Běhej lesy zahájilo sezonu. Vyprodaný Karlštejn přilákal přes tři tisíce běžců

  13:20
Praha 12. dubna 2026 (PROTEXT) - První závod 12. sezony seriálu Běhej lesy přilákal na Karlštejn opět enormní zájem lesní smečky. Kapacita závodu byla vyčerpána téměř dva měsíce předem a do malebných kulis jednoho z nejznámějších českých hradů dorazilo celkem 3 242 běžců. Oblíbená jarní zastávka tak znovu potvrdila svou výjimečnost i silnou tradici, která sahá až do roku 2015.

Ráno asi málokdo věřil „ideální“ předpovědi počasí z pátku. Vždyť nad zázemím závodu nedaleko lomu Mořina byla ještě chvíli před polednem mlha a návštěvníky znepokojoval také nepříjemný chlad. Postupně se však mraky roztrhaly a na start hlavních tras již celý areál zalilo slunce, takže se vyráželo na trasy možná v tom nejlepším počasí, jaké si běžec může přát. Závodníci si mohli užít ikonické pasáže v okolí hradu Karlštejn i jedinečný průběh jinak nepřístupným lomem Velká Amerika, pochopitelně za doprovodu indiánské hudby, který je dlouhodobě jedním z hlavních lákadel této zastávky.

Program ale nejprve odstartovaly jako obvykle dětské závody Dr. Max, do kterých se zapojilo 493 malých sportovců. Karlštejn znovu potvrdil, že seriál Běhej lesy není jen o výkonech, ale i o rodinné atmosféře a společném zážitku.

Velkou premiéru si letos odbyla nová extra dlouhá trasa na 30 kilometrů, která přibyla poJizerské a Lednici do rodiny extra dlouhých výzev a zároveň se stala vůbec první vyprodanou trasou celé sezony. Náročný profil s převýšením přes 1 000 metrů nedal odvážným vytrvalcům nic zadarmo, za to je zavedl mimo klasická ikonická místa třeba přes Bubovické vodopády nebo Svatý Jan pod Skalou. Mezi muži na ní zvítězil elitní český běžec Ondřej Fejfar v čase 2:03:58, ženskou kategorii ovládla Lenka Šatavová (2:37:15).

Na tradiční dlouhé trase ČSOB 18 km opět po roce dominoval Petr Pechek s časem 1:09:04, mezi ženami byla nejrychlejší Lucie Neumannová (1:28:15). Střední trať Nova 12 km ovládli Přemysl Vida (50:36) a Adéla Hluchá (51:49). Na nejkratší trase si pro vítězství doběhli Patrik Novák (22:06) a Helena Chmelíčková (27:27).

Novinkou letošní sezony je také charitativní rozměr celého seriálu, který pro letošní rok stojí i na pevné spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard. Díky nim se Běhej lesy nově spojilo s nadačním fondem Mathilda. Ten podporuje výcvik vodicích psů pro zrakově postižené a za každého účastníka věnujeme 20 korun na podporu této iniciativy. Na Karlštejně se takto vybralo zatím 89 400 korun, přičemž celková částka ještě poroste díky dalším příspěvkům přímo ze závodu. K vyzvednutí startovního čísla pomocí QR kódu se také díky generálnímu partnerství s ČSOB premiérově přidal i nový věrnostní program Revír odměn.

V zázemí závodu to bude žít i v sezoně 2026 a karlštejnská zastávka hned na začátku nastavila slušnou laťku. Generální partner ČSOB připravil odpočinkovou zónu, kde se návštěvníci mohli setkat také s vodicími pejsky z nadačního fondu Mathilda a osobně této nadaci přispět pomocí QR kódu. Velký zájem byl o novou lesní jídelnu „Krmelec“ s širokou nabídkou občerstvení, stejně jako o možnost gravírování cílového času nadřevěný štítek, díky společnosti Hooray, která nově dodává originální dřevěné medaile pro každého závodníka. Oblíbené zůstaly i aktivity zakládajícího partnera Lesy ČR nebo zbrusu nové zázemí Dr. Max včetně lesní školky. O rychlé a přehledné výsledky se i letos postaral hlavní partner Generali Investments, který výsledky ukazuje na několika LED obrazovkách v zázemí a závodníkům doručuje speciální analýzu večer po závodě. Speciálním bodem programu byl slavnostní křest nového modelu běžeckých bot CRAFTEndurance 3, kterého se ujal Ondřej Fejfar, horský běžec, ambasador značky a také vítěz extra dlouhé trasy.

Karlštejn letos zažil i další premiéru – poprvé bylo možné vyzvednout si startovní číslo už den před závodem. Této možnosti využilo více než 1000 závodníků v Magenta Experience Center partnera závodu T-Mobile. Ten měl na starost také novou týmovou soutěž #mezisvými a připravil pro běžce speciální zážitek na trase v podobě magentově osvětleného tunelu vedoucího do lomu Velká Amerika.

Lesní dobrodružství pokračuje už 23. května zastávkou v Brdech, kde se poběží v prostředí bývalého vojenského újezdu. Také tento závod hlásí vyprodáno a očekává se další silná účast. Stále je však možné pořídit startovné na další zastávky včetně štafetového závodu Týmovka, a to na behejlesy.cz.

 

Zdroj: Běhej lesy

 

 

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Šmukýřka

Šmukýřka

Tramvajová trať vedoucí kolem Šmukýřky v Praze 5-Košířích má své kouzlo.

vydáno 12. dubna 2026  14:23

Víkendový veletrh FOR PETS v PVA EXPO Letňany nabídnul vše potřebné pro pejsky, papoušky a další domácí mazlíčky. Plemena všech psů soutěžila o pohár "krásy" For PETS CUP.

vydáno 12. dubna 2026  14:22

OBRAZEM: Unikátní prostory kaolinového dolu v Nevřeni se proměnily ve vesmír

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny...

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve...

12. dubna 2026  14:12

Pražané utíkají ke kvalitě. Čtvrtina zájemců bude nové byty kupovat už letos

Nové luxusní byty vznikly na zastávce Spojovací s výhledem na kopec Višňovka. V...

Zájem o nové byty nejen v metropoli mezi Pražany nepolevuje, o jejich koupi během letošního roku uvažuje přibližně čtvrtina z nich. Brzdí je především nedostatečná a rychle mizející nabídka...

12. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

OBRAZEM: 80 let s elektrickými parníky v Brně. První z Německa dovezly tanky

Flotila dopravního podniku na Brněnské přehradě čítá nyní sedm lodí, které vozí...

Jen rok po skončení druhé světové války začaly po Brněnské přehradě plout výletní lodě a přepravovat turisty. Zážitkovou plavbu, která tak letos slaví 80 let, vyhledává každý rok zhruba 280 tisíc...

12. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Nádraží Praha-Dejvice

Nádražní prostředí tvoří zajímavou a častou kulisu ve filmech. Zvláště těch retro. Cestování vlakem bylo dříve stejně samozřejmé, jako je teď létání anebo vlastnictví a používání vlastního...

12. dubna 2026

Jarní zástřih v Kladrubské ulici.

vydáno 12. dubna 2026  11:59

Propojíme areál s městem, hotel pomůže s pořádáním kongresů, plánuje šéf výstaviště

Mojmír Severin vede s jednou krátkou přestávkou českobudějovické výstaviště už...

Lávka přes Vltavu, sportovní hala, nové pavilony nebo kongresový hotel. Areál či blízké okolí českobudějovického výstaviště čeká v dalších letech řada významných změn. „Výstavní areály v centrech...

12. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

12. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

