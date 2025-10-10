Belcredi Art uvádí nový koncertní cyklus v Praze

Praha 10. října 2025 (PROTEXT) - Umělecká agentura Belcredi Art představuje nově vzniklý projekt – Koncertní cyklus Belcredi Art, který obohatí pražský kulturní život o sérii osmi tematicky a žánrově rozmanitých koncertů klasické hudby. Cyklus se uskuteční v sezóně 2025–2026 v reprezentativních prostorách hlavního města, mimo jiné v klášteře sv. Anežky České, v kostele sv. Vavřince na Újezdě, na Novoměstské radnici či v kostele sv. Salvátora. Výběr těchto míst s jedinečnou atmosférou a akustikou dodá každému večeru neopakovatelný charakter.

Projekt vznikl z iniciativy Kateřiny Klimánkové, dlouholeté produkční a manažerky v oblasti klasické hudby, nyní ředitelky agentury, která navazuje na úspěšné spolupráce s předními českými i slovenskými interprety. Cílem cyklu je nabídnout pražskému publiku dramaturgicky ucelenou koncertní řadu s důrazem na vysokou interpretační úroveň, propojení generací a podporu nových hudebních projektů.

Každý koncert má svébytné téma – od barokních hudebních skvostů, Schubertovy Zimní cesty, přes romantické písňové cykly Roberta Schumanna, až po soudobou tvorbu. Zvláštní pozornost si zaslouží premiéry nových děl Jiřího Gemrota a Miloše Orsoně Štědroně, napsaných přímo pro barytonistu Romana Janála, který se zároveň stal uměleckým garantem projektu. Na programu se objeví také opera gala se slovenskou operní divou Evou Hornyákovou a koncert mladých pěveckých talentů z Janálovy třídy na Pražské konzervatoři.

První koncert cyklu se uskuteční 27. října 2025 v 19:00 na Novoměstské radnici. Vstupenky je možné zakoupit na platformě GoOut nebo přímo na místě v den koncertu. Projekt finančně podpořila Nadace Život umělce a další partneři z oblasti kultury a médií.

Cyklus Belcredi Art má ambici stát se novou pražskou tradicí a dlouhodobou platformou pro živé setkávání s hudbou, která inspiruje, spojuje a otevírá nové pohledy na klasické umění.

 

Zdroj: Belcredi Art

 

 

 

