Belcredi Art uvádí nový koncertní cyklus v Praze

Projekt vznikl z iniciativy Kateřiny Klimánkové, dlouholeté produkční a manažerky v oblasti klasické hudby, nyní ředitelky agentury, která navazuje na úspěšné spolupráce s předními českými i slovenskými interprety. Cílem cyklu je nabídnout pražskému publiku dramaturgicky ucelenou koncertní řadu s důrazem na vysokou interpretační úroveň, propojení generací a podporu nových hudebních projektů.
Každý koncert má svébytné téma – od barokních hudebních skvostů, Schubertovy Zimní cesty, přes romantické písňové cykly Roberta Schumanna, až po soudobou tvorbu. Zvláštní pozornost si zaslouží premiéry nových děl Jiřího Gemrota a Miloše Orsoně Štědroně, napsaných přímo pro barytonistu Romana Janála, který se zároveň stal uměleckým garantem projektu. Na programu se objeví také opera gala se slovenskou operní divou Evou Hornyákovou a koncert mladých pěveckých talentů z Janálovy třídy na Pražské konzervatoři.
První koncert cyklu se uskuteční 27. října 2025 v 19:00 na Novoměstské radnici. Vstupenky je možné zakoupit na platformě GoOut nebo přímo na místě v den koncertu. Projekt finančně podpořila Nadace Život umělce a další partneři z oblasti kultury a médií.
Cyklus Belcredi Art má ambici stát se novou pražskou tradicí a dlouhodobou platformou pro živé setkávání s hudbou, která inspiruje, spojuje a otevírá nové pohledy na klasické umění.
Zdroj: Belcredi Art