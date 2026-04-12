Běhej lesy zahájilo sezonu. Vyprodaný Karlštejn přilákal přes tři tisíce běžců

Ráno asi málokdo věřil „ideální“ předpovědi počasí z pátku. Vždyť nad zázemím závodu nedaleko lomu Mořina byla ještě chvíli před polednem mlha a návštěvníky znepokojoval také nepříjemný chlad. Postupně se však mraky roztrhaly a na start hlavních tras již celý areál zalilo slunce, takže se vyráželo na trasy možná v tom nejlepším počasí, jaké si běžec může přát. Závodníci si mohli užít ikonické pasáže v okolí hradu Karlštejn i jedinečný průběh jinak nepřístupným lomem Velká Amerika, pochopitelně za doprovodu indiánské hudby, který je dlouhodobě jedním z hlavních lákadel této zastávky.
Program ale nejprve odstartovaly jako obvykle dětské závody Dr. Max, do kterých se zapojilo 493 malých sportovců. Karlštejn znovu potvrdil, že seriál Běhej lesy není jen o výkonech, ale i o rodinné atmosféře a společném zážitku.
Velkou premiéru si letos odbyla nová extra dlouhá trasa na 30 kilometrů, která přibyla poJizerské a Lednici do rodiny extra dlouhých výzev a zároveň se stala vůbec první vyprodanou trasou celé sezony. Náročný profil s převýšením přes 1 000 metrů nedal odvážným vytrvalcům nic zadarmo, za to je zavedl mimo klasická ikonická místa třeba přes Bubovické vodopády nebo Svatý Jan pod Skalou. Mezi muži na ní zvítězil elitní český běžec Ondřej Fejfar v čase 2:03:58, ženskou kategorii ovládla Lenka Šatavová (2:37:15).
Na tradiční dlouhé trase ČSOB 18 km opět po roce dominoval Petr Pechek s časem 1:09:04, mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Neumannová (1:28:15). Střední trať Nova 12 km ovládli Přemysl Vida (50:36) a Adéla Hluchá (51:49). Na nejkratší trase si pro vítězství doběhli Patrik Novák (22:06) a Helena Chmelíčková (27:27).
Novinkou letošní sezony je také charitativní rozměr celého seriálu, který pro letošní rok stojí i na pevné spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard. Díky nim se Běhej lesy nově spojilo s nadačním fondem Mathilda. Ten podporuje výcvik vodicích psů pro zrakově postižené a za každého účastníka věnujeme 20 korun na podporu této iniciativy. Na Karlštejně se takto vybralo zatím 89 400 korun, přičemž celková částka ještě poroste díky dalším příspěvkům přímo ze závodu. K vyzvednutí startovního čísla pomocí QR kódu se také díky generálnímu partnerství s ČSOB premiérově přidal i nový věrnostní program Revír odměn.
V zázemí závodu to bude žít i v sezoně 2026 a karlštejnská zastávka hned na začátku nastavila slušnou laťku. Generální partner ČSOB připravil odpočinkovou zónu, kde se návštěvníci mohli setkat také s vodicími pejsky z nadačního fondu Mathilda a osobně této nadaci přispět pomocí QR kódu. Velký zájem byl o novou lesní jídelnu „Krmelec“ s širokou nabídkou občerstvení, stejně jako o možnost gravírování cílového času nadřevěný štítek, díky společnosti Hooray, která nově dodává originální dřevěné medaile pro každého závodníka. Oblíbené zůstaly i aktivity zakládajícího partnera Lesy ČR nebo zbrusu nové zázemí Dr. Max včetně lesní školky. O rychlé a přehledné výsledky se i letos postaral hlavní partner Generali Investments, který výsledky ukazuje na několika LED obrazovkách v zázemí a závodníkům doručuje speciální analýzu večer po závodě. Speciálním bodem programu byl slavnostní křest nového modelu běžeckých bot CRAFTEndurance 3, kterého se ujal Ondřej Fejfar, horský běžec, ambasador značky a také vítěz extra dlouhé trasy.
Karlštejn letos zažil i další premiéru – poprvé bylo možné vyzvednout si startovní číslo už den před závodem. Této možnosti využilo více než 1000 závodníků v Magenta Experience Center partnera závodu T-Mobile. Ten měl na starost také novou týmovou soutěž #mezisvými a připravil pro běžce speciální zážitek na trase v podobě magentově osvětleného tunelu vedoucího do lomu Velká Amerika.
Lesní dobrodružství pokračuje už 23. května zastávkou v Brdech, kde se poběží v prostředí bývalého vojenského újezdu. Také tento závod hlásí vyprodáno a očekává se další silná účast. Stále je však možné pořídit startovné na další zastávky včetně štafetového závodu Týmovka, a to na behejlesy.cz.
Zdroj: Běhej lesy