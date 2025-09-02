Během letošních prázdnin zaznamenaly nestátní památky zvýšený zájem návštěvníků

Začátkem léta se české hrady a zámky potýkaly s mírným poklesem návštěvnosti. Vše se změnilo od druhé poloviny července, kdy trochu aprílové počasí přivedlo na památky rekordní počty návštěvníků. Většina památek sdružených v ANOPA eviduje k 31.8. nárůst návštěvnosti v rozmezí 5 – 15 % proti loňskému roku. Rekordmany v nárůstu návštěvnosti nestátních památek jsou zámek Červený Hrádek u Jirkova + 49% a nově otevřený zámek Žinkovy, který otevřel až v červnu a již přivítal 11.500 návštěvníků.
Hrady a zámky patří k nejoblíbenějším turistickým cílům české veřejnosti během prázdninové sezony. Nestátní památky (tj. soukromé, církevní, městské, krajské apod.) představují přibližně 2/3 z celkového počtu 362 zpřístupněných objektů. V první dvacítce nejnavštěvovanějších památek za rok 2024 je jich celkem 8. A v první desítce jsou Zámek Loučeň, Zámek Blatná, Hrad Loket, Hrad Špilberk a Zámek Dětenice.
Provozovatelé nestátních památek přičítají letošní zvýšenou návštěvnost jednak všeobecnému zájmu Čechů o památky, ale také kvalitnímu a cílenému marketingu a stále se rozšiřující nabídce speciálních prohlídek nebo nových či exkluzivních prohlídkových okruhů. „Nově jsme upravili nádvoří na část klidovou s bistrem a otevřeli jsme část zahrad a dvě nové expozice,“ zmiňuje Marcela Flídrová ze Starého zámku Hořovice.
Památky připravily pro své návštěvníky bohatý letní program, a nešlo pouze o dětské, nebo večerní prohlídky. Návštěvníci mohli navštívit řadu divadelních představení, koncertů, výstav a gastronomických akcí. Letošní návštěvnost si pochvaluje také kastelán Hradu Kašperk, Václav Kůs. „Letos nám jen na prohlídky hradních interiérů během prázdninových měsíců přišlo o 1000 lidí více. Celkově, Na Šumavě bylo letos více návštěvníků, a v deštivých dnech se lidí uchylují na památky. Rovněž Kašperk má během mlh syrovější atmosféru, takže nám špatné počasí vůbec nevadí. I když počátek prázdnin byl slabší, potom se to krásně dorovnalo a překročilo,“ doplňuje Kůs. Na Kašperku jsou oblíbená letní divadla Spolku Kašpar, večerní a noční prohlídky, oživené nádvoří, dětské prohlídky, a také koncerty na nádvoří.
Rekordní nárůst návštěvnosti, přes 20 %, zaznamenala Sklárna Tasice. Její majitel, František Milichovský za tím vidí efekt dobře cílené propagace, a také počasí. „V létě, pokud je počasí nestálé, a hlásí déšť či bouřky, turisté plánují návštěvy „krytých“ objektů a v naší sklárně, která je jednou z nejlépe dochovaných technických památek, se toho nabízí mnoho, dovíte se vše o historii sklářství a ve vybraných dnech probíhá velice oblíbená živá výroba skla,“ doplňuje Milichovský.
K vrcholům hlavní návštěvnické sezony na hradech a zámcích patří také Hradozámecká noc, která se konala v sobotu 23.8. Iniciátorem této akce je Národní památkový ústav, a tradičně se k ní připojuje také řada nestátních památek. Již od roku 2010, tj od počátku této akce, patří k zapojeným objektům Zámek Loučeň, který letos zaznamenal rekordní návštěvnost a v celkovém pořadí byl na 2.místě mezi všemi zapojenými hrady a zámky. „ Na Hradozámeckou noc máme na loučeňském zámku tradičně otevřeno non-stop. Do půlnoci chodíme dvě až čtyři prohlídky za hodinu, po půlnoci již jen v každou celou hodinu. Je to vždy takový koktejl různě zaměřených prohlídek, samozřejmě všechny kostýmované a některé také hrané. Nejzábavnější je prohlídka půlnoční, letos byla magická astronomická díky novu, kdy měsíc nerušil pozorování ostatních vesmírných objektů,“ říká Kateřina Šrámková, ředitelka zámku Loučeň, a také předsedkyně Výkonné rady Anopa.
„K Hradozámecké noci jsme se letos připojili poprvé, a mělo to úspěch,“ uvádí Gabriela Křístková ze zámku Řitka. „Letošní bláznivé počasí vliv na návštěvnost nemělo, jsme spokojeni,“ doplňuje Křístková.
S nástupem dětí do školních lavic však památky nezavírají, právě naopak chystají bohatý program až do Vánoc. Na zámku Bechyně zazpívá Marie Rottrová, na přelomu října a listopadu se můžete vypravit a „Tajemným zámkem“ do Náměště na Hané, na hradě Kašperk potěší hlavně děti putování za šumavskými skřítky. Milovníci koní by si neměli nechat ujít Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží na zámku Kroměříž ve dnech 20. a 21.9. V Žinkovech si můžete pochutnat na zámeckém prasátku a pivu. Na Zámku Loučeň, který je nejnavštěvovanější nestátní památkou, již nyní chystají tradiční Příběh vánočního stromečku. Však o Adventu bude otevřena většina památek a připravují krásný sváteční program.
Tip, jak oslovit návštěvníky, uvádí Jiří Uhlíř z Arcibiskupského zámku Kroměříž: „Je potřeba najít jedinečnost daného místa, nebo výjimečný historický okamžik, se kterým je daná památka spojená. Na podzim roku 1848 byl z Vídně, kde probíhaly nepokoje, přesunut Ústavodárný říšský sněm rakouských národů do klidné Kroměříže. Původně se sice uvažovalo o Brnu, kde byly k dispozici vhodné prostory, nicméně nakonec nebylo toto město uznáno za zcela bezpečné a vybrána byla Kroměříž, takovou historii nemá žádný jiný zámek,“ uvádí Uhlíř.
Asociace Nestátních Otevřených Památek, z.s., (ANOPA) v tuto chvíli sdružuje 31 nestátních otevřených památek. Jsou zde památky soukromé, městské i církevní. Anopa byla založena v lednu 2021, aby se stala jednotným hlasem provozovatelů nestátních památek, zpřístupněných veřejnosti jako turistický cíl. Jedná se o uskupení památek z různých koutů země, kdy je každá z památek odlišná a něčím výjimečná. Přesto mají členové společné cíle. Snaží se hájit svá práva a ekonomické zájmy a být sdruženou reprezentací vůči státní správě. Vzájemně se marketingově podporují a sdílí mezi sebou vlastní zkušenosti.
