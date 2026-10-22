Belcrea Art zahájí druhou sezonu ve Fortně a uvede devět koncertů do června 2027

Vrcholy sezony budou Händelův Mesiáš 8. prosince v kostele sv. Šimona a Judy se souborem Musica Florea a Mahlerovský večer 6. května ve Staré čistírně v Bubenči s Orquestrinou Baborak, Bellou Adamovou a Romanem Janálem.
Dne 2. listopadu zazní na Novoměstské radnici Inspirace lidovou tvorbou souboru MusEquality, 25. ledna Bachovo Umění fugy jako pocta Zuzaně Růžičkové a 13. března Piazzolla: Tango Nuevo s Bamas Tango Quintet. Kostel sv. Vavřince uvede 17. února Grieg – Šostakovič: Dvě sonáty, dva světy. Dne 13. dubna zazní Romantický svět písně s Romanem Janálem a Matejem Praženicou. Sezonu uzavře 11. června v C. Bechstein Pianocentru Praha recitál Karla Košárka Gershwin mezi klavíry.
Vstupenky jsou v prodeji u GoOut.
Zdroj: Belcrea Art
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