horskou letní výzvu stále probíhají na webu Běhej lesy.

Zdroj: Raul, Běhej lesy

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

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